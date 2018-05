CUBAVISION

06:30AM REVISTA BUENOS DÍAS

09:00AM LUCAS Cima Funk, Wendy, Vieja escuela y Señorita Dayana.

10:00AM SERIE DE ARTE 7 Esta es nuestra familia Capìtulo 14

10:45AM VALE LA PENA TituloMI HIJO LO HACE SOLO. . . Disco VVP-I (6) A veces confundimos las condiciones, con las metas, las posibilidades con el sentido de las cosas. Cuidado, esto puede traer consecuencias muy negativas.

11:00AM NOVELA TARDE LO CONOCÍ CAP. 98

11:45AM CUANDO UNA MUJER“RELEGADA” disco C1M 3 (1)

SINOPSIS: Josefa, quien siempre fue el “horcón” más fuerte de su hogar, siente que, luego de jubilada y viuda, está siendo relegada a un segundo plano por su familia, que la tilda de ingrata porque, está incorforme a pesar de tener todo lo material garantizado.

12:00PM AL MEDIODIA

01:00PM NOTICIERO DEL MEDIODIA

02:00PM CONTRA EL OLVIDO

INCLUYE SÒLO 2 MATERIALES, AMBOS DEDICADOS A LEYENDA VIVA DEL ARTE Y LA CULTURA CUBANAS QUE ES LA GRAN VEDETTE DE CUBA ROSA FORNÈS, QUIEN EL PASADO 11 DE FEBRERO ARRIBARA A LOS 95 AÑOS DE FRUCTÌFERA EXISTENCIA. I-DRAMATIZADO HUMORÌSTICO- MUSICAL: EMISIÒN DE PRINCIPIOS DÈCADA DEL 60 DEL PASADO SIGLO DEL PROGRAMA SU NOCHE FAVORITA, QUE INCLUYE LA COMEDIA MUSICAL “IMAGÌNATE” QUE ROSITA PROTAGONIZARA. DIR: ROBERTO GARRIGA. LIBRETO Y MÙSICA: CARLOS IRIGOYEN SIERRA. SINOPSIS: EL SR LÒPEZ, PERSONAJE INTERPRETADO POR MARIO MARTÌNEZ CASADO, ACTOR EN CUYA COMPAÑÍA ROSITA SE CONSOLIDÓ COMO UNA DE LAS MÁS BRILLANTES ACTRICES DE LA ÉPOCA EN EL DRAMA Y COMEDIA DONDE ACTUÓ COMO FIGURA PRINCIPAL, ES EL DUEÑO DE UN ESTUDIO FOTOGRÀFICO LÒPEZ, EN EL QUE MARÌA (ROSITA FORNÈS) PRESTA SERVICIOS. AMBOS, LAMENTANDO LA POCA CLIENTELA QUE FRECUENTA EL ESTUDIO, DECIDEN HACERLO MÀS ATRACTIVO, REALIZANDO CAMBIOS SUGERIDOS POR LOS EMPLEADOS ENCARGADOS DE PROMOCIÒN DE VENTAS QUE ENCARNAN LOS ACTORES LUIS LLORÒ, RECIEN DESAPARECIDO Y ARMANDO PICO, QUIENES TAMBIÈN RECOMIENDAN A MARÌA MODERNIZAR SU IMAGEN CONSERVADORA Y ORTODOXA Y GANAR EN GLAMOUR PARA ATRAER MAYOR NÙMERO DE CLIENTES. CUANDO MARÌA REALIZA LOS CAMBIOS SOLICITADOS APARECE UNA MUJER SORPRENDENTEMENTE GLAMOROSA Y SEDUCTORA. ENTRE LAS CLIENTAS DEL ESTUDIO ESTÀN LAS ACTRICES DIANA ROSA SUÀREZ Y LA RECORDADA ELOISA ÀLVAREZ GUEDES, QUIEN AQUÌ YA PERFILABA UNA SIMPÀTICA GUAJIRA. TODO ACABA EN UN FELICÌSIMO FINAL CON UNA BODA MÙLTIPLE DONDE TODOS ENCUENTRAN EL AMOR. TALENTO: PROTAGONISTAS: ROSITA FORNÈS, MARIO MARTÌNEZ CASADO Y ARMANDO PICO. OTROS ACTORES: ELOISA ÀLVAREZ GUEDES, LUIS LLORÒ, DIANA ROSA SUÀREZ Y ELENA BOLAÑOS. ARREGLOS MUSICALES: EDDY GAYTÀN, CORO ICR DIRIGIDO X OCTAVIO MARÌN, ORQUESTA ICRT DIRIGIDA X RAFAEL SOMAVILLA, BALLET ICRT CON COREOGRAFÌA DE JOAQUÌN RIVIERA. II-MUSICAL: SELECCIÒN GALA HOMENAJE POR LOS 90 AÑOS Y LOS 75 DE VIDA ARTÌSTICA DE ROSITA FORNÈS, COOPRODUCCIÒN ENTRE EL TEATRO LÌRICO NACIONAL DE CUBA Y EL ELENCO DEL ANFITEATRO DEL CENTRO HISTÒRICO, REALIZADA EN EL TEATRO NACIONAL DE CUBA EN EL 2013, EN LA QUE SE RECREARON LOS GÈNEROS EN LOS QUE, DURANTE SUS MUCHAS DÉCADAS DE EXPERIENCIA EN EL ARTE, ROSITA INCURSIONÒ CON ÈXITO COMO LA OPERETA, LA ZARZUELA, LA COMEDIA LIGERA, EL DRAMA CLÁSICO, LA REVISTA MUSICAL Y EL CABARET. DIRECCIÒN ARTÌSTICA, ESCENOGRAFÌA Y DISEÑO DE LUCES: ALFONSO MENÈNDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL ANFITEATRO DEL CENTRO HISTÒRICO, QUIEN, MUY JOVEN TUVO EL PRIVILEGIO DE DIRIGIR A ROSITA Y RECIBIR SABIOS CONSEJOS QUE LE FUERON MUY ÙTILES EN SU RECIEN ESTRENADA CARRERA COMO DIRECTOR ARTÌSTICO TALENTO: LA MAESTRA MARÌA EUGENIA BARRIOS, MILAGROS DE LOS ÀNGELES SOTO, BERNARDO LICHILÌN, LOURDES TORRES, MAYLÙ HERNÀNDEZ Y TERESA YANET, TEMPERAMENTAL CANTANTE INTEGRANTE DEL ELENCO DEL TEATRO LÌRICO NACIONAL DE CUBA, FINALISTA DE LA 3RA EMISIÒN DE SONANDO EN CUBA.

