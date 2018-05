Cartelera de la TV Cubana

CUBAVISION

06:30AM REVISTA BUENOS DÍAS

08:57AM EN LA MAÑANA SU CARTELERA

09:00AM CUERDA VIVA Programa Romerías de Mayo Clain, Mephiste, Jefrey Dhumer, Banda América, Sandunga, Espoleta, Bottle Next, Tosca

10:00AM PALMAS Y CAÑAS Segundo Prog Grabado en Granma, Gpo Perfil Sonoro, Manolito y Su Tirijala, Tony Iznaga, Marisol Guillama, Emiliano y Sergio, Maykel y Osmiel

11:00AM NOVELA TARDE LO CONOCÍ CAP. 100

11:45AM DE SOL A SOL DISCO VSSI (2) Título: Un equino que embellece nuestros campos. El Pinto Cubano (reprís del 27 / 10) Sinopsis: El caballo pinto cubano se originó a partir de caballos criollos que tenían el patrón de coloración pinto, que a su vez lo heredan de los caballos que vinieron en la conquista. Estos son muy característicos sobre todo en la parte sur y oeste de los EU donde están los llamados Mustan o caballos salvajes y en varias regiones de América del Sur, reconocidos en esta zona dentro del patrón del caballo criollo. La Raza Pinto Cubano es una de las pocas razas que se registran en Cuba por la coloración, ella está basada en la mezcla de dos colores, el blanco como un color básico y en grandes manchas, las combinaciones pueden ser blanco con alazán, con negro, con moro, con vallo, en dependencia.

12:00PM AL MEDIODIA

01:00PM NOTICIERO DEL MEDIODIA

01:57PM EN LA TARDE SU CARTELERA

02:00PM CINE DEL RECUERDO LAS ALAS DE LA PALOMA título en español The wings of the dove título original G. B. / 1997 / 1: 37: 35 / drama / reposición / a color / subtitulado en español Director: Ian Softley Intérpretes: Helena Bonham Carter, Linus Roache, Alison Elliott, Elizabeth McGovern, Michael Gambon (Adaptación de la novela homónima de Henry James) . Una humilde joven es acogida por una tía millonaria perteneciente a la alta sociedad inglesa. Pese a sus ambiciones se enamora de un periodista pobre y entonces urde un maligno plan: hacer que el joven enamore a una rica joven muy enferma; que herede su fortuna y luego se case con ella. Premios: 1997: 4 Nominaciones al Oscar: mejor actriz, guión adaptado, fotografía, vestuario 1997: Nominada al Globo de Oro: Mejor actriz drama (Helena Bonham Carter) 1997: 2 Premios BAFTA: Mejor maquillaje y fotografía. 5 nominaciones 1997: National Board of Review: Mejor actriz (Helena Bonham Carter) 1997: Asociación de críticos de Toronto: Mejor actriz (Helena Bonham Carter) 1997: Critics’ Choice Awards: Mejor actriz (Bonham Carter) . Top 10 – Películas del año Completamiento: 8 Lugares que no parecen reales 0: 08: 16 editado / Ideas para jardines 0: 10: 40

04:00PM NOTICIERO ANSOC

04:15PM TIN MARIN CLIP 59 La historia de las cosas: El automóvil Tom y Jerry: Oprime el botón, gatito T: 12’59

04:30PM MR MAGOO Titulo: Moby Dick Disco: I / A-26

05:00PM COLORISOÑANDO Ahorro. Sinopsis: José y Daniela se encuentran en casa de Karla y comienzan a derrochar energía eléctrica. Karla se molesta y se propone demostrarles la importancia del ahorro. Se dan a conocer las principales medidas para no malgastar y finalmente los niños aprenden la lección.

DISCO. 24

05:15PM EL RINCÓN DE LOS AMIGOS Título: Pirolo y la impronta Sinopsis: Pirolo hace de las suyas, luego de regresar de la costurera. Disco: 25

05:30PM MUÑES EN TV Contenido: El profesor. El origen de los billetes. Palabreando. Filatelia Cuentos con Magia. Foto de familia. Recuerdos de Chuncha. Disco: 27

06:00PM EL LABORATORIO Título: Teatro Épico Sinopsis: El equipo del Laboratorio dedicó el programa a una joven agrupación teatral, Grupo Teatro Épico de Gibara Holguín. Para que conozcan todos los detalles de la labor que realizan estos jóvenes artistas. Talento: (Laura Pausini y Gente de Zona) ADN (Alain Pérez) Disco: 29

