Cartelera de la TV Cubana

CINE DE AVENTURAS EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: EL RETORNO DEL REY (The Lord of the Rings: The Return of the King) EEUU.-Nueva Zelanda / Fantástico Acción / 2003 / T: 3:21/® Dir: Peter Jackson Int: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen Sinopsis: Las fuerzas de Saruman han sido destruidas, y su fortaleza sitiada. Ha llegado el momento de que se decida el destino de la Tierra Media, y por primera vez en mucho tiempo, parece que hay una pequeña esperanza. La atención del señor oscuro Sauron se centra ahora en Gondor, el último reducto de los hombres, y del cual Aragorn tendrá que reclamar el trono para ocupar su puesto de Rey. Pero las fuerzas de Sauron ya se preparan para lanzar el último y definitivo ataque contra el reino de Gondor, la batalla que decidirá el destino de todos. Mientras tanto, Frodo y Sam continúan su camino hacia Mordor, a la espera de que Sauron no repare en que dos pequeños Hobbits se acercan cada día más al final de su camino, el Monte del Destino. Premios: 2003: 11 premios Oscar, incluyendo mejor película y director. 11 nominaciones 2003: 4 Globos de Oro: Mejor película dramática, director, bso y canción 2003: 4 premios BAFTA, incluyendo mejor película y guión adaptado. 12 nom. 2003: National Board of Review: Mejor reparto 2003: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor película. 2 nominaciones 2003: Asociación de Críticos de Los Angeles: Mejor director y diseño de producción 2003: Festival de Toronto: Mejor director (Peter Jackson) 2003: American Film Institute (AFI): Top 10 – Mejores películas del año 2003: 4 Critics‘ Choice Awards: Mejor película, director, reparto y compositor 2003: Asociación de Críticos de Chicago: Mejor Película, Director y Banda Sonora 2003: Sindicato de Productores (PGA): Mejor película 2003: Sindicato de Directores (DGA): Mejor director 2003: Sindicato de Guionistas (WGA): Nominada a Mejor guión adaptado 2003: Sindicato de Actores (SAG): Mejor reparto (Largometraje)