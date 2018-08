09:45AM TE LO CUENTO OTRA VEZ ASTÉRIX Y CLEOPATRA Título original: Astérix et Cléopâtre Francia / 1968 / 79 min. / Animación. Infantil. Comedia. Aventuras | Antiguo Egipto. Cómic Dirección: René Goscinny, Albert Uderzo Reparto: Animación Cleopatra quiere demostrar a Julio César que los egipcios son capaces de construir mejor que los romanos y, para ello, encarga a Numerobis, el arquitecto, que proyecte un palacio y lo construya en el plazo de tres meses. Numerobis se siente incapaz de hacerlo, por lo que pide ayuda a su amigo el druida Panorámix. Este parte hacia Alejandría en busca de su amigo, y lo hace acompañado por Astérix y Obélix. Juntos sortearán un sinfín de peligros, visitarán la Esfinge y las Pirámides, navegarán por el Nilo, incluso pasarán un rato en la cárcel. . .

02:00PM ASIA CINE “ENEMIGOS JURADOS” poner título en español rating 6, 4% “Uiheomhan Sangkyeonrye 2 (Wi-heom-han Sang-gyeon-rye 2) ” título original “Enemies in law” título mercado anglófono Clasificación: CA-3 Lenguaje de adultos. Violencia.

COREA DEL SUR / 2015 / 1: 59: 02 (c / créditos editados: 1: 57: 03) / comedia romántica / estreno en t. v. / a color / subtitulado en español Director: Kim Jin-Young Intérpretes: Hong Jong-Hyun, Park Young-Hee, Han Dal-Sik, Jeon Su-Kyeong Chul-Soo es el único hijo de una legendaria familia de ladrones. Se enamora de Young-Hee, oficial de policía, cuyos parientes tienen la misma profesión. Para obtener permiso para casarse con Young-Hee, Chul-Soo deberá aprobar el examen de ingreso en la academia de policía. Mientras, ambas familias harán hasta lo imposible para evitar el enlace.

RECORRIENDO LA VIA Programa 7 Título de la emisión: Medicina Legal: un espacio para pensar Sinopsis: A partir de una visita al Instituto de Medicina Legal y las vivencias de la Dra. Halina Álvarez se genera un espacio reflexivo en torno a la conducta a seguir por los usuarios de la vía. Invitados: Dra. Halina Álvarez, vicedirectora del Instituto de Medicina Legal.