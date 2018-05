CUBAVISION

09:30AM LA PUPILA ASOMBRADA Titulo: “Pedro Guerra” Disco VPA-II (1) Tema: “Pedro Guerra”. Contamíname Centrado en programa de TV Otra vuelta de Tuerka en que Pablo Iglesias entrevista al cantautor canario Pedro Guerra, se abordan temas diversos como la identidad, la cultura cubana, la influencia de Latinoamérica, Eduardo Galeano, Silvio Rodríguez, los sonetos de Joaquín Sabina; las marginalidades los emigrantes que trae el sistema capitalista.

10:30AM ENTRE AMIGOS Laritza Bacallao con Emilio del Valle (actor) y Mustelier (humorista)

11:00AM NOVELA TARDE LO CONOCÍ CAP. 99

11:45AM 40 SEMANAS Y MAS Tema: Maternidad y paternidad responsable Título: Colecho: un riesgo para la vida V-40-S-II (2) Sinopsis: Dentro de las lesiones no intencionales que más incidencia tiene dentro de la familia cubana se encuentra el colecho, con sus implicaciones para la salud y la vida de los bebés. El programa abordará sus riesgos y la mejor manera de prevenirlos. TEMA SOLICITADO POR EL MINSAP

02:00PM CINE EN FAMILIA LA MANSIÓN EMBRUJADA TÍTULO ORIGINAL: THE HAUNTED MANSION ESTADOS UNIDOS / 2003 / 98 MIN. / FANTÁSTICO. COMEDIA. TERROR. INFANTIL | CASAS ENCANTADAS. COMEDIA DE TERROR. CINE FAMILIAR DIRECCIÓN: ROB MINKOFF REPARTO: EDDIE MURPHY, TERENCE STAMP, WALLACE SHAWN, MARSHA THOMASON, JENNIFER TILLY, DINA WATERS, MARC JOHN JEFFERIES, AREE DAVIS, RACHAEL HARRIS Jim Evers (Eddie Murphy) , un agente inmobiliario adicto al trabajo, arrastra a su familia a la enorme y espantosa mansión Gracey con la intención de reconstruirla. Pero nada más llegar, se presentan ante la familia 999 macabros y burlones fantasmas que no están dispuestos a marcharse mientras no se terminen las obras. Jim se verá obligado a conjurar el maleficio y, al mismo tiempo, descubrirá cuánto le necesita su familia.

COMPLETAMIENTOS El mundo del cine: Las crónicas de Shannara Cap. 4 Comentario del filme a exhibir: La mansión embrujada.

04:15PM TIN MARIN CLIP 58 Elpidio Valdés contra el tren militar Canción: Señora Manatí T: 12´58

04:30PM MR MAGOO Título: Historias cortas Disco: I / A-21

05:00PM MARCO Título: La primera pista Disco: 27

05:30PM BARQUITO DE PAPEL

06:00PM TE VEO AQUÍ Título: La modestia. Sinopsis: Algunos tips para ser modestos Disco: 29

06:15PM SOLO TÚ CORAZÓN LO SABE Progr. 7. Bullying. Acoso e intimidación entre escolares. Consejos para combatirlo. / Videoclip: Leoni Torres / Toda una vida.

DISCO. 26

08:30PM SIN LIMITE Maravillas de Florida

09:00PM NOVELA EXTRANJERA Fina estampa cap. 29

09:45PM SERIE DOCUMENTAL LA PRISIÓN FECUNDA CAP. 3

10:45PM LA PUPILA ASOMBRADA Tecnologías y soberanía: Entrevista con el hacker uruguayo Enrique Amestoy sobre la Internet, sus impactos en la sociedad y la educación.

