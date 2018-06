Cartelera de la TV Cubana

NOTICIERO ICAIC LATINOAMERICANO NO. 254 (1965) Categoría: Noticiero / Duración: 9’ Dir. Santiago Álvarez Sinopsis: Incorporación masiva del pueblo de Cuba y sus líderes a los cortes de caña voluntarios durante la Semana de la Victoria de Playa Girón.

07:30AM Rockanroleando: Talento: Scorpions, Billy Joel, Audioslave, 30 Seconds to Mars, Col Play, System of a Down.