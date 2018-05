Cartelera de la TV Cubana

CUBAVISION

07:00AM REVISTA BUENOS DÍAS

08:57AM EN LA MAÑANA SU CARTELERA

09:00AM TREN DE MARAVILLAS LILO Y STICH 2 TÍTULO ORIGINAL: LILO & STITCHAKA ESTADOS UNIDOS / 2002 / 90 MIN. / ANIMACIÓN. CIENCIA FICCIÓN. FANTÁSTICO. INFANTIL | EXTRATERRESTRES. FAMILIA DIRECCIÓN: DEAN DEBLOIS, CHRIS SANDERS REPARTO: ANIMACIÓN Lilo, una niña hawaiana que se siente sola, decide adoptar un “perro” muy feo al que llama Stitch, que podría ser la compañía perfecta si no fuera en realidad el fruto de un experimento genético que se ha escapado de un planeta alienígena y que ha aterrizado en la tierra por casualidad. Con su amor y su inquebrantable fe en el “ohana” (el concepto hawaiano de la familia) , Lilo termina conquistando el corazón de Stitch y le ofrece algo que el original perro nunca pensó tener: un hogar. Premios: 2002: Nominada al Oscar: Mejor largometraje de animación 2002: Nominada a Critics’ Choice Awards: Mejor largometraje de animación

11:15AM TIN MARIN CLIP 60 Canción: Amigos de la selva El camarón encantado Canción de la taza T: 27’01

11:30AM PONTE AL DIA

12:00PM AL MEDIODIA

01:00PM NOTICIERO DEL SÁBADO

01:57PM EN LA TARDE SU CARTELERA

02:00PM ENTRE TU Y YO Los programas promocionales de la tv.

ENTERATE. . ESTEREOMUSICA RADIO COCO (ANIA) Reportaje p. p. Opiniones de teleavances y al mediodía (ania)

02:45PM SITIO DEL ARTE

03:15PM PENSANDO EN 3D Tu nombre. Título Kimi no na wa. Título original Japón / 2016 / 106. 35 / Drama romántico de ciencia ficción / animado / subtitulado al español / estreno en TV Dirección: Makoto Shinkai Sinopsis: Taki y Mitsuha descubren un día que durante el sueño sus cuerpos se intercambian, y comienzan a comunicarse por medio de notas. A medida que consiguen superar torpemente un reto tras otro, se va creando entre los dos un vínculo que poco a poco se convierte en algo más romántico. Completamiento: Capítulo II de Vértigo “Breaking bad” Capítulo “Helado” del animado de las larvas Material 10 películas de anime que no pueden dejar de verse Material 9 secretos de Kimi no nawa (tu nombre) Video clip Pauza son no. 6

05:40PM BUENAS PRACTICAS TITULO. . . . IGUALDAD DE GENERO y MUJERES AFRODECENDIENTES Disco VBP-I (9)

SINOPSIS. . . LA TRANVERSALIZACION DEL TEMA DE GENERO EN RESPUESTA AL VIH- SIDA BRINDA UN NUEVO ENFOQUE SOCIOCULTURAL. ES UN PROCESO QUE GENERA CAMBIOS Y QUE PREPARA A LAS MUJERES NEGRAS PARA ENFRENTAR LA EPIDEMIA DEL VIH, LA VIOLENCIA Y A LOS PROBLEMAS RACIALES. SE PRESENTA EL PROYECTO QUISICUABA DE CENTRO HABANA INVITADAS. . . Dra ROSAIDA OCHOA Directora de la UNIDAD NACIONAL DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES Dra. NORMA GUILLAU. . . Esp EN GENERO

05:45PM ENTRE LIBROS Enrique Cirules Sinopsis: Este programa se Reprisa con actualizaciones debido a que Enrique Cirules falleció el 18 de diciembre de 2016 y es un homenaje póstumo de Entre Libros a este memorable escritor y ensayista cubano. Entre sus títulos más importantes se encuentra El Imperio de La Habana con el que obtuvo el codiciado Premio Casa de las Américas en 1993 y el Premio de la Crítica en 1994.