11:00PM NOTA A NOTA GRUPO COMPAY

11:45PM LENTE JOVEN NUEVAS MIRADAS Primer Plano Sabrina Zimmerman, estudiante EICTV Roberto Panarotto, director del proyecto Papel Carbón Gregorio Rodríguez, estudiante EICTV Plano y Contraplano Martha Orozco, Jefa de la Cátedra de Edición de la EICTV y Directora de Nuevas Miradas María Carla del Río, Co-directora del evento

12:15AM CARIBE NOTICIAS EN LA MADRUGADA SU CARTELERA TELECINE (Cine de MN) Colisión (Collide) 2016 / 99 min / Reino Unido / Acción / REP

DIR Eran Creevy

INT Nicholas Hoult, Felicity Jones, Anthony Hopkins, Ben Kingsley, Clemens Schick, Chico Kenzari, Aleksandar Jovanovic, Joachim Król, Markus Klauk, Ben Hecker, Christian Rubeck, Erdal Yildiz, Johnny Palmiero, Michael Epp, Lara Melina Siebertz, Christina Hecke, Nadia Hilker Gira en torno a una joven pareja de mochileros norteamericanos que a su paso por Alemania se cruzarán con dos peligrosos criminales. Completamiento: 10 Antiguos legados humanos que asombran al mundo 0: 17: 08

NOVELA EXTRANJERA Fina estampa cap. 29

TELECINE (Cine del ayer) NOCHES DE CASABLANCA Título original: Noches de Casablanca España / 1963 / 101 min. / Drama | II Guerra Mundial. Espionaje / Audio en español Dirección: Henri Decoin Reparto: Sara Montiel, Maurice Ronet, Franco Fabrizi, Isarco Ravaioli, Lorenzo Robledo, Matilde Muñoz Sampedro, Gerard Tichy, José Guardiola, Naima Lamcharki, Leo Anchóriz, Tomás Blanco, José Riesgo, Carlo Croccolo Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) , un pequeño grupo de la Resistencia francesa combate a los alemanes en Casablanca. Un turista que lleva importantes documentos es tiroteado a su llegada. Una bella cantante de una sala de fiestas se verá envuelta en la trama. Completamiento: Estampas japonesas en el Museo del Prado 0: 06: 20 / Mr. Bean en La Lavandería 0: 09: 04

NOVELA TARDE LO CONOCÍ CAP. 100

09:02AM ESTOCADA AL TIEMPO 1942 Cero hits, cero carreras de Conrado Marrero En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 942 Conrado Marrero, vistiendo la franela del equipo Cienfuegos, logra frente al Vedado Tennis Club su segundo juego de cero jits, cero carreras 1969 Récord mundial juvenil de Carmen Romero La discóbola Carmen Romero, entonces con 19 años, lleva a los libros récord mundial para la categoría juveni 1997 Comienzan torneos Centrobasket, ganados por Cuba en ambos sexos En Tegucigalpa, capital hondureña, comienzan los Campeonatos Centroamericanos y del Caribe de baloncesto

09:06AM SUMATE

09:11AM JUGADA PERFECTA: Previa final de la Liga de Campeones.

09:41AM COPA DEL MUNDO DE CICLISMO DE PISTA APELDOORN Tx: 11 (0. 51) TTR MCP11

11:00AM A TODO MOTOR: TRATM 255 rtx

12:30PM FUTBOL INTERNACIONAL:

04:00PM GRAND PRIX DE JUDO Tiblisis, Georgia Tx: 1

05:00PM COPA DEL MUNDO DE CICLISMO DE PISTA APELDOORN Tx: 12 () TTR MCP12

06:30PM FUTBOL X DENTRO: Resumen Liga Nacional

07:00PM SUMATE

07:05PM BALONCESTO INTERNACIONAL:

09:00PM CINE DEPORTIVO CINDERELLA MAN: EL HOMBRE QUE NO SE DEJÓ TUMBAR (Cinderella Man)

EEUU. / Drama / 2005 / T: 2: 24 / Dir: Ron Howard Int: Russell Crowe, Renée Zellweger, Paul Giamatti Sinopsis: Basada en una historia real. Después de haberse retirado del boxeo, James J. Braddock decidió volver al cuadrilátero, en la época de la Gran Depresión, para poder alimentar a su familia. No era un boxeador con talento, pero su coraje, sacrificio y dignidad lo llevaron hasta la cumbre. Tema: El boxeo.

30 UPT: Nueva Ortografía para todos

09:30AM Tu opinión cuenta 8vo: Ser educado no cuesta nada y produce mucho.

10:00AM Camino al futuro: Alojamiento y jardinería.