06:30PM NOTICIERO CULTURAL

07:00PM MESA REDONDA

08:00PM NTV

08:27PM EN LA NOCHE SU CARTELERA

08:30PM EL SELECTO CLUB DE LA NEURONA INTRANQUILA

09:00PM NOVELA CUBANA EN FIN, EL MAR CAP. 54

09:45PM ORIGENES Tema: El cementerio espada. Disco VO-II (10) Entrevistado: Dr. C. Edilberto Leyva (Jefe Departamento Historia de Cuba – Universidad de La Habana) Sinopsis: Las tradiciones funerarias han distinguido a las distintas civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Desde los tiempos remotos, este tiempo de rituales, incluido el enterramiento, se llevaban a cabo en templos religiosos. Este tipo de hábito iba en detrimento de la salud publica y el feliz desarrollo de la ceremonia religiosa, así es como en Cuba se construye el primer cementerio fuera de una iglesia, el Cementerio Espada.

09:57PM ESTE DÍA

10:00PM ENTRE AMIGOS Programa Especial a José Luis Cortés, invit: Osdalgia y Lazarito Cortés, Bárbaro Marín, Héctor Villar y Ballet TVC.

10:30PM LA 7MA. PUERTA YO, TONYA I´ TONYA ESTADOS UNIDOS 2017 / 121´ / ESTRENO / DRAMA COMEDIA NEGRA / COLOR / SUBTÍTULOS EN ESPAÑOL DIRECCIÓN: CRAIG GILLESPIE REPARTO: MARGOT ROBBIE, SEBASTIAN STAN, ALLISON JANNEY, BOBBY CANNAVALE, CAITLIN CARVER, JULIANNE NICHOLSON, BOJANA NOVAKOVIC, MCKENNA GRACE, PAUL WALTER HAUSER, RENAH GALLAGHER. . . Tonya Harding fue la primera mujer estadounidense en completar un salto de triple axel en competición en patinaje sobre hielo en 1991. Pero el éxito en el hielo no siempre estuvo acompañado de felicidad en su vida personal. Premios: 2017: Premios Oscar: Nominada mejor actriz (Robbie) , actriz de reparto. (Janney) & montaje. Festival de Toronto: 1ª finalista Mejor película. Globos de Oro: Mejor actriz de reparto (Allison Janney) . Premios BAFTA: 5 nominaciones, incluyendo Mejor actriz (Margot Robbie) Premios Independent Spirit: Nominada a mejor actriz (Robbie) , actriz secundaria y montaje. Premios Gotham: Nominada a mejor película, actriz (Robbie) y premio del público. Critics Choice Awards: Mejor actriz – comedia (Robbie) y actriz sec. (Janney) . Satellite Awards: Nom. a mejor película, actriz (Robbie) y actriz sec. (Janney) . Sindicato de Productores (PGA) : Nominada a Mejor película. Sindicato de Actores (SAG) : Mejor actriz secundaria (Allison Janney)

12:30AM CARIBE NOTICIAS EN LA MADRUGADA SU CARTELERA SERIE EXTRANJERA CSI Cap. 2 temporada 6

TELECINE EL LABERINTO DE KOVAK (THE KOVAK BOX) ESPAÑA / E. UNIDOS / 2006 / 1. 44 MIN. / THRILLER / REPOSICIÓN DIRECCIÓN: DANIEL MONZÓN INTÉRPRETES: TIMOTHY HUTTON, LUCÍA JIMÉNEZ Y DAVID KELLY David Norton, escritor norteamericano de novelas de ciencia-ficción, es invitado a una paradisíaca isla del mediterráneo, para dar una conferencia. Llega allí con su pareja y a las pocas horas su prometida se lanza por la ventana, en aparente suicidio. Nada tiene sentido para él hasta que Silvia, una joven, sobrevive a otro episodio suicida. . . Completamiento: Edo-Tokyo Museo de Arquitectura a cielo abierto 0: 12: 50

TELECINE (Send. Del Oeste) NINGUNA MUJER VALE TANTO Título original: The Iron Mistress Estados Unidos / 1952 / 110 min. / Western / Reposición / Subtitulada Dirección: Gordon Douglas Reparto: Alan Ladd, Virginia Mayo, Joseph Calleia, Phyllis Kirk, Alf Kjellin, Douglas Dick, Anthony Caruso, Nedrick Young, George Voskovec, Richard Carlyle En 1852, un audaz leñador llamado James Bowie se dirige a Nueva Orleáns para vender un cargamento de madera. Nada más llegar, conoce a Judalon, una bella y ambiciosa joven de la que se enamora, a pesar de que es pretendida sin éxito por casi todos los jóvenes de la ciudad. Completamiento: Series: Hacia el Oeste: Sueños y Proyectos Cap. 11 Próximamente: Mujer pasional Comentario del filme a exhibir: Ninguna mujer vale tanto

PASAJE A LO DESCONOCIDO TITULO DEL PROGRAMA: “El café” (1ra. parte)

BREVE SINOPSIS: En el programa se analiza los orígenes y características del café como bebida estimulante milenaria. Se analiza la propiedad adictógena y sus posibles afectaciones para la salud humana.

