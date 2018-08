Cartelera de la TV Cubana

12:15AM CARIBE NOTICIAS EN LA MADRUGADA SU CARTELERA SERIE EXTRANJERA CSI CAP. 13 CINE DE CIENCIA FICCION El día que paralizaron la tierra (The Day the Earth Stood Still) Basada en una historia de Harry Bates Tema: Encuentros Cercano de Tercer Tipo. Civilizaciones tecnológicas. Robots. E. Unidos / 1951 / 1. 32min. / C. Ficción / reposición Dirección: Robert Wise Intérpretes: Michael Rennie, Patricia Neal y Hugh Marlowe Una nave extraterrestre aterriza en Washington D. C. con la misión de entregar a los terrícolas un importante mensaje. Sin previo aviso, del platillo sale Klaatu, un alienígena de aspecto humano acompañado de Gort, un amenazante robot. La petición que Klaatu hace a los gobernantes del planeta es rechazada. Entonces, Klaatu decide observar cómo viven los humanos y, para ello, se hospeda junto a una mujer, madre de un chico, con quien Klaatu entabla amistad. Premios Obtenidos: 1951: Globos de Oro: Mejor película que promueve el entendimiento internacional.