10:20AM Educación Plástica6to: Somos artistas

10:50AM Revista Pioneril Secundaria Básica: Hemos cumplido

11:10AM Inglés 4to: “Hasta pronto”

11:30AM RevistaFEEM: La FEEM en contra Del bloqueo.

11:50AM Salud escolar: Serie “Por el camino equivocado” Cap. 5. Los medicamentos

02:00PM Revista Pioneril Secundaria Básica: Hemos cumplido

02:20PM Inglés 4to: “Hasta pronto”

02:40PM Educación Plástica 6to: Somos artistas

03:10PM Camino al futuro: Alojamiento y jardinería.

03:30PM El Reloj de la historia5to: “Dos etapas, una historia”

03:50PM Si de aprender se trata4to: ¡Legan los ciclones!

04:10PM Deporte cubano: Resumen.

04:30PM Mirada de artista: TALLER EXPERIMENTAL DE LA GRÁFICA

06:30PM Tengo algo que decirte

07:00PM Series Extranjera. Una Serie de Eventos desafortunados Cap. 12

07:30PM Series cubana: Enigma de un verano Cap. 17

08:30PM Te invito al cine Actores y actrices cubanos: Alexis Díaz de Villegas (1)

09:00PM La Dosis exacta. Título: Digoxina Sinopsis: Un adulto mayor que está tomando Digoxina se queja de acidez estomacal y le aconsejan que tome Sucrafalto. A las 3 semanas comienza a presentar falta de aire a los esfuerzos físicos y posteriormente se la hinchan los pies. Los síntomas son el resultado de la interacción entre la Digoxina y el Sucrafalto.

09:05PM Para leer Mañana:

ULISES RODRÍGUEZ FEBLES. Dramaturgo, investigador y narrador. (Matanzas)

09:17PM Presencia.

DRA. C GILDA VEGA / PROFESORA DE MÉRITO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HABANA (CUJAE)

09:30PM De Cierta Manera

ESCAMBRAY (1977) Categoría: Documental / Duración: 38’ Dir. Santiago Álvarez, Jorge Fraga Sinopsis: Episodio de la lucha en el Escambray contra los contrarrevolucionarios alzados en esa zona con ayuda del imperialismo yanqui.

NOTICIERO ICAIC LATINOAMERICANO NO. 254 (1965) Categoría: Noticiero / Duración: 9’ Dir. Santiago Álvarez Sinopsis: Incorporación masiva del pueblo de Cuba y sus líderes a los cortes de caña voluntarios durante la Semana de la Victoria de Playa Girón.

EL SUEÑO DEL PONGO (1970) Categoría: Ficción / Género: Drama / Duración: 11’ Dir. Santiago Álvarez Int. Arturo Agramonte Sinopsis: Basado en un cuento quechua escrito por José María Arguedas y adaptado por Roberto Fernández Retamar. Un sirviente indio sueña el castigo que recibirá su patrón después de que ambos hayan muerto.

EL MISTERIO DE LA INTUICIÓN (1989) Categoría: Documental / Duración: 50’ Dir. Arturo Arias Polo Sinopsis: Aproximación a la obra del cineasta Santiago Álvarez, cronista del tercer mundo, a partir de entrevistas realizadas a sus colaboradores más directos en el Noticiero ICAIC y la producción de documentales. Mesa Redonda (rtx)

30 ACAPELLA PID- T- Clapton. Parte I

05:00PM DE TARDE EN CASA “El cuidado de la columna vertebral” Tratamientos que se realizaran a la columna vertebral desde los cuidados de la medicina natural tradicional. Especialistas: -Lic. Ariamna Vázquez Rehabilitación y – Lic. Yainier Menéndez fisioterapia – Lic. José Ramón Sánchez Secc. Cultural: -Niurka González- Músico – Dr. Enrique Cejas- Dtor. Ciencia y tecnología Sección del día:

ANIPLANT: Nora García- Presidenta

06:00PM PARA UN PRÍNCIPE ENANO PID- T – Las aventuras de Spirit Cap. 6 T-22 min La leyenda de Korra Cap. 6 T-22 min

07:00PM TODO MÚSICA PID- T- De Cuba música hoy: Con Wil Campa, Haila María Mompié, Percusiones con Ruy López Nusa y Yunier Díaz.