03:00PM DOCUMENTAL NACIONAL Programa 121 “José Martí- Guiteras” / T: 58’51 01-“Piensa en mí” Dir. Alejandro Gil (ECITVFAR) / 14’27 02-“Guiteras, un hombre de la revolución” / Dir. Carlos Beltrán (Mundo Latino) / 48’30

04:00PM NOTICIERO ANSOC

04:15PM TIN MARIN CLIP 57 Tayo el pequeño autobús: Un día en la vida de Tayo T: 12´46

04:30PM MR MAGOO Título: Guillermo Tell Disco: I / A-25

05:00PM DE CARAMELO El misterio de la muñeca de trapo. Verdín extraña su muñeca de trapo; un día se perdió y no supo nada más de ella. Lucy deberá desenredar el asunto.

05:15PM DOBLE CLIC Contenido: Music clic: Mi negrito Entre dos clic: Opinión sobre la felicidad Music clic: Soy Disco: 21

05:30PM ALÁNIMO ¿Mi talento dónde está? (Énfasis en las profesiones. Referencia al Aniversario del ICRT) Hormiguita Retozona, Siempre te estoy esperando, La leyenda del carpintero, A mi burro, El maquinista, Patineta, Los acróbatas

06:00PM FRESCO Y SIN CORTAR ¿La universidad, un sueño? (Preparación exámenes de ingreso a la educación superior)

06:27PM IMPRONTA Dúo Clara y Mario DISCO. VI-I (11)

06:30PM NOTICIERO CULTURAL

07:00PM MESA REDONDA

08:00PM NTV

08:30PM DE LA GRAN ESCENA La Gran Espiral Dúo Amaya y Alfred, Coro Madrigalista, Celine Dion, Ballet Español de Cuba, Serguei Pulini, John Legend y Connor