06:00PM ANTENA CONCURSO DE PERIODISMO CIENTÍFICO GILBERTO CABALLERO Cada año se celebra el concurso de periodismo científico Gilberto Caballero, organizado por el CITMA y el círculo de periodistas científicos de la UPEC. En Antena compartiremos los videos premiados en la categoría de Televisión, y daremos a conocer los premiados en otras como Radio, Prensa Escrita y Prensa Digital. Un espacio especial lo dedicaremos al Premio por la Obra de la Vida que se entrega a un destacado periodista cada año.

06:30PM 23 Y M

08:00PM NTV

08:27PM EN LA NOCHE SU CARTELERA

08:30PM NOVELA EXTRANJERA Fina estampa cap. 30

09:15PM TELEAVANCES

09:30PM LA PELICULA DEL SABADO Amor a quemarropa (True Romance) 1993 / 120 min / Estados Unidos / Acción / REP

DIR Tony Scott

INT Christian Slater, Patricia Arquette, Dennis Hopper, Christopher Walken, Gary Oldman, James Gandolfini, Brad Pitt, Val Kilmer, Michael Rapaport, Bronson Pinchot, Saul Rubinek, Samuel L. Jackson, Chris Penn, Tom Sizemore, Anna Thomson (AKA Anna Levine) , Eric Allan Kramer El joven y solitario Clarence (Christian Slater) celebra su cumpleaños como de costumbre, viendo películas de kung-fu en un destartalado cine de Detroit. Estando en la sala conoce a Alabama (Patricia Arquette) , una rubia explosiva con la que tiene una noche de pasión. Ella, en realidad, es una prostituta pagada por el mejor amigo de Clarence como regalo de cumpleaños. A pesar de ello, Clarence decide alejarla de la prostitución, pero tendrá que enfrentarse con su chulo (Gary Oldman) cuando va a recoger las pertenencias de Alabama.

11:45PM CARIBE NOTICIAS

12:00AM EN LA MADRUGADA SU CARTELERA CINE DE MEDIANOCHE 10×10 2018 / 86 min / Reino Unido / Thriller / EST

DIR Suzi Ewing

INT Luke Evans, Kelly Reilly, Noel Clarke, Ruby Bustamante, Olivia Chenery, Jason Maza, Kevin Matadeen, Jill Winternitz, Benjamin Hoetjes, Skye Lucia Degruttola, Jackson Kai, Keila J. Brown, Donovan Elmore, Stacy Hall, Hilary Agostini, Miles Webb, Jessica Young, Norma Dixit, Christian Meier, Jerry Brown, Mike Kelson Sinopsis: Lewis (Luke Evans) es un tipo aparentemente normal, pero en realidad está ocultando una obsesión, una venganza contra Cathy (Kelly Reilly) . Lewis secuestra a Cathy a plena luz del día y la lleva a su casa, donde la encierra en una celda insonorizada e intenta extraer un oscuro secreto de su pasado.

CINE DE TERROR Madre! Título original: Mother! Estados Unidos / 2017 / 120 min. / Terror / EST. / Color / Subtitulada al español / Dir. Darren Aronofsky. Reparto: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Domhnall Gleeson, Kristen Wiig. A una mujer le sorprende que su marido deje entrar en casa a unas personas que no han sido invitadas. Poco a poco el comportamiento de su marido va siendo más extraño lo cual le produce un gran estrés al límite de conllevar conflictos insalvables. Premios 2017: Festival de Venecia: Sección oficial largometrajes a concurso.

