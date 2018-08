Cartelera de la TV Cubana

09:30AM TREN DE MARAVILLAS UNA JUNGLA DE LOCURA Título original: Les As de la Jungle Francia / 2017 / 97 min. / Animación. Comedia Dirección: David Alaux Reparto: Animación Maurice es un pingüino que fue criado como un tigre. Se propone junto a sus amigos mantener el orden y la justicia en la selva, como antes hizo su madre. Pero Igor, un malvado koala se lo va a poner difícil.

02:00PM UNA CALLE, MIL CAMINOS Telefilme Título: Abre los ojos, mami. 58: 20 Sinopsis: Mayra con 17 años de edad se ve en la necesidad de enfrentar aun padrastro Arnaldo que la asedia. Ante la ingenuidad de Leticia, su madre decide con la ayuda de su amiga y de la hermana desenmascararlo Título de la Revista: ¡Que alguien me ayude Título: El abuso sexual Sinopsis: Escuchar y estar atentos a posibles señales que nos envíen nuestros hijos es importante a cualquier edad que estos tengan. Máxime si tuvieran que atravesar por situaciones relacionadas con acoso y el abuso sexual.

03:30PM LISTA TOPE Partes del cuerpo que no sirven para nada.