09:00PM NOVELA CUBANA EN FIN, EL MAR CAP. 53

09:42PM ESTE DÍA

09:45PM CUERDA VIVA Programa Romerías de Mayo Clain, Mephiste, Jefrey Dhumer, Banda América, Sandunga, Espoleta, Bottle Next, Tosca

10:45PM DE NUESTRA AMERICA La memoria del agua Chile / 2015 / 88min. / Drama / Estreno / Color / Director: Matías Bize. Reparto: Elena Anaya, Benjamín Vicuña, Néstor Cantillana, Pablo Cerda, Alba Flores, Sergio Hernández, Silvia Marty, Antonia Zegers. Una joven pareja, tras la muerte de su hijo, lucha por mantener su relación. Este inmenso dolor los ha fracturado como pareja y a pesar de lo mucho que se quieren, no pueden sobreponerse a la inmensa pérdida. Asistimos a la sutil construcción de sus nuevas vidas, y observamos sus movimientos por olvidar lo que fueron como cómplices. Pero la posibilidad de un nuevo reencuentro aparece y ellos saben que esa decisión podrá cambiar el sentido de sus vidas para siempre. Completamiento Making of: making of de la cinta La memoria del agua Música: video clip de la cinta La memoria del agua

CARIBE NOTICIAS EN LA MADRUGADA SU CARTELERA SERIE EXTRANJERA CSI Cap. 1 temporada 6

TELECINE (Arte 7) ATRACO EN FAMILIA

MES TRÉSORS (Titulo Original) Francia / 2017 / 91 Min. / Comedia / estreno / color / subtitulado al español Dir: Pascal Bourdiaux Int: Jean Reno, Reem Kherici, Camille Chamoux, Pascal Demolon, Alexis Michalik Sinopsis: Carole, una introvertida científica informática que aún vive con su madre y Caroline, una carterista que actúa en los grandes hoteles de la Riviera, no se conocen y no saben que son hermanas hasta la lectura del testamento de su padre. Llenas de rencor hacia la figura paterna por haber estado ausente durante toda su infancia, descubren poco después que su padre Patrick sigue vivo. Patrick es un ladrón de guante blanco buscado internacionalmente, que ha estado a punto de morir y que ha decidido recuperar el tiempo perdido con sus hijas, involucrándolas en un proyecto común: el robo de un Stradivarius de 15 millones. Para lograr un botín tan ambicioso, tendrán que dejar sus disputas y diferencias a un lado y trabajar en equipo. Completamiento: 10 sitios abandonados más misteriosos 0: 06: 36 / Control de plagas rosa 0: 06: 06

TELECINE (HIST. DEL CINE) LA GRAN ILUSIÓN LA GRANDE ILLUSION FRANCIA / 1937 / 117′ / DRAMA / REPOSICIÓN / B-N / SUBTÍTULOS EN ESPAÑOL DIR: JEAN RENOIR REPARTO: JEAN GABIN, MARCEL DALIO, PIERRE FRESNAY, ERICH VON STROHEIM, DITA PARLO, JULIEN CARETTE, GASTON MODOT, JEAN DASTÉ. . . Tres soldados franceses de distintas extracciones sociales, han sido capturados por los alemanes en una fortaleza, y uno se ofrece a morir para que los otros escapen. COPIA RESTAURADA. Premio especial del jurado en el festival de Venecia, premio Mejor filme extranjero del National Board of Review y del Círculo de Críticos de Nueva York. No necesita completamiento.

NOVELA TARDE LO CONOCÍ CAP. 99

TELEREBELDE

09:00AM HIMNO APERTURA

09:02AM ESTOCADA AL TIEMPO 1978 Encabeza Fidel recibimiento a boxeadores En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 978 el comandante en Jefe Fidel Castro encabeza el cálido recibimiento tributado a los boxeadores cubanos 1984 Anuncia Cuba su no participación en Juegos Olímpicos de Los Ángeles El Comité Olímpico Cubano emite una declaración en la que anuncia que nuestro país no participaría en los vigésimo terceros Juegos Olímpicos convocados para la ciudad estadounidense de Los Ángeles 1995 Comienza XIV Centrobasket (m) Con victoria sobre Panamá 92 puntos por 68, el equipo masculino cubano de baloncesto comienza su camino en el décimo cuarto Campeonato Centroamericano y del Caribe

