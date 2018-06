Cartelera de la TV Cubana

02:00PM CINE DEL RECUERDO Amor en otro lenguaje título en español Baska Dilde Ask título original Love in another language título mercado anglófono

10:30PM LA 7MA. PUERTA HACE MUCHO QUE TE QUIERO IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIMEAKA FRANCIA / 2008 / 115´ / DRAMA / ESTRENO / COLOR / SUBTÍTULOS EN ESPAÑOL DIRECTOR: PHILIPPE CLAUDEL REPARTO: KRISTIN SCOTT THOMAS, ELSA ZYLBERSTEIN, SERGE HAZANAVICIUS, LAURENT GREVILL, FRÉDÉRIC PIERROT, LISE SÉGUR, JEAN-CLAUDE ARNAUD, CLAIRE JOHNSTON, CATHERINE HOSMALIN, OLIVIER CRUVEILLER, SOUAD MOUCHRIK, MOUSS ZOUHEYRI Juliette sale en libertad después de pasar quince años en la cárcel. Durante ese tiempo no ha tenido ningún contacto con su familia, que la rechazó. Léa, su hermana menor, la acoge en su casa de Nancy, donde vive con su marido Luc y dos hijas adoptivas. Debido al largo encarcelamiento de Juliette y a su diferencia de edad, las dos mujeres se sienten como dos extrañas. Pero Léa aceptó dar cobijo a su hermana cuando los servicios sociales se pusieron en contacto con ella. Premios: 2008: 2 Nominaciones al Globo de oro: Película de habla no inglesa, actriz (Scott Thomas) Premios BAFTA: Mejor película de habla no inglesa. 3 nominaciones. Festival de Berlín: Sección oficial de largometrajes. Nominada a Critics’ Choice Awards: Mejor película de habla no inglesa. Premios César: Mejor ópera prima y Actriz Sec. (Zylberstein) 6 Nominaciones. Asociación de Críticos de Chicago: Nominada a mejor película extranjera