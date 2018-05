CUBAVISION

07:57AM EN LA MAÑANA SU CARTELERA

08:00AM MUNDO DE COLORES DICCIONARIO IMÁGENES DE DICCIONARIOS REGINA CUÉNTAME UN CUENTO “PUELQUERRIMO” EL REINO DE LA ORTOGRAFÍA. A JUGAR / ESTATUA. PEPE SONÁMBULO MI PERSONAJE FAVORITO / EL ABECEDARIO

08:30AM PEQUESOY Homenaje por el día internacional de la infancia, día 1 / 6

09:15AM MATINEE INFANTIL HÉRCULES TÍTULO ORIGINAL: HÉRCULES ESTADOS UNIDOS / 1997 / 93 MIN. / ANIMACIÓN. FANTÁSTICO. COMEDIA. MUSICAL. INFANTIL | MITOLOGÍA. ANTIGUA GRECIA / SUBT, ESTRENO, COLOR DIRECCIÓN: JOHN MUSKER, RON CLEMENTS REPARTO: ANIMACIÓN Hércules, el hijo de Zeus y de Alcmena, reina de Tebas, es secuestrado del Olimpo por los secuaces de Hades, que tienen la misión de despojarlo de su inmortalidad. Hércules crecerá en un mundo de mortales hasta que le llegue la hora de regresar al Olimpo. Completamiento: Magia: Dynamo Animados: Team Unizoomi: Sirena azul Música: Álbum musical: Serenata (Tocceli) Animados: Elpidio vs la policía de Nueva York

11:30AM LA CASA DEL CHEF Panques (Homenaje al nominado Panqué Jamaica, reconocido en San José de las Lajas) Disco VC. T-26´29

12:00PM TALLA JOVEN Charanga Latina, Kali Sonach

01:00PM NOTICIERO DOMINICAL

01:57PM EN LA TARDE SU CARTELERA

02:00PM ARTE 7LA HOJA DE LA CALETA Cuba / 2017 / 78 Min. / Drama / estreno / color / idioma español Dir: Mirta González, Jorge Campanería Int: Yohandis Aballe, Carlos Denis, Yoandra Suárez, Lianet Pachero, Manuel Porto El filme nos narra la historia de un niño que vive en un pueblo de pescadores en Santa Cruz del Sur. La madre lo ha abandonado y su padre está a un paso de volverse un alcohólico. . . Esta es la relación de un padre y su hijo. Serie: ESTA ES NUESTRA FAMILIA – CAPITULO 15 Capitulo 15: El auto (This is Us: The car)

EEUU. / 2018 / 42 min / Comedia dramática / estreno / color / subtitulada al español Dir: Ken Olin Int: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown Los momentos clave en la vida de los Pearson asociados con su vehículo, un Jeep Grand Wagoneer, se presentan desde el momento de la compra del vehículo cuando los niños tenían diez años hasta el final del día del funeral de Jack. Además, el pasado Jack y Rebecca se dirigen a un lugar tranquilo para esperar noticias de algunos exámenes médicos, un mal resultado que sería devastador para la familia; algunas de las varias veces que cruzaron un puente. Así que en este episodio la historia de los Pearson es contada a través de la vida del automóvil familiar. No se trata tanto de los eventos en sí mismos que son importantes, sino de incidentes específicos dentro de esos eventos que darán forma a sus vidas futuras. -Continuación del monográfico “Un francés llamado Gabin.

05:00PM LIGA JUVENIL DE LA NEURONA

05:30PM LUCAS

06:30PM A OTRO CON ESE CUENTO Programa 253 (Tercer programa del otro disco) Tiempo: 25`36”

07:00PM PALMAS Y CAÑAS Grupo Cumanay, Beby Verdecia

08:00PM NTV

08:27PM EN LA NOCHE SU CARTELERA CONCIERTOS EN VIVO SERIE Gerente nocturno cap. 6

10:12PM ESTE DÍA

10:15PM PASAJE A LO DESCONOCIDO TITULO DEL PROGRAMA: “El café” (2da. parte)

BREVE SINOPSIS: En el programa se analiza los orígenes y características del café como bebida estimulante milenaria. Se analiza la propiedad adictógena y sus posibles afectaciones para la salud humana.