INVITADO: Dr. C. Ricardo Gonzalez Menendez Psiquiatra y Profesor Consultante

TELEREBELDE

09:00AM HIMNO APERTURA

09:02AM ESTOCADA AL TIEMPO 1962 Varios récords nacionales en eliminatorias nacionales de atletismo En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 962 concluyen en el estadio Pedro Marrero las eliminatorias nacionales de atletismo para seleccionar a nuestros representantes a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Kingston 1978 Gana Las Villas la IV Serie Selectiva En uno de los finales de campeonato más emotivos en la historia del béisbol cubano 1991 Igualan Cuba y EE. UU en XIII tope bilateral de boxeo La escuadra cubana de boxeo iguala a seis victorias con su similar de Estados Unidos en el décimo tercer tope bilateral entre ambos países

09:04AM CARTELERA DEPORTIVA

09:06AM SUMATE

09:11AM FUTBOL X DENTRO: Resumen Liga Nacional RTX

09:41AM COPA DEL MUNDO DE CICLISMO DE PISTA APELDOORN Tx: 12 () TTR MCP12

10:41AM TENIS INTERNACIONAL: Master 1000 Madrid 2018 final Dominic Thiem vs Alexander Zverev rtx

12:00PM MERIDIANO DEPORTIVO EN VIVO

12:30PM FUTBOL INTERNACIONAL:

04:00PM GRAND PRIX DE JUDO Tiblisis, Georgia Tx: 2

05:00PM COPA DEL MUNDO DE CICLISMO DE PISTA APELDOORN Tx: 9 (0. 59) TTR MCP9

05:59PM CARTELERA DEPORTIVA

06:00PM NND en vivo

06:27PM ESTOCADA AL TIEMPO (rtx)

06:30PM SWING COMPLETO: serie especial de béisbol y serie nacional sub 23. Estadísticas e informaciones.

07:00PM SUMATE

07:05PM CITA PARA ESTRELLAS (Mundial de futbol Rusia 2018) programa 4

SINOPSIS: Programa previo al Mundial de fútbol Rusia 2018 que realiza un análisis de los grupos que participan en el evento.

08:15PM SERIE MUNDIAL DE BOXEO Domadores de Cuba vs Gallos de Francia en vivo desde la Ciudad Deportiva.

CANAL EDUCATIVO

30 UPT: Cuba el sueño de lo posible

09:30AM Historia em imágenes: Dictaduras y Defensa de La democracia.

10:00AM Ahora te cuento: Las vacaciones 006

10:20AM Educación Plástica 4to: Exposición colectiva.

10:50AM Razones: Educación preuniversitaria. Enseñanza deportiva. 017

11:10AM Inglés 3ro: Rectifiquemos.

11:30AM Letra com arte: José Martí.

12:00PM Telecentros

01:00PM NTV

02:00PM Razones: Educación preuniversitaria. Enseñanza deportiva. 017

02:20PM Inglés 3ro: Rectifiquemos.

02:40PM Educación Plástica 4to: Exposición colectiva.

03:10PM Revista FEEM: La FEEM contra el bloqueo.

03:30PM Explorando mi País6to: ¡Seguimos subiendo!

03:50PM Saberes compartidos: Bioética para la vida.

04:10PM Cartelera Escolar

04:30PM Punto de partida: La danza, comunicación del cuerpo Dr. C Noel Bonilla Chongo, profesor y crítico de danza. Jefe del departamento de Danza Contemporánea, ISA.

05:00PM Telecentros

06:30PM Tengo algo que decirte:

07:00PM Historia en imágenes: Descubrimiento de América. Huniversal 011

07:30PM Serie Cubana: Enigma de un verano Cap. 18 y Final

08:00PM NTV

08:30PM Música y más: Javier Salva y su cuarteto de Saxofones.

09:05PM Travesía. El correo. Surgimiento y desarrollo del mismo.

09:17PM Cápsulas del diccionario de la música: Cap. 4

09:20PM Un palco en la ópera: Ópera La Clemencia de Tito de Mozart 3er acto

10:30PM Grandes series: “Versalles”Cap. 13 Mesa Redonda (rtx).