09:06AM SUMATE

09:11AM MI BEISBOL: Pedro Poll (béisbol) RTX

09:41AM TENIS INTERNACIONAL: Master 1000 Madrid 2018 semifinal 2 (m) Denis Shapovalov (0. 51) TTRTISEMIF2MADRID rtx

11:00AM COPA DEL MUNDO DE CICLISMO DE PISTA APELDOORN Tx: 10 (0. 52) TTR MCP10 rtx

12:00PM MERIDIANO DEPORTIVO en vivo

12:30PM TENIS INTERNACIONAL: Master 1000 Madrid 2018 final Dominic Thiem vs Alexander Zverev

01:30PM ATLETISMO IAAF- MUNDIAL DE CAMINATA DESDE TAICANG, CHINA Tx2: (1. 33. 45´) 10 Km (M) y 20 Km (F) TR SAT ATLETISMO CHINA 2

03:07PM FUTBOL INTERNACIONAL:

05:00PM COPA DEL MUNDO DE CICLISMO DE PISTA APELDOORN Tx: 11 (0. 51) TTR MCP11

06:00PM NND

06:27PM ESTOCADA AL TIEMPO rtx

06:30PM JUGADA PERFECTA: Previa final de la Liga de Campeones.

07:00PM SÚMATE

07:05PM CITA PARA ESTRELLAS (Mundial de Fútbol Rusia 2018) programa 3

SINOPSIS: Programa previo al Mundial de fútbol Rusia 2018 que realiza un análisis de los grupos que participan en el evento.

08:05PM ATLETISMO IAAF- MUNDIAL DE CAMINATA DESDE TAICANG, CHINA Tx2: (1. 33. 45´) 10 Km (M) y 20 Km (F) TR SAT ATLETISMO CHINA 2 rtx

09:40PM BÉISBOL INTERNACIONAL:

CANAL EDUCATIVO

30 UPT: Economía.

09:30AM Educación artística 7mo: Entrevista a alumnos 007

10:00AM Curucucú: Las vacaciones 007

10:20AM Educación Plástica 5to: Para cubrirnos el rostro

10:50AM Ciencias para ti: 004Salud sexual reproductiva. Embarazo precoz. Embarazo no deseado. Causas y consecuencias. Los métodos anticoceptivos. 003

11:10AM Revista Pioneril Primaria: Cumplimos.

11:30AM Educación Plástica 1ro: Educación Plástica ¿Qué hará en segundo grado?

12:00PM Telecentros

01:00PM NTV

02:00PM Educación Plástica 5to. Para cubrirnos el rostro

02:30PM Educine, cine Debate: Pelicula-Documental “Comandante” de Oliver Stone.

04:30PM Congruencias: El tiempo libre.

05:00PM Telecentros

06:32PM Tengo algo que decirte

07:00PM Das Más: Proyecto A + Adolescentes (Guionista: Raúl Daniel) Sinopsis: Proyecto de jóvenes que trabajan apoyando a los adolescentes en la Habana Vieja.

07:30PM Serie Cubana: Enigma de un verano Cap. 16

08:00PM NTV

08:30PM Sin Etiqueta Nneka Egbuna Havasi junto a Kiss Endre Yusa Electric Swing Circus Spencer Ludwig Scorpions

09:00PM Cuidemos al amor. Cap. 4: “Aprendí a cuidar al amor” Tema: Importancia de practicar relaciones sexuales protegidas, o sea usando condón.

09:05PM La danza eterna. Marius Petipa en su bicentenario: El corsario, por el English National Ballet (II) .

10:05PM Pantalla documental: Minimalismo: un documental sobre las cosas importantes País: EE. UU. Dir. Matt D’Avella Dur. 78 min. Año: 2015 Sinopsis: Muestra los beneficios del “menos es más” a través de los testimonios de personas en contra del consumo impulsivo reinante en Estados Unidos. Mesa Redonda (rtx)

CANAL EDUCATIVO 2

09:00AM PROGRAMACIÓN TELESUR

04:30PM TODO NATURAL PID- T- Naturaleza en movimiento Sinopsis: Sobre las estaciones, la captura de una presa, el nacimiento de una planta; procesos naturales que no podemos ver a simple vista, ya sea por su rápida acción o por su proceso demorado.