INVITADO: Dr. C. Ricardo Glez. Menéndez Psiquiatra y Profesor Consultante

11:15PM CINE DE COMEDIA París yo te amo Título original: Paris, je t’aime Estados Unidos / 2006 / 119 min / Comedia / Rep. / Subt. Director: Olivier Assayas, Frédéric Auburtin, Gérard Depardieu, Gurinder Chadha, Sylvain Chomet, Joel Coen, Ethan Coen, Isabel Coixet, Wes Craven, Alfonso Cuarón, Christopher Doyle, Richard LaGravenese, Vincenzo Natali, Alexander Payne, Bruno Podalydès, Walter Salles, Daniela Thomas, Oliver Schmitz, Nobuhiro Suwa, Tom Tykwer, Gus Van Sant Reparto: Natalie Portman, Fanny Ardant, Elijah Wood, Nick Nolte, Juliette Binoche, Willem Dafoe, Bob Hoskins, Gena Rowlands, Ben Gazzara, Gérard Depardieu, Steve Buscemi, Rufus Sewell, Emily Mortimer, Maggie Gyllenhaal, Leonor Watling, Miranda Richardson, Sergio Castellitto, Olga Kurylenko, Li Xin, Margo Martindale, Yolande Moreau, Catalina Sandino Moreno, Ludivine Sagnier, Barbet Schroeder, Gaspard Ulliel, Javier Cámara, Aïssa Maïga En París, el amor está por todas partes: en sus bares y cafés, bajo la Torre Eiffel e incluso bajo tierra, en el metro. Algunos de los directores más prestigiosos del mundo fueron invitados a contar una historia ambientada en uno de los barrios de la ciudad. El resultado es un caleidoscopio de imágenes sobre la alegría de vivir, sobre extraños e inesperados encuentros y, especialmente, sobre el amor.

CARIBE NOTICIAS EN LA MADRUGADA SU CARTELERA NOVELA EXTRANJERA Fina estampa cap. 30

TELECINE En tiempo de brujas Título original: Season of the Witch Estados Unidos / 2011 / 92 min / aventura / Rep. / Subt. Director: Dominic Sena Reparto: Nicolas Cage, Ron Perlman, Stephen Graham, Claire Foy, Stephen Campbell Moore, Robert Sheehan, Ulrich Thomsen A mediados del siglo XIV, el caballero Behman (Nicolas Cage) , desertor de las Cruzadas, debe escoltar hasta un monasterio a una joven (Claire Foy) acusada de brujería. Los monjes aseguran que ella es la responsable de que la Peste Negra asole y destruya Europa. Behman, escéptico, comienza a pensar durante el viaje que la joven pueda ser inocente, pero el destino les conducirá a un lugar donde les esperan las fuerzas de la oscuridad. Completamiento: Locos por lo Orgánico, Cap. 5, 0: 22: 43 / Corto DA Larva-chicle 0: 01: 50

NOVELA TARDE LO CONOCÍ CAP. 101

TELEREBELDE

08:55AM HIMNO APERTURA

08:57AM ESTOCADA AL TIEMPO 1951 Primeras transmisiones televisivas de fútbol en Cuba En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 951 por primera vez se transmite fútbol por la naciente televisión en Cuba. 1962 Se realiza Festival Náutico en el litoral de La Habana Se realiza en el litoral habanero un festival náutico, organizado en saludo al octavo Festival Mundial de Juventudes, que tendría lugar aquel año 2007 Domina Cuba el XXXI Panamericano de judo Cuba domina el trigésimo primer Campeonato Panamericano de Judo, disputado en la ciudad canadiense de Montreal, al obtener 8 medallas de oro, 3 de plata y 4 de bronce.

