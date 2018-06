Cartelera de la TV Cubana

ÚLTIMOS DÍAS EN LA HABANA. BEHIND THE SCENES (2016) Categoría: Making of / Duración: 27’ Dir. Daviel Lizano Pumeda, Misael Vázquez Betancourt Sinopsis: Acercamiento al rodaje de la película Últimos días en La Habana por Fernando Pérez, al tiempo que se capta la íntima relación entre dos entrañables amigos y colaboradores: Fernando y su director de fotografía Raúl Pérez Ureta.