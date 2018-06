Cartelera de la TV Cubana

MULTIVISION – MARTES 05 JUNIO 2018

06:29AM CARTELERA

06:31AM HOLA CHICO Tira: Frankie y los Zhu Zhu Pets, Tip el ratón, Lazytown.

07:12AM BOING Título: ¿Dónde está el agua?

07:25AM DOCUMENTAL Título: África incomparable. Madagascar, la isla de los monstruos. Hace 160 millones de años la isla de Madagascar se separó del continente africano, con el tiempo los animales llegaron a sus costas, evolucionaron en millones formas de vida.

08:12AM UTILISIMO Actívate Tema: Pilates.

08:35AM DOCUMENTAL Título: Estómagos de hierro Josh y Matt se unen para lograr el objetivo de sobrevivir en los lugares más salvajes del mundo alimentándose de los recursos que le proporciona la naturaleza.

09:20AM DE TODO Tema: Talleres de vitrales.

09:41AM DOCUMENTAL Título: Zona de combate. Costas La fuerza de las olas del mar que golpean las costas, las convierte en una zona de combate brutal para las especies que viven en ese hábitat.

10:05AM CINEVISION LA DESAPARICIÓN DE ELEANOR RIGBY: ÉL (The Disappearance of Eleanor Rigby: Him)

EEUU. / Drama romántico / 2013 / T: 1: 29: 55 / Dir: Ned Benson Int: James McAvoy, Jessica Chastain, Ciarán Hinds Sinopsis: Crónica que analiza la relación de una pareja de Nueva York (en un díptico de dos películas que analiza la relación desde dos puntos de vista: el del marido y el de la mujer. ‘The Disappearance of Eleanor Rigby: Her’ y ‘The Disappearance of Eleanor Rigby: Him’) en un momento difícil de su matrimonio. En este caso, desde el punto de vista del marido, dueño de un restaurante, se nos cuenta la historia de sus intentos por recuperar la vida y el amor que compartieron y juntar los trozos de un pasado que tal vez ya ha quedado demasiado atrás. Tema: Reflexión sobre el amor y el desamor. Premios 2014: Festival de Cannes: Sección oficial (“Un Certain Regard”)

11:35AM DOCUMENTAL RT Título: La ciudad que nunca duerme – Moscú.

12:00PM DOCUMENTAL CHINO TÍTULO: Buscando la tierra virgen. Episodio 1 En China existen lugares donde la actividad del hombre todavía es escasa. En este doc se muestran de qué forma se pueden hallar tierras vírgenes chinas.

12:23PM #´S 1 Talento: Eminem / Oh Wonder / Lian Gallagher.

12:35PM FACILISIMO Tira: La casa de Mickey Mouse, Blaze and the monster machines.

01:21PM SERIE INFANTIL PATOAVENTURAS Cap. 87: Día de la amistad en patolandia.

01:44PM SERIE OSHIN Cap. 71

02:13PM DOCUMENTAL Título: Alerta animal. La gran barrera de coral. La vida comenzó en los océano, durante billones de años una extraordinaria cantidad de animales aprendieron a vivir encima y debajo de estas aguas, pero actualmente su capacidad de sobrevivir está siendo llevada al límite.

03:00PM NOVELA LAZOS FAMILIARES Cap. 1

03:58PM ENLACE DE TELECENTROS

04:00PM CARTELERA

04:01PM DOCUMENTAL Título: África incomparable. Madagascar, la isla de los monstruos. Hace 160 millones de años la isla de Madagascar se separó del continente africano, con el tiempo los animales llegaron a sus costas, evolucionaron en millones formas de vida.

04:48PM DOCUMENTAL RT Título: La ciudad que nunca duerme – Moscú. T: 24´49´´06 Ruta: Editados / Doc. / Rusia Today

05:13PM SERIE INFANTIL PATOAVENTURAS Cap. 87: Día de la amistad en patolandia.

05:38PM HOLA CHICO Tira: Frankie y los Zhu Zhu Pets, Tip el ratón, Lazytown.

06:20PM BOING Título: ¿Dónde está el agua?

06:33PM FACILISIMO Tira: La casa de Mickey Mouse, Blaze and the monster machines.

07:20PM CALABACITA

07:21PM UTILISIMO Actívate Tema: Pilates.

07:45PM #´S 1 Talento: Eminem / Oh Wonder / Lian Gallagher.

08:00PM DOCUMENTAL Título: Zona de combate. Costas La fuerza de las olas del mar que golpean las costas, las convierte en una zona de combate brutal para las especies que viven en ese hábitat.

08:22PM DE TODO Tema: Talleres de vitrales.

08:45PM SERIES CÓMO SALVARSE DE UN CRIMEN 4ta. Temp. Cap. 6

09:27PM SERIE CHICAGO FIRE 3a. Temp. Cap. 21

10:08PM SERIE OSHIN Cap. 71

10:37PM DOCUMENTAL RT Título: La ciudad que nunca duerme – Moscú.

11:04PM CARTELERA

11:05PM NOVELA LAZOS FAMILIARES Cap. 1

11:50PM CINEVISION LA DESAPARICIÓN DE ELEANOR RIGBY: ÉL (The Disappearance of Eleanor Rigby: Him)

EEUU. / Drama romántico / 2013 / T: 1: 29: 55 / Dir: Ned Benson Int: James McAvoy, Jessica Chastain, Ciarán Hinds Sinopsis: Crónica que analiza la relación de una pareja de Nueva York (en un díptico de dos películas que analiza la relación desde dos puntos de vista: el del marido y el de la mujer. ‘The Disappearance of Eleanor Rigby: Her’ y ‘The Disappearance of Eleanor Rigby: Him’) en un momento difícil de su matrimonio. En este caso, desde el punto de vista del marido, dueño de un restaurante, se nos cuenta la historia de sus intentos por recuperar la vida y el amor que compartieron y juntar los trozos de un pasado que tal vez ya ha quedado demasiado atrás. Tema: Reflexión sobre el amor y el desamor. Premios 2014: Festival de Cannes: Sección oficial (“Un Certain Regard”)

01:20AM DOCUMENTAL Título: Zona de combate. Costas La fuerza de las olas del mar que golpean las costas, las convierte en una zona de combate brutal para las especies que viven en ese hábitat.

01:42AM DE TODO Tema: Talleres de vitrales.

02:05AM UTILISIMO DECO HOGAR Tema: Servilletas con decoupage.

02:30AM #´S 1 #383 Talento: Eminem / Oh Wonder / Lian Gallagher.

02:42AM SERIE OSHIN Cap. 71

03:11AM DOCUMENTAL CHINO TÍTULO: Buscando la tierra virgen. Episodio 1 En China existen lugares donde la actividad del hombre todavía es escasa. En este doc se muestran de qué forma se pueden hallar tierras vírgenes chinas.

03:34AM DOCUMENTAL Título: Alerta animal. La gran barrera de coral. La vida comenzó en los océano, durante billones de años una extraordinaria cantidad de animales aprendieron a vivir encima y debajo de estas aguas, pero actualmente su capacidad de sobrevivir está siendo llevada al límite.

04:18AM DOCUMENTAL Título: Estómagos de hierro Josh y Matt se unen para lograr el objetivo de sobrevivir en los lugares más salvajes del mundo alimentándose de los recursos que le proporciona la naturaleza.

05:02AM SERIE CHICAGO FIRE 3a. Temp. Cap. 21

05:42AM DOCUMENTAL RT Título: La ciudad que nunca duerme – Moscú.