CANAL EDUCATIVO 2

09:00AM PROGRAMACION TELESUR

04:30PM HABITAT PID- T- Serpientes Desde las Lomas de Banao, en la central provincia de Sancti Spíritus, diversas especies de serpientes hacen de este ecosistema un sitio al que vale la pena admirar.

05:00PM DE TARDE EN CASA Promoción Cultural -Mercedes Díaz. Dtora. Suchel fragancia – San Manuel García- Dtor. Técnico muebles DUJO – Andrés Hernández- Músico – Mariam Montero- Dtora. De teatro – Carlos Pérez Peña- Premio nacional de teatro – Yadira Yosell- Bailarina de la compañía Lizt Alfonso – Adonis Ferro- Artísta de la Plástica – Delia Margarita López- cantante – Ismaray Hernández- cantante

06:00PM PARA UN PRÍNCIPE ENANO PID- T – Las aventuras de Spirit Cap. 6 T-22 min La leyenda de Korra Cap. 6 T-22 min

00 07: 15 ISLA TV. CU PID- T- Actualización de la caja decodificadora de tv digital. Parte I. Sps. Sobre la descarga de las actualizaciones para las cajas decodificadoras de televisión digital, versa la emisión.

HISTORIAS PID- T- Vivir, vivir, vivir. . . Sps. Una mujer se aferra a la vida y sigue luchando, a pesar de los obstáculos, por sus sueños.

07:30PM CINE FLASH PID- T- Programa 258

PRIMER CORTO TITULO: La vida nuestra DIRECTOR: Raul Arevalo

PAÍS: España

GÉNERO: Comedia

SINOPSIS: Cuenta la historia de Antón (Álvaro Cervantes) un joven de Sitges que reside en Ámsterdam por trabajo y que un día vuelve con la excusa de vender su barca una vez allí se reencuentra con su exnovia cora (Íngrid García-Jonsson) y su amigo Rafa (Marcel Borràs) . Estos reencuentros le harán revivir tiempos pasados provocándole dudas de si hizo bien marchándose de allí. Chad Johnson (Peter Dinklage) el protagonista de una serie policiaca que ve Antón se le aparece en sueños e intenta mostrarle que tiene una vida bonita y emocionante y que solo tiene que aprender a vivirla, haciendo que este tome una decisión muy importante.

SEGUNDO CORTO TITULO: Final feliz DIRECTOR: Jan Saska

PAÍS: Republica Checa

GÉNERO: Comedia-Animado

SINOPSIS: Una comedia negra sobre la muerte con final feliz. Una espléndida cadena de encuentros improbables. Cazadores, un conductor de tractor, un chico disco y un cadáver

08:00PM NTV

08:30PM NOTICIERO CULTURAL

09:00PM PROGRAMACION TELESUR

CLAVE

09:00AM CUBANOS EN CLIP: Adonis Puentes y Pancho Amat. , Clave y Guaguancó, Ángel Bonnet, Gerardo Alfonso

10:00AM TODO MÚSICA: Con Amaray, Luna Manzanares, El Niño, David Blanco, Roly García y su el grupo de William Zambrano, Rachel Estévez y la Compañía Yamiré

10:30AM EL PERFIL: Rihanna

11:00AM CUBANÍSIMOS: David Blanco en el malecón

12:00PM CUBANOS EN CLIP: Descemer ft Eliades, Leoni Torres ft Chacal. , Waldo Mendoza, Shamela

01:00PM LUCAS:

02:00PM LOS 12 MEJORES: Ed Sheeran, Cardi B, Maroon Five, Dua Lipa

03:00PM CUBANÍSIMOS: David Blanco en el malecón

04:00PM CUBANOS EN CLIP: Kono y los Chicos de Cuba, Daymee Arocena,

04:30PM LUSOFONIA: Anselmo Ralph

05:00PM TODO MÚSICA: Con Amaray, Luna Manzanares, El Niño, David Blanco, Roly García y su el grupo de William Zambrano, Rachel Estévez y la Compañía Yamiré

05:30PM COMPLOTAZO: David Álvarez, Leoni Torres, Rey Ruíz, Nube roja

06:30PM CUBANÍSIMOS: Esto sabe a Cuba

08:00PM AIRES DE MÉXICO: El compa Javi, Invasores de nuevo león, Voz de mando

08:15PM SUENA BONITO: Martí: es mi verso lo que ves

09:00PM CUBANOS EN CLIP: Orlando Chang, Ray Fernández, Lázaro Valdés, Alex & Sammy Feat Septeto Nacional

10:00PM LUCAS:

11:00PM LA CUERDA: Rock Kalunga