08:59AM CARTELERA DEPORTIVA

09:00AM VOLEIBOL DE PLAYA, CLASIFICATORIO JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD

12:00PM DOCUMENTAL Último tren a Rusia cap. 3 y 4 CAP. TTRDOCULTIMOTRENRUSIA3; TTRDOCULTIMOTRENRUSIA4

02:00PM VOLEIBOL DE PLAYA, CLASIFICATORIO JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD

05:00PM TODO DEPORTES

05:57PM ESTOCADA AL TIEMPO RTX

05:59PM CARTELERA DEPORTIVA

06:00PM VALE 3:

08:00PM BEISBOL INTERNACIONAL

CANAL EDUCATIVO

11:00AM UPT: Aquí estamos

12:00PM UPT: Ajedrez

01:00PM UPT: Ingles

02:00PM Complotazo El complotazo-Antes & después: Diana Fuentes El complotazo-Featuring: Haila ft. P. White / A. Berazaín ft. Dianela / D. Bueno ft. I. Delgado El complotazo-Especialísimo: Adalberto Álvarez El complotazo-Más sonado: El complotazo-Monografías: Diana Fuentes / Adalberto Álvarez

03:00PM Llegó la música cubana. Manolito Simonet y su Trabuco, presentación en el teatro Teresa Carreño de Venezuela. Empresa.

04:00PM Suena Bonito. Manolito Simonét

04:45PM Nuestra canción. GUAJIRA CON TUMBAO, PILOTO Y VERA

05:00PM Flash Musical The Next Step (II) (RTX) : fragmentos de esta serie juvenil, también conocida como The Next Step: Academia de danza en Hispanoamérica. Es una serie canadiense que se estrenó en el 2013 en el canal Family Channel, en Estados Unidos. fragmentos de esta serie juvenil, también conocida como The Next Step: Academia de danza en Hispanoamérica. Es una serie canadiense que se estrenó en el 2013 en el canal Family Channel, en Estados Unidos. cap. 5 y 6 de la tercera temporada de Mozart en la jungla.

06:00PM La danza eterna. Marius Petipa en su bicentenario: El corsario, por el English National Ballet (II) .

07:00PM Contar la Historia El ascenso de los faraones negros Sinopsis: Dinastía perdida y de la cual se han descubierto nuevos vestigios.

08:00PM NTV

08:30PM Paréntesis Título: “La creación y la interpretación musical de Héctor Quintana Ferreiro. ” Invitado: Héctor Quintana Ferreiro (guitarrista-La Habana) Sps: Un intercambio con el joven músico Héctor Quintana Ferreiro, quien ha sido merecedor del Premio de Guitarra en el Festival de Jazz dde Montreaux y premiado en el Festival de Jazz. Talento: Héctor Quintana Ferreiro.

09:00PM 4×4

4X4- Clásicos: Paul McCartney 4X4- Latinos: J Balvin ft. Pharrell Williams & Bia / Marc Anthony / Carlos Vives 4X4- Featuring: Michael McDonald 4X4- Éxitos del momento: Camila Cabello / Nick Jonas) / Liam Payne 4X4- Monografías: Paul McCartney, Michael McDonald.

10:00PM Momentos Presentación del nuevo disco de Waldo Mendoza. Talento: Waldo Mendoza y su grupo e invitados.

10:30PM Rodando el musical: Ciclo de Compositores Michel Legrand

11:00PM Espectacular: Earth, Wind and Fire: grupo musical estadounidense, formado en Chicago, Illinois, en 1969, fundado por Maurice White. Utiliza varios géneros de música, una fusión de Música disco, funk con el jazz, soul, gospel, pop, blues, psicodelia, folk, música africana y del rock and roll. Durante su carrera han sido 20 veces candidatos a los Grammy, ganando 6 premios. También obtuvieron su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

CANAL EDUCATIVO 2

09:00AM PROGRAMACION TELESUR

04:30PM PARA UN PRÍNCIPE ENANO PID- T – Las aventuras de Spirit Cap. 6 T-22 min La leyenda de Korra Cap. 6 T-22 min

ESP / AVENT / 2005 / T-1: 18 Min Dirección: Baltasar Pedrosa Clavero Sinopsis: En alguna parte de España, un samurái espera pacientemente para completar una misión hace tiempo confiada: proteger la “Llave de Izanagi” del mal. La llave, compuesta de pedazos poderosos, cierra la puerta que conduce a la entrada del umbral del mundo. “Gisaku” narra la historia de una lucha entre el bien y el mal, en que un grupo de personajes muy diferentes tendrá que colaborar para detener a Gorkan, Amo de la Oscuridad, de lograr su objetivo de invadir el mundo con sus hordas demoníacas. Durante su misión Yohei, Riki, Gisaku, Linceto y Moira se verán obligados a superar sus diferencias y todo tipo dificultades, como preámbulo a la batalla definitiva.

