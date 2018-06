Cartelera de la TV Cubana

03:30AM 4×4: (rtx) Tributos Stevie Wonder – Songs in the Key of Life An All-Star Grammy Salute 4X4- Featuring: Louis Tomlinson ft. Bebe Rexha / Kesha ft. Macklemore / Lorde ft. Khalid 4X4- Latinos: Ricky Martin 4X4- Más solicitado: Shawn Mendes / Kelly Clarkson / BTS 4X4- Monografías: Stevie Wonder, Ricky Martin