TELECINE OBITUARIO (OBITUARY) CANADÁ / 2006 / 1. 28 MIN. / THRILLER / REPOSICIÓN DIRECCIÓN: JOHN BRADSHAW INTÉRPRETES: JOSIE BISSETT, CRAIG OLEJNIK Y GRANT NICKALLS Denise trabaja hace años como escritora de obituarios para el periódico “Tribune”. Cuando uno de los reporteros muere, ella espera cubrir su vacante pero, un antiguo compañero de estudios es nombrado en la plaza. Cuando Denise comienza a recibir mensajes que anuncian próximas muertes, estas personas aparecen asesinadas y la policía sospecha porque ella llega antes que los agentes. Completamiento: Manualidades: Ideas varias 0: 28: 49

TELECINE (Cine de comedia) Secretos compartidos Título original: Prime Estados Unidos / 2005 / 105 min / Comedia / Rep. / Subt. Director: Ben Younger Reparto: Meryl Streep, Uma Thurman, Bryan Greenberg, Jon Abrahams, Adriana Biasi, David Younger, Palmer Brown, Zak Orth, Annie Parisse, Aubrey Dollar, Jerry Adler, Naomi Aborn, Mini Anden, Jennifer Marlowe, Ato Essandoh, Doris Belack La vida de Rafi (Uma Thurman) , una divorciada de 37 años de Manhattan, da un vuelco cuando empieza a salir con un pintor mucho más joven que ella. A pesar de la atracción que siente por él, la diferencia de edad le plantea dudas que la llevan a buscar el consejo de su psicoanalista (Meryl Streep) . Ésta, al principio, la escucha con gran naturalidad y la anima a seguir adelante; pero cuando descubre que el novio de su paciente es su hijo Dave (Bryan Greensberg) , su actitud cambiará radicalmente.

08:55AM HIMNO APERTURA

08:57AM ESTOCADA AL TIEMPO 1982 Llega a las 100 victorias Juan Carlos Oliva El derecho pinareño Juan Carlos Oliva inscribe su nombre en el listado de los lanzadores que han alcanzado el centenar de victorias 1989 En marcha XXII torneo Giraldo Córdova Cardín de boxeo En la sala 19 de noviembre, de Pinar del Río, se echa a andar la edición número veintidós de los torneos Córdova Cardín de boxeo 2004 Comienza Mundial de ciclismo que proporciona a Cuba su primer título Comienza en la ciudad australiana de Melbourne la edición número 101 de los Campeonatos Mundiales de ciclismo

09:00AM VOLEIBOL DE PLAYA, CLASIFICATORIO JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD en vivo GOL 360

45 Liga de campeones, Final Real Madrid vs Liverpool en vivo

05:00PM VOLEIBOL DE PLAYA, CLASIFICATORIO JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD ESCENARIO DEPORTIVO CARTELERA DEPORTIVA ESTOCADA AL TIEMPO rtx BEISBOL DE SIEMPRE:

08:30PM BARRANQUILLA NOS UNE prog. 2 Sinopsis: programa previo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018

10:00PM BALONCESTO INTERNACIONAL:

09:30AM Punto de partida: La danza, comunicación del cuerpo Dr. C Noel Bonilla Chongo, profesor y crítico de danza. Jefe del departamento de Danza Contemporánea, ISA.

10:00AM Para ti maestro: Los componentes educativos: Su salid curricular en la asignatura Español- Literatura.

10:20AM Congruencias: El tiempo libre.

11:00AM Cercanía: XXIV Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza del Ballet, La Habana 2018. Concurso Categoría profesores (3ra parte)

11:30AM Mirada de artista: TALLER EXPERIMENTAL DE LA GRÁFICA

12:00PM UPT: Nueva Ortografía para todos

01:00PM UPT: Nueva Ortografía para todos

02:00PM UPT: Economía

03:00PM UPT: Cuba el sueño de lo posible

04:00PM UPT: Cuba el sueño de lo posible

05:00PM A tiempo Recorriendo la Academia de Ciencias de Cuba Sinópsis: Recorrido por la Historia de la ACC

05:30PM Vitrales

06:00PM Entre claves y corcheas. Denis y su swing (II) : representante de la música popular cubana.