07:30PM PARÉNTESIS PID- T- Título: “La creación y la interpretación musical de Héctor Quintana Ferreiro. ” Invitado: Héctor Quintana Ferreiro (guitarrista-La Habana) Sps: Un intercambio con el joven músico Héctor Quintana Ferreiro, quien ha sido merecedor del Premio de Guitarra en el Festival de Jazz dde Montreaux y premiado en el Festival de Jazz. Talento: Héctor Quintana Ferreiro.

06:31AM HOLA CHICO Tira: Jelly Jamm; Mickey sobre ruedas; Elena de Avalor.

07:12AM ORIGANIMALS TEMA: Llevado por el viento

07:24AM DOCUMENTAL Título: Planeta tierra. Montañas. Los seres humanos se aventuran a alcanzar las zonas más altas del planeta.

08:10AM UTILISIMO CUERPO EN ARMONIA Tema: CONCENTRACION EN EL TRABAJO

08:34AM DOCUMENTAL Título: Esto es Ópera. Salomé. Historia de la ópera salomé escrita por Richard Strauss basada en la obra de Oscar Wilde.

09:20AM VISIÓN FUTURO Tema: VOLCANES EN ERRUPCION

09:43AM DOCUMENTAL Título: Encantadora de serpientes. Atrapado contigo. Julia Baker es una cazadora de serpientes en Brisbane, Australia que se dedica a reubicar las serpientes encontradas y enseñar a las personas a no temerles.

10:06AM D´CINE SHERLOCK HOLMES: JUEGO DE SOMBRAS (Sherlock Holmes: A Game of Shadows (Sherlock Holmes 2)

12:06PM ASI ES CHINA TÍTULO: La artesanía China. Sabor de la salsa en el viento y la lluvia I. La artesanía China es considerada un arte milenario, solo transmitida entre aquellas familias que la practican. El sabor de la salsa en el viento y la lluvia es una de esas maravillas.

12:35PM AIRES DE MEXICO Talento: Pesado / Luis Coronel / Banda Los Recoditos.

12:47PM FACILISIMO 4 jueves mayo 18 Tira: Súper why; Marko y Mali.

01:34PM SERIE INFANTIL PATOAVENTURAS Cap. 79 UN CASO DE IDENTIDAD SECRETA

01:55PM SERIE OSHIN Cap. 63

02:16PM DOCUMENTAL Título: Leones del desierto. El Namib, el desierto más antiguo del mundo. Nade se adentra en él a la ligera. Alguna vez hubo leones, pero eran como fantasmas, casi nunca eran vistos y menos aún comprendidos.

03:01PM NOVELA LA VIDA FELIZ DE DOUDOU Cap. 29

03:58PM ENLACE DE TELECENTROS

04:01PM DOCUMENTAL Título: Planeta tierra. Montañas. Los seres humanos se aventuran a alcanzar las zonas más altas del planeta.

04:46PM DOCUMENTAL RT Título: Che. Caminos, huellas, enigmas. CAP1 En esta serie documental conoceremos junto a un grupo de reconocidos corresponsales de rt la trayectoria revolucionaria de Ernesto Che Guevara.

05:15PM SERIE INFANTIL PATOAVENTURAS Cap. 79 UN CASO DE IDENTIDAD SECRETA

05:38PM HOLA CHICO Tira: Jelly Jamm; Mickey sobre ruedas; Elena de Avalor.

06:20PM FACILISIMO Tira: Súper why; Marko y Mali.

07:07PM CALABACITA

07:08PM UTILISIMO CUERPO EN ARMONIA Tema: CONCENTRACION EN EL TRABAJO

07:29PM AIRES DE MEXICO Talento: Pesado / Luis Coronel / Banda Los Recoditos.

08:01PM DOCUMENTAL Título: Encantadora de serpientes. Atrapado contigo. Julia Baker es una cazadora de serpientes en Brisbane, Australia que se dedica a reubicar las serpientes encontradas y enseñar a las personas a no temerles.