06:00PM EL MUNDO DEL DOCUMENTAL PID- T- Navegando por el mar de mis canciones. Dir: Damián Pérez Téllez. Cuba. 40 minutos Sps. Este audiovisual, Premio Nacional de Documental 2017, nos acerca a la vida y obra del trovador cienfueguero Lázaro García, develándonos la profundidad y sensibilidad de sus canciones.

06:45PM DE LO REAL Y MARAVILLOSO PID- T- La sorpresa de san pedro

07:00PM MESA REDONDA

08:00PM NTV

08:30PM PROGRAMACIÓN TELESUR /

MULTIVISION

08:02AM ALGO PARA RECORDAR 09: 53 DOMINGO EN CASA

11:41AM CINEMA JOVEN EL CORREDOR DEL LABERINTO 3: LA CURA MORTAL (The Maze Runner Chapter III: The Death Cure)

EEUU. / Fantástico / 2018 / T: 2: 00 / ESTRENO Dir: Wes Ball Int: Dylan O’Brien, Walton Goggins, Kaya Scodelario, Nathalie Emmanuel Sinopsis: Thomas lidera su grupo de “Gladers”. Su objetivo es encontrar de una vez por todas la cura para la Llamarada, la enfermedad que ha asolado el mundo. Además, él y sus compañeros tendrán que resolver todas las preguntas que les persiguen desde que un día aparecieran en el Claro del Laberinto. Para ello, tendrán que volver al punto de partida donde empezaron, pero el camino no será nada fácil. ¿Conseguirán dar respuesta a todos los interrogantes sobre el laberinto y los que lo crearon? ¿Logrará sobrevivir al procedimiento? ¿Será cierto que se terminaron las mentiras? Quizá la verdad sea más terrible aún, una solución letal, sin retorno

02:06PM FILMECITO HE MAN, LA PELICULA Año 1985 / Estados Unidos Dirección Ed Friedman, Lou Kachivas, Marsh Lamore, Bill Reed, Gwen Wetzler Género Animación. Fantástico. Acción | Espada y brujería Sinopsis He-man y sus amigos deben viajar a la Tierra del siglo XX para rescatar una llave cósmica que les permita derrotar a Skeletor, que se ha apoderado del castillo de Grayskull y que mantiene prisionera a Sorceress. Los inconvenientes son que Skeletor posee otra llave y que la original está en manos de unos jóvenes terrícolas, que creen que es un instrumento musical

03:36PM MINICINEMA LA PIEDRA MAGICA / ESTRENO Título original Shorts: The Adventures of the Wishing Rockaka Año 2009 / Estados Unidos Dirección Robert Rodriguez Género Fantástico. Infantil | Cine familiar Sinopsis En una gris y monótona urbanización de las afueras de una ciudad, todo el mundo trabaja para la misma empresa: Black Box. Un día, en el anodino barrio, se produce un gran revuelo cuando un niño se golpea la cabeza contra una piedra que contiene todos los colores del arco iris y que concede deseos.