06:30PM Teleguía

07:00PM Para leer Mañana:

ULISES RODRÍGUEZ FEBLES. Dramaturgo, investigador y narrador. (Matanzas) (RTX)

07:17PM Presencia.

DRA. C GILDA VEGA / PROFESORA DE MÉRITO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HABANA (CUJAE) (RTX)

07:30PM Rockanroleando: Jeff Lynne, 4 Non Blondes, American Hi-Fi, The Struts, Passenger, Blessthefall, Muse.

08:00PM NTV

08:30PM Espectador Crítico La reina Victoria y Abdul Título original: Victoria and Abdul País: Reino Unido Año: 2017 Duración: 112 min. Género: Drama | Histórico. Siglo XIX. Amistad Carácter: Reposición Color Subtitulada Dirección: Stephen Frears Reparto: Judi Dench, Ali Fazal, Stephen Graham, Adeel Akhtar, Paul Higgins, Michael Gambon, Tim Pigott-Smith, Olivia Williams, Robin Soans, Jonathan Harden, Sukh Ojla, Kemaal Deen-Ellis Sinopsis: Abdul Karim, conocido como ‘El Munshi’, se convirtió en siervo de la reina Victoria en el año 1887. Después de que el joven se ganase el afecto de la monarca, terminó siendo su secretario personal y confidente durante los últimos años de vida de la reina, algo que no fue bien recibido dentro de la Casa Real.

10:00PM Serie: “Hospital Knick” Cap. 14 Segunda

09:00AM PROGRAMACION TELESUR

30 04: 45 HISTORIAS. (RTX) Vivir, vivir, vivir. . . Sps. Una mujer se aferra a la vida y sigue luchando, a pesar de los obstáculos, por sus sueños.

PERFILES: Dayany Gutiérrez.

05:15PM SON DE LA TIERRA PID- T- CCS Reinaldo Maning, de Majagua. Sinopsis: Esta cooperativa destaca por la producción de cultivos varios agroecológicos, eliminando los fertilizantes químicos. También se utiliza la tracción animal para labrar la tierra y conservar mejor sus propiedades.

05:45PM ENTRE CUENTOS Y LEYENDAS PID- T- Las siamesas tuneras. Sinopsis: Suceso de enorme trascendencia en la historia de la medicina cubana: la primera operación quirúrgica realizada en Latinoamérica para separar a dos niñas unidas por la pared abdominal. Sobre las siamesas de Las Tunas tratará este programa.

06:00PM MARAVILLOSO MUNDO PID- T- programa #195 contiene: -Serie Oasis Marino -Doc. de arte de Monet -Desafíos

06:45PM ARTE CON ARTE PID- T- Ramón Enrique

07:00PM MESA REDONDA

09:30PM NTV LA PUPILA ASOMBRADA PID- T- Tecnologías y soberanía. Sinopsis: Entrevista con el hacker uruguayo Enrique Amestoy sobre la Internet, sus impactos en la sociedad y la educación.

08:01AM UPA NENE Tira: Giggle Park; Puzzle games; Henry el glotón.

08:25AM PEPPA PIG CAP 195 Y 196 EL SENOR BULL EN UNA TIENDA DE PORCELANA. . . FRUTAS

08:37AM DIME DIME CAP 13 Sorpresa

08:50AM MUTT Y STUFF CAP 55 EL PARWUAO DE DIVERSIONES

09:17AM MINICINEMA ALIENS EN EL ATICO Título original Aliens in the Attic (They Came From Upstairs) Año 2009 / País Estados Unidos Dirección John Schultz Género Fantástico. Aventuras. Comedia. Infantil Sinopsis Sigue las andanzas de los Pearson, una familia que llega a una casa para pasar unas merecidas vacaciones de verano. Los Pearson son Stuart (Kevin Nealon) y su mujer Nina (Gillian Vigman) , la pequeña Hannah (Ashley Boettcher) de siete años, Tom (Carter Jenkins) , de 15 años y fanático de la tecnología, y la hermana mayor Bethany (Ashley Tisdale) , que sale en secreto con el joven Ricky Dillman (Robert Hoffman) . Sin embargo, su periodo de descanso se verá alterado por Sparks, Skip, Spike y Razor, cuatro alienígenas que llegaron antes que ellos. Será entonces cuando los miembros del clan unirán fuerzas con un único propósito: echar a los pequeños y belicosos intrusos que viven en su ático.

