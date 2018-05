Cartelera de la TV Cubana

10:50AM CINE EN CASA EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA NIÑOS PECULIARES (Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children)

01:00PM EUROPA EN CONCIERTO Título: UNTIL THE RIBBON BREAKS

05:18PM FILMECITO EXTREMADAMENTE GOOFY Título original An Extremely Goofy Movie / Año 2000 / País Estados Unidos Dirección Douglas McCarthy / Género Animación. Comedia. Infantil | Secuela Sinopsis Nuevas aventuras de Goofy y su hijo adolescente Max. En esta ocasión, Max se ha matriculado en la universidad, y dedica su tiempo libre a practicar todo tipo de arriesgados deportes. Goofy le echa tanto de menos, que se da cuenta de que hasta entonces ha dedicado demasiado tiempo al trabajo y muy poco a su hijo. Así que toma una decisión radical: se matricula también en la universidad. Secuela directa a DVD de la película “Goofy e hijo”, dirigida por Kevin Lima en 1995.