05:10PM CINE DE AVENTURAS KING KONG EEUU. -NUEVA ZELANDA / AVENTURAS / 2005 / DIR: PETER JACKSON INT: NAOMI WATTS, ADRIEN BRODY, JACK BLACK Durante la Gran Depresión, Ann Darrow, una actriz de vodevil, se queda sin trabajo. Su suerte parece cambiar cuando conoce a Carl Denham, un empresario que lucha para abrirse camino en el mundo del espectáculo. A ellos se une Jack Driscoll, un autor de teatro. Los tres emprenden un viaje a una remota isla, donde Denham tiene previsto dirigir una película. En una frondosa selva, descubren a King Kong, un gorila gigantesco, y a una tribu de seres prehistóricos que han vivido ocultos durante millones de años. Movido por su insaciable ambición, Denham, planea la captura del gorila con el propósito de exhibirlo en Nueva York. Premios 2005: 3 Oscars: Mejores efectos visuales, efectos sonoros, sonido. 5 Nom. 2005: 2 Nominaciones al Globo de Oro: Mejor director, banda sonora original 2005: Premios BAFTA: Mejores efectos visuales. 3 nominaciones 2005: Premio Especial en el Festival de Toronto: Andy Serkis 2005: American Film Institute (AFI) : Top 10 – Mejores películas del año 2005: 2 nominaciones Critics’ Choice Awards: Mejor película y director

07:34PM CINEMA EUROPA

09:35PM NADA MÁS QUE LA VERDAD HASTA EL FIN ALL THE WAY (Titulo Orginal)

EEUU. / 2016 / 132 Min. / Drama político Bio. / reposición / color / subtitulado al español Dir: Jay Roach Int: Bryan Cranston, Anthony Mackie, Melissa Leo, Frank Langella Sinopsis: Este drama político, nos ofrece una mirada sobre Lyndon B. Johnson- un “presidente por accidente”, que sucedió a Kennedy tras su asesinato. Un vicepresidente que se hizo con el baluarte y timón de la nación más poderosa del planeta, y luchó por revalidar su presidencia bajo las consecuencias de su Ley de Derechos Civiles de 1964 donde su partido quedó polarizado y fragmentado por los demócratas del Sur. Además de su implicación en el envío de tropas de combate a Vietnam del Sur y las consecuencias desastrosas que tal guerra desencadenó en todos los posibles frentes. Premios 2016: Emmy: 4 nominaciones incluyendo mejor telefilm y dirección 2016: Globos de Oro: Nominada a mejor actor miniserie / telefilm (Bryan Cranston) 2016: Critics Choice Awards: 4 nominaciones incluyendo mejor miniserie / telefilm 2016: Satellite Awards: Mejor actor en miniserie (Cranston) . 3 nom. 2016: Sindicato de Actores (SAG) : Mejor actor telefilm (Bryan Cranston) 2016: Sindicato de Directores (DGA) : Nom. a Mejor director (Miniserie / Telefilm)

11:08PM DIRECTORES EN ACCIÓN CON: TONY Y RIDLEY SCOTT (LOS HERMANOS SCOTT) EL ÚLTIMO BOY SCOUT The Last Boy Scout

EEUU. / Acción / 1991 / T: 1: 45 / Dir: Tony Scott Int: Bruce Willis, Damon Wayans, Chelsea Field Sinopsis: Joe Hallenbeck, un detective privado en horas bajas, había sido uno de los más importantes agentes del servicio secreto norteamericano, pero su carrera terminó al enfrentarse a un político corrupto. Por su parte, Jimmy Dix, una gran estrella del fútbol, cae en desgracia al verse involucrado en un escándalo. Ambos unirán sus fuerzas para resolver un turbio caso en el que se ven implicados

01:15AM MULTICINE X-MEN: APOCALIPSIS ( -Men: Apocalypse)

EEUU. / Acción / 2016 / T: 2: 23 / Dir: Bryan Singer Int: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult Sinopsis: Desde el inicio de los tiempos Apocalipsis, el mutante más poderoso que ha existido nunca, era adorado como un dios mientras acumulaba los poderes del resto de mutantes convirtiéndose en un ser inmortal. Tras miles de años dormido, despierta en un mundo que no le gusta y por ello recluta un equipo, encabezado por Magneto, para acabar con toda la humanidad y crear un nuevo orden mundial. Pero el Profesor X, con la ayuda de Mística, se unirá a un grupo de jóvenes mutantes para tratar de detener al mayor enemigo contra el que se hayan enfrentado jamás.