10:57AM CINE EN CASA UN PASO ADELANTE (Step Up)

EEUU. / Musical / 2006 / Dir: Anne Fletcher Int: Channing Tatum, Jenna Dewan, Mario, Drew Sidora, Sinopsis: Tyler Gage, un joven delincuente juvenil, es sentenciado a hacer servicios comunitarios en una escuela de música por un acto vandálico. Al principio no quiere saber nada de los estudiantes, hasta que conoce a una bella bailarina

12:57PM EUROPA EN CONCIERTO Título: Emeli Sandé (Gran Bretaña)

01:42PM SERIES DE LA SEMANA RESCATE 1a. Temp. Cap. 8 Cap. 9 Cap. 10

03:58PM ENLACE TELECENTRO

04:01PM SERIES DE LA SEMANA CÓMO SALVARSE DE UN CRIMEN 4ª. Temp Cap. 2 Cap. 3

05:25PM FILMECITO INDOMABLE Título original Brave aka Año 2012 Duración 90 min. País Estados Unidos Dirección Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell Guion Mark Andrews, Steve Purcell, Brenda Chapman, Irene Mecchi (Historia: Brenda Chapman) Género Animación. Aventuras. Fantástico. Comedia | Fantasía medieval. Cuentos. Familia. Osos. Pixar. Sinopsis Merida, la indómita hija del Rey Fergus y de la Reina Elinor, es una hábil arquera que decide romper con una antigua costumbre, que es sagrada para los señores de la tierra: el gigantesco Lord Mac Guffin, el malhumorado Lord Macintosh y el cascarrabias Lord Dingwall. Las acciones de Merida desencadenan el caos y la furia en el reino. Además, pide ayuda a una sabia anciana que le concede un deseo muy desafortunado. La muchacha tendrá que afrontar grandes peligros antes de aprender qué es la auténtica valentía

07:05PM DOCUMENTAL DEL REALIZADOR CUBANO BERNAVET Título: Algo más que el mar de los piratas. Entrevista a Retamar

08:16PM CALABACITA

08:17PM MEGACONCIERTOS Título: Leyendas en vivo 1

09:10PM MULTICINE CICLO ESPECIAL: EL COMISARIO MONTALBANO LA LUNA DE PAPEL (LA LUNA DI CARTA) ITALIA / POLICIACO / 2008 / DIR: ALBERT SIRONI INT: LUCA ZINGARETTI, CESARE BOCCI, PEPINO MAZZOTTA Ocurre un crimen despiadado en una casa de la periferia de Vigata. Todo parece indicar que se trata de un crimen pasional. Pero el comisario no se deja engañar. El inspector se debe manejar entre dos mujeres fuertes e insidiosas: una extrovertida y de franca sensualidad, la otra secreta y de morbosos ardores, capaz de todo para hacerlo caer en la trampa.

11:01PM SERIE LOS ORIGINALES 4ta. Temp Cap. 7

11:42PM SERIE LOS ORIGINALES 4ta. Temp Cap. 8

12:22AM TIEMPO DE CINE EL SILENCIO DE LOS CORDEROS (The Silence of the Lambs)

EEUU. / Thriller-Terror / 1991 / T: 1: 58 / Dir: Jonathan Demme Int: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn Sinopsis: El FBI busca a un asesino en serie, apodado Buffalo Bill, que mata a sus víctimas, todas ellas adolescentes, después de prepararlas minuciosamente y arrancarles la piel. Para poder atraparlo contactan con Clarice Starling, una brillante licenciada universitaria, experta en conductas psicópatas, que aspira a formar parte del FBI. Siguiendo las instrucciones de su jefe, Jack Crawford, Clarice visita la cárcel de alta seguridad donde el gobierno mantiene encerrado a Hanibal Lecter, antiguo psicoanalista y asesino, dotado de una inteligencia superior a la normal. Su misión será intentar sacarle información sobre los patrones de conducta de “Buffalo Bill”.

