Cartelera de la TV Cubana

MULTIVISION – MARTES 29 MAYO 2018

06:29AM CARTELERA

06:31AM HOLA CHICO Tira: Princesita Sofía; Backyatdigans.

07:12AM PAW PATROL TEMA: Los cachorros y la gran helada.

07:24AM DOCUMENTAL Título: El mejor amigo Labrador y Elfante. Los animales forman vínculos especiales con criaturas asombrosas.

08:10AM UTILISIMO

08:34AM DOCUMENTAL Título: Proyecto aeroespacial. Capítulo 4 El dreamliner Historia y evolución de la aeronaútica en el mundo.

09:20AM DE TODO

09:41AM DOCUMENTAL Título: Videos divertidos Video de animales haciendo travesuras o comportándose de manera insólita.

10:05AM CINEVISION LA DESAPARICIÓN DE ELEANOR RIGBY: ELLA (The Disappearance of Eleanor Rigby: Her)

EEUU. / Drama romántico / 2013 / T: 1: 45 / Dir: Ned Benson Int: Jessica Chastain, James McAvoy, Ciarán Hinds Sinopsis: Crónica que analiza la relación de una pareja de Nueva York (en un díptico de dos películas que analiza la relación desde dos puntos de vista: el del marido y el de la mujer. ‘The Disappearance of Eleanor Rigby: Her’ y ‘The Disappearance of Eleanor Rigby: Him’) en un momento difícil de su matrimonio. En este caso, analizada desde el punto de vista de la mujer, se nos cuenta la historia de sus intentos por recuperar la vida y el amor que compartieron y juntar los trozos de un pasado que tal vez ya ha quedado demasiado atrás. Tema: Reflexión sobre el amor y el desamor. Premios: 2014: Festival de Cannes: Sección oficial (“Un Certain Regard”)

12:05PM DIARIO DE VIAJES Título: Hainan Adéntrate en la maravillosa tierra de Hainan en un nuevo cap de diarios de viaje, la mejor manera de acercarse a la cultura China.

12:33PM #´S 1 Talento: Macklemore / Bruno Mars / Gorrillaz

12:45PM FACILISIMO Tira: Blaze; Equipo Umizoomi.

01:32PM SERIE INFANTIL PATOAVENTURAS Cap. 82: Patos emprendedores.

01:53PM SERIE OSHIN Cap. 66

02:14PM DOCUMENTAL Título: Monstruo se busca cocodrilo, cabeza de serpiente y tiburones. Everglades inmensa zona silvestre, hay todo tipo de animales y algunos son depredadores invasivos.

03:00PM NOVELA LA VIDA FELIZ DE DOUDOU Cap. 32

03:58PM ENLACE DE TELECENTROS

04:46PM DOCUMENTAL RT Título: Che. Caminos, huellas, enigmas. CAP 2 En esta serie documental conoceremos junto a un grupo de reconocidos corresponsales de RT la trayectoria revolucionaria de Ernesto Che Guevara.

07:07PM CALABACITA

08:45PM SERIES CÓMO SALVARSE DE UN CRIMEN 4ra. Temp. Cap. 4

09:28PM SERIE CHICAGO FIRE 3a. Temp. Cap. 16