04:45PM VIVIR 120 PID- T- Bisagras defectuosas Artritis y artrosis, su origen y desarrollo. Entrevistados: Dr. Alfredo Ceballos / Esp. Em Ortopedia y Traumatología

05:00PM DE TARDE EN CASA El arte del abanico Se hablará de la historia y actualidad del abanico en la cultura cubana. Especialistas: – Ledis Nuria Rodríguez Díaz- Esp. en abanico – Raiza Ruíz Arias- Restauradora de abanico – Ismael de la Caridad- Diseñador Secc. Cultural: -Dubla Vistel- Músico Sección del día: Manualidades: Carmen Canes- Manualidades FMC

06:00PM PARA UN PRÍNCIPE ENANO PID- T – Las aventuras de Spirit Cap. 6 T-22 min La leyenda de Korra Cap. 6 T-22 min

00 07: 30 UNA VEZ A LA SEMANA PID-14723 T-27. 01 Ariel Terrero (periodista-temas económicos)

CONCIERTO PID- T- Enya

08:00PM NTV

08:30PM NOTICIERO CULTURAL

09:00PM PROGRAMACIÓN TELESUR

MULTIVISION

06:31AM CUBANITOS Tira: Fernanda; Cuentos con magia; Capitan Plin.

07:10AM BOING TEMA: Atrapen al barro travieso.

07:22AM CUENTOS DE MASHA Y LOS 3 CERDITOS.

07:27AM EUROMAXX Título: Arte culinario. Dos estrellas del arte culinario convencen a críticos y aficionados.

07:56AM CLASICOS Talento: Tina Turner ft Eros Ramazotti / New Radicals / Hanson

08:10AM UTILISIMO RECICLARTE Tema: BIOMBO RENOVADO

08:34AM DOCUMENTAL Título: Discovery en la escuela. Conceptos de precálculo II: Límites, infinito y probabilidad Aplicación de los conceptos de precálculo II en la vida diaria.

09:20AM CIENCIA DE LOS ABSURDO Tema: PRUDENCIA Y CIENCIA

09:41AM DOCUMENTAL Zona de combate. Aire. La fuerza de gravedad constituye un factor esencial en la lucha por la supervivencia de los animales

10:04AM CINEVISION ¿POR QUÉ LAS MUJERES SIEMPRE QUEREMOS MÁS? (TOUT POUR PLAIRE) FRANCIA / COMEDIA DRAMÁTICA / 2005 / T: 1: 43: 50 / DIR: CÉCILE TELERMAN INT: MATHILDE SEIGNER, ANNE PARILLAUD, JUDITH GODRÈCHE, PASCAL ELBÉ Juliette, Florence y Marie son amigas desde la infancia. Marie es doctora y ejerce su profesión en un hospital público. Lleva ocho años casada con Pierre, un artista sincero, cariñoso y divertido, cuyo mayor defecto es no llevar ni un euro a casa. Marie se esfuerza en ser la mujer perfecta (madre, profesional y amiga ejemplar) , pero un día empieza a cansarse de cargar siempre con todo. Florence está casada con Julien, un empresario voluntarioso y tajante con el que tiene un hijo, Ludovic. Apocada y temerosa, hace años que trabaja de redactora en una agencia de publicidad cuando por fin su jefe, un tipo muy especial al que todos llaman “Calígula”, le confía una cuenta. Todo parece ir sobre ruedas. . . Por su parte, Juliette es abogada, pero nunca tiene dinero. Ni consigue que sus clientes le paguen ni encuentra un hombre que la quiera. Al menos, eso cree. . . Así, las tres mujeres, atrapadas en una vida urbana, sin un respiro entre el trabajo y su vida privada, consiguen robar unos momentos para verse y hablar sin tapujos. Algo está claro: a los 35 años, los ideales se han difuminado, empujados por la realidad. Pero más vale reír que lamentarse. . .

12:04PM RONDA ARTISTICA Título: Camino Recto pese a la lluvia

12:45PM FACILISIMO Tira: La colmena feliz; Daniel tigre; junior express.