PREMIOS 1991: 5 Oscars: Mejor película, director, actor (Hopkins) , actriz (Foster) , guión adaptado

02:12AM EUROPA EN CONCIERTO Título: Emeli Sandé (Gran Bretaña)

04:47AM SERIE LOS ORIGINALES 4ta. Temp Cap. 7

05:28AM SERIE LOS ORIGINALES 4ta. Temp Cap. 8

06:08AM DOCUMENTAL Megaestructura. El puente del gran cañón. Proceso de construcción del puente en el gran cañón a 1200 metros sobre el río Colorado en Estados Unidos.

06:55AM UPA NENE Tira: Mira lo que encontré; Mona y Sketch; Tricky Tracks.

07:15AM PEPPA PIG CAP 197 Y EL GLOBO DE GEORGE Cap 198 EL TESORO PIRATA

07:25AM GUMBALL CAP 51 EL VIRUS

07:36AM MUTT Y STUFF CAP 56 EL PEYNATON DE GABY

09:00AM CUBANOS EN CLIP: Horacruz, Cristian Alejandro, Yolie, Gala mayor, Tres palabras, Karla Vinces ft Rodrigo Sosa, Luis Franco

10:00AM CON CIERTOS PREFERIDOS: ABBA Segunda parte

11:00AM CUBANISIMOS: Achy Lang

12:00PM VIDEO MUNDO: Portugal The Man, Marshmello y Annie Marie, Rudimental con Jess Glyne, Macklemore y Dan Caplen

01:00PM CUBANOS EN CLIP: Mulata son, Wil campa, Luna Manzanares, David Blanco, Boni y Kelly, Aixar Bitácora ft Mauricio Figueiral

02:00PM CLAVE LATINA: Vanesa Martín con Manuel Medrano, Alex Ubago, Becky G, Nicky Jam con Wisin

03:00PM CUBANOS EN CLIP: Isacc Delegado, Wil Campa, Divan ft Alex Dubal, Shiina, Alain Daniel y El Micha, Papushi, Laritza Bacallao

04:00PM LUCASNÓMETRO:

05:00PM CUBANOS EN CLIP: Horacruz, Cristian Alejandro, Yolie, Gala mayor, Tres palabras, Karla Vinces ft Rodrigo Sosa, Luis Franco

06:00PM VIDEO MUNDO: Post Malone con Ty Dolla $ign, Marshmello & Anne –Marie, Rita Ora, Taylor Swift

07:00PM CUBANOS EN CLIP: Aimee Nuviola, Leoni torres, Roxy Fonseca, Boni Kelly y Victor Manuel, Yamohe, De cuba

08:00PM CLAVE LATINA: Jennifer Lopez con Gente de Zona, Prince Royce con Farruko, Juan Magan, Nacho con Pasabordo, Beatriz Luengo con Jesús Navarro, Andy Rivera

09:00PM CUBANOS EN CLIP: Jacobo Forever Y Víctor Manuelle, Van Van Ft. Isaac Delgado, Wil Campa Y Leyanis López, Leoni Torres, Micha Y Lady Laura

09:30PM CUBANÍSIMOS: Que suene el son caballeros

10:30PM CUBANOS EN CLIP: Cristian y Rey, Buena Fe, Will Campa, Raciel Núñez Caboverde

11:00PM CUBANOS EN CLIP: Andy Rubal, Tony Lugones, Sandier Ante, Mumi