Cartelera de la TV Cubana

09:15AM MATINEE INFANTIL SALVANDO AL REINO DE OZ TÍTULO ORIGINAL: URFIN DZHYUS I EGO DEREVYANNYE SOLDATY AKA RUSIA / 2017 / 82 MIN. / ANIMACIÓN. AVENTURAS | CINE FAMILIAR / SUBT, ESTRENO, COLOR DIRECCIÓN: VLADIMIR TOROPCHIN El astuto y perverso Urfin decide convertirse en el gobernante de la maravillosa tierra de Oz, tomar la ciudad Esmeralda con sus soldados de madera y renombrarla como “Urfinville”. Él está casi listo para celebrar la victoria, cuando sus planes son arruinados por Dorothy, una chica normal que termina en Oz junto a su perrito Toto justo en el momento adecuado. Ella debe regresar a su casa, pero antes ayudará a sus amigos: El Espantapájaros, El Hombre de Lata y El León, para derrotar a Urfin. Completamiento: Mundo creativo y mágico: Dynamo Animados: La casa de Mickey Mouse: Oh Tooles Curiosidades: Parque Baconao Música: Serenata Schubert

02:00PM ARTE 7 Qué esperar cuando estás esperando What to expect when you’re expecting (Título Original) EEUU. / 2012 / 110 Min. / Comedia romántica / reposición / color / subtitulada al español Dir: Kirk Jones Int: Cameron Diaz, Matthew Morrison, Dennis Quaid Sinopsis: (Adaptación del libro más popular sobre el embarazo) . La película se introduce en la intimidad de una serie de parejas (cinco en total) que están esperando tener un niño. Estas mujeres que están embarazadas tendrán que renunciar a aquellas cosas que les gustaba hacer, así como a afrontar los nuevos retos que supone la maternidad. Serie: Esta es nuestra familia Capìtulo 13: Ese será el día Sinopsis: Kevin ayuda a Randall y Beth con un Proyecto. Kate contempla un gran regalo para Toby. Jack y Rebecca hablan sobre su futuro.