01:32PM SERIE INFANTIL PATOAVENTURAS Cap. 78 LA GRAN BOMBA T: 22’49”04 RUTA: Editados / infantiles / serie infantil / Cap. 78

02:14PM DOCUMENTAL Título: Sobrevivientes. Susan y sus hijos.

03:00PM NOVELA LA VIDA FELIZ DE DOUDOU Cap. 28

03:58PM ENLACE DE TELECENTROS

04:01PM EUROMAXX Título: Arte culinario. Dos estrellas del arte culinario convencen a críticos y aficionados.

04:46PM PATRIMONIO MUNDIAL

05:15PM SERIE INFANTIL PATOAVENTURAS Cap. 78 LA GRAN BOMBA

05:38PM CUBANITOS Tira: Fernanda; Cuentos con magia; Capitan Plin.

06:17PM BOING TEMA: Atrapen al barro travieso.

06:29PM CUENTOS DE MASHA Y LOS 3 CERDITOS.

06:15PM FACILISIMO Tira: La colmena feliz; Daniel tigre; junior express.

07:07PM CALABACITA

07:08PM UTILISIMO RECICLARTE Tema: BIOMBO RENOVADO

08:01PM DOCUMENTAL Zona de combate. Aire. La fuerza de gravedad constituye un factor esencial en la lucha por la supervivencia de los animales

08:23PM DÍA DE ÁFRICA DOCUMENTAL OBINÍ BATÁ Realizador Milton Díaz

08:46PM SERIE RESCATE 1a. Temp. Cap. 9

09:28PM SERIE CHICAGO FIRE 3a. Temp. Cap. 15

10:31PM PATRIMONIO MUNDIAL

11:01PM NOVELA LA VIDA FELIZ DE DOUDOU Cap. 28

01:45AM CIENCIA DE LOS ABSURDO Tema: PRUDENCIA Y CIENCIA

02:06AM UTILISIMO RECICLARTE Tema: BIOMBO RENOVADO

03:06AM RONDA ARTISTICA Título: Camino Recto pese a la lluvia

03:34AM DOCUMENTAL Título: Sobrevivientes. Susan y sus hijos.

04:20AM DOCUMENTAL Título: Discovery en la escuela. Conceptos de precálculo II: Límites, infinito y probabilidad Aplicación de los conceptos de precálculo II en la vida diaria.

05:05AM SERIE CHICAGO FIRE 3a. Temp. Cap. 15

05:48AM PATRIMONIO MUNDIAL

CLAVE

09:00AM CUBANOS EN CLIP: Orlando Chang, Ray Fernández, Lázaro Valdés, Alex & Sammy Feat Septeto Nacional

10:00AM SIN LÍMITES: Aimee Nuviola

10:30AM LUSOFONÍA: Anselmo Ralph

11:00AM CON CIERTOS PREFERIDOS: Juan Gabriel

12:00PM CUBANOS EN CLIP: D´Corazon, De Cuba, Arnaldo Rodríguez y Talismán, Luis Barbería Habana Abierta, Karla Vicens Ft Rodrigo Sosa

01:00PM SUENA BONITO: Martí: es mi verso lo que ves

01:45PM AIRES DE MÉXICO: El compa Javi, Invasores de nuevo león, Voz de mando

02:00PM A TODO JAZZ: Falcón y Cubadentro

03:00PM CON CIERTOS PREFERIDOS: Juan Gabriel

04:00PM CUBANOS EN CLIP: Leyenda Ft Patricio Amaro y Juan Carlos, Aixa & Bitácora, Luis Franco, Cristian Alejandro

04:30PM LUSOFONÍA: Anselmo Ralph

05:00PM SIN LÍMITES: Aimee Nuviola

05:30PM CUBANÍSIMOS: Gala mayor

06:30PM CON CIERTOS PREFERIDOS: Luis Fonsi

08:00PM LUSOFONÍA: Anselmo Ralph

08:30PM PERFILES: Virulo

09:00PM CUBANOS EN CLIP: Aixa & Bitácora feat Mauricio Figueiral, Habana en Clave, Giraldo Piloto & Klimax, Rosaliz

10:00PM NOCHE DE CLASICOS: Carrusel