CLAVE

09:00AM CUBANOS EN CLIP: Mulata son, Wil campa, Luna Manzanares, David Blanco, Boni y Kelly, Aixar Bitácora ft Mauricio Figueiral

10:00AM CON CIERTOS PREFERIDOS: Patria Grande 4to

11:00AM CUBANISIMOS: Alejandro Falcón y Rodrigo Sosa

12:00PM VIDEO MUNDO: Taylor Swift, Lady Gaga, Vintage Postmodern, Jukebox con Haley Reinhart

01:00PM CUBANOS EN CLIP: Isacc Delegado, Wil Campa, Divan ft Alex Dubal, Shiina, Alain Daniel y El Micha, Papushi, Laritza Bacallao

02:00PM CLAVE LATINA: Florida con Maluma, Luis Fonsi, Demi Lovato, Shakira con Nicky Jam, Piso 21 con Manuel Turizo,

03:00PM CUBANOS EN CLIP: Mulata son, Wil campa, Luna Manzanares, David Blanco, Boni y Kelly, Aixar Bitácora ft Mauricio Figueiral

04:00PM CON CIERTOS PREFERIDOS: Patria Grande 5to

05:00PM CUBANÍSIMOS: Aimee Nuviola, Leoni torres, Roxy Fonseca, Boni Kelly y Víctor Manuel, Yamohe, De cuba

06:00PM LOS 12 MEJORES: Ed Sheeran, Cardi B, Maroon Five, Dua Lipa

07:00PM CUBANOS EN CLIP: El Niño Y La Verdad, Micha Y Lady Laura, Havana De Primera, Decemer Bueno Y Chacal, Chispa Y Los Cómplices, Roxy Fonseca

08:00PM CLAVE LATINA: Flo Rida con Maluma, Luis Fonsi, Demi Lovato, Shakira con Nicky Jam, Piso 21 con Manuel Turizo

09:00PM CUBANOS EN CLIP: Mulata son, Wil campa, Luna Manzanares, David Blanco, Boni y Kelly, Aixar Bitácora ft Mauricio Figueiral

10:00PM NOCHE DE CLÁSICOS: A Heartbeat Away. Un Latido del Corazón

09:00AM CUBANOS EN CLIP: Mulata son, Wil campa, Luna Manzanares, David Blanco, Boni y Kelly, Aixar Bitácora ft Mauricio Figueiral

10:00AM CON CIERTOS PREFERIDOS: Patria Grande 4to

11:00AM CUBANISIMOS: Alejandro Falcón y Rodrigo Sosa

12:00PM VIDEO MUNDO: Taylor Swift, Lady Gaga, Vintage Postmodern, Jukebox con Haley Reinhart

01:00PM CUBANOS EN CLIP: Isacc Delegado, Wil Campa, Divan ft Alex Dubal, Shiina, Alain Daniel y El Micha, Papushi, Laritza Bacallao

02:00PM CLAVE LATINA: Florida con Maluma, Luis Fonsi, Demi Lovato, Shakira con Nicky Jam, Piso 21 con Manuel Turizo,

03:00PM CUBANOS EN CLIP: Mulata son, Wil campa, Luna Manzanares, David Blanco, Boni y Kelly, Aixar Bitácora ft Mauricio Figueiral

04:00PM CON CIERTOS PREFERIDOS: Patria Grande 5to

05:00PM CUBANÍSIMOS: Aimee Nuviola, Leoni torres, Roxy Fonseca, Boni Kelly y Víctor Manuel, Yamohe, De cuba

06:00PM LOS 12 MEJORES: Ed Sheeran, Cardi B, Maroon Five, Dua Lipa

07:00PM CUBANOS EN CLIP: El Niño Y La Verdad, Micha Y Lady Laura, Havana De Primera, Decemer Bueno Y Chacal, Chispa Y Los Cómplices, Roxy Fonseca

08:00PM CLAVE LATINA: Flo Rida con Maluma, Luis Fonsi, Demi Lovato, Shakira con Nicky Jam, Piso 21 con Manuel Turizo

09:00PM CUBANOS EN CLIP: Mulata son, Wil campa, Luna Manzanares, David Blanco, Boni y Kelly, Aixar Bitácora ft Mauricio Figueiral

10:00PM NOCHE DE CLÁSICOS: A Heartbeat Away. Un Latido del Corazón