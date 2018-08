Muchos artistas de diversos países rinden hoy homenaje a la reina del soul, Aretha Franklin, fallecida hace pocas horas tras una larga batalla contra el cáncer.

La muerte de Franklin, de 76 años de edad, no por esperada, deja de causar conmoción y tristeza, por lo que la noche de este jueves el programa de televisión estadounidense The Tonight Show with Jimmy Fallon se dedicó a la estrella con la presencia de la cantante Ariana Grande, invitada del espacio.

Con el apoyo de The Roots, la banda del programa, Grande intrépidamente cantó el clásico del soul You make me feel like (A natural woman) con un emocionante resultado.

El tributo a la reina resultó algo improvisado, pues estaba previsto que Grande abriera con una breve escena para presentar el nuevo álbum Sweetener, a la venta ya desde este 17 de agosto.

Sin embargo, el momento de demostrarle respeto a Franklin y agradecimiento por su legado musical no esperó, y la joven intérprete estadounidense, también filántropa, entonó el emotivo tema y proporcionó el adiós final a la emblemática figura, ya distante en imagen de la bella robustez de “big mama” sureña y de mujer digna de respeto.

Entre los pasajes más representativos en la historia del rock ‘n roll quedará aquella potente voz de Franklin al deletrear R.E.S.P.E.C.T., en el clásico homónimo compuesto por Otis Redding -apodado King Of Soul debido a la habilidad para transmitir emociones con su voz-, pero que la reina de ese género hizo suyo. (PL).