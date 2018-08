Cartelera de la TV Cubana

CINE DE TERROR Yo soy la cosa linda que vive en la casa Título original: I am the pretty thing that lives in the house Estados Unidos/ 2016 / 87 min. / Terror/ EST. /Color/Subtitulada al español/ Dir. Osgood Perkins Reparto: Ruth Wilson, Lucy Boynton, Bob Balaban, Erin Boyes, Brad Milne, Paula Prentiss, Daniel Chichagov, James Perkins, Beatrix Perkins. Lily, una enfermera muy asustadiza, entra a vivir en una casa llena de secretos. Su trabajo es atender a una escritora de novelas de terror enfermiza.