08:23PM VISIÓN FUTURO Tema: VOLCANES EN ERRUPCION T: 24´55´´28 RUTA: Editados / Doc. / visión futuro / semana del 21-05 al 27-05

08:46PM SERIES COMO SALVARSE DE UN CRIMEN 4ta. Temp. Cap. 3

09:28PM SERIE CHICAGO FIRE 3a. Temp. Cap. 16

10:10PM SERIE OSHIN Cap. 63

10:31PM DOCUMENTAL RT Título: Che. Caminos, huellas, enigmas. CAP1 En esta serie documental conoceremos junto a un grupo de reconocidos corresponsales de rt la trayectoria revolucionaria de Ernesto Che Guevara.

11:01PM NOVELA LA VIDA FELIZ DE DOUDOU Cap. 29

01:45AM VISIÓN FUTURO Tema: VOLCANES EN ERRUPCION

02:06AM UTILISIMO RECICLARTE Tema: BIOMBO RENOVADO

02:30AM AIRES DE MEXICO Talento: Pesado / Luis Coronel / Banda Los Recoditos.

02:45AM SERIE OSHIN Cap. 63

03:06AM ASI ES CHINA TÍTULO: La artesanía China. Sabor de la salsa en el viento y la lluvia I. La artesanía China es considerada un arte milenario, solo transmitida entre aquellas familias que la practican. El sabor de la salsa en el viento y la lluvia es una de esas maravillas.

03:34AM DOCUMENTAL Título: Leones del desierto. El Namib, el desierto más antiguo del mundo. Nade se adentra en él a la ligera. Alguna vez hubo leones, pero eran como fantasmas, casi nunca eran vistos y menos aún comprendidos.

04:20AM DOCUMENTAL Título: Esto es Ópera. Salomé. Historia de la ópera salomé escrita por Richard Strauss basada en la obra de Oscar Wilde.

05:05AM SERIE CHICAGO FIRE 3a. Temp. Cap. 16

05:48AM DOCUMENTAL RT Título: Che. Caminos, huellas, enigmas. CAP1 En esta serie documental conoceremos junto a un grupo de reconocidos corresponsales de rt la trayectoria revolucionaria de Ernesto Che Guevara.

06:12AM AIRES DE MEXICO Talento: Pesado / Luis Coronel / Banda Los Recoditos.

09:00AM CUBANOS EN CLIP: Paulito FG, Pupy y Los Que Son Son, Luis Franco, Los Pikaros, Ray Fernandez

10:00AM GRANDES DEL PENTAGRAMA: Conjuntos

10:30AM NUESTRA CANCIÓN: muñequitos

10:45AM AIRES DE MÉXICO: El compa Javi, Invasores de nuevo león, Voz de mando

11:00AM VIDEO MUNDO: Justin Timberlake con Chris Stapleton, Zedd, Liam Payne, Kygo con One Republic, Pink

12:00PM CUBANOS EN CLIP: Havana D` Primera, Suerte, Maykel Blanco, Dayany Gutiérrez, Evelin, Yuly & Havana C ft Waldo Mendoza

01:00PM CON CIERTOS PREFERIDOS: ABBA Primera parte

02:00PM BEL CANTO: Noche de verano en la verbena de la paloma. Zarzuela.

04:00PM CUBANOS EN CLIP: Leyenda Ft Patricio Amaro y Juan Carlos, Aixa & Bitácora Feat Mauricio Figueiral, Van Van, Luis Franco

04:30PM TROVA TV: Buena Fe, Adrián Berazaín, Pablo Milanés, Amaury Pérez

05:00PM GRANDES DEL PENTAGRAMA: Conjuntos

05:30PM HORA ROCK: Dark Tranquillity, Asking Alexandria, Trivium, Edge of the blade

06:30PM CUBANOS EN CLIP: Adrian Berazaín, Karel García, Aurora Feliú, Vicente Feliú, Pepe Ordás, Silvio Rodríguez

07:00PM VIDEO MUNDO: Auri, Zedd, Maren Morris, Grey, Avicii con Rita Ora

08:00PM NUESTRA CANCIÓN: muñequitos

08:30PM AIRES DE MÉXICO: El compa Javi, Invasores de nuevo león, Voz de mando

09:00PM CUBANOS EN CLIP: D´Corazon, De Cuba, Arnaldo Rodríguez y Talismán, Luis Barbería Habana Abierta, Karla Vicens Ft Rodrigo Sosa

10:00PM PASOS: Varekai. Espectáculo coreográfico-musical