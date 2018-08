Cartelera de la TV Cubana

TELECINE (Cine de CF) EL DÍA QUE PARALIZARON LA TIERRA (The Day the Earth Stood Still) Basada en una historia de Harry Bates Tema: Encuentros Cercano de Tercer Tipo. Civilizaciones tecnológicas. Robots. E. Unidos / 1951 / 1. 32min. / C. Ficción / reposición Dirección: Robert Wise Intérpretes: Michael Rennie, Patricia Neal y Hugh Marlowe Una nave extraterrestre aterriza en Washington D. C. con la misión de entregar a los terrícolas un importante mensaje. Sin previo aviso, del platillo sale Klaatu, un alienígena de aspecto humano acompañado de Gort, un amenazante robot. La petición que Klaatu hace a los gobernantes del planeta es rechazada. Entonces, Klaatu decide observar cómo viven los humanos y, para ello, se hospeda junto a una mujer, madre de un chico, con quien Klaatu entabla amistad. Premios Obtenidos: 1951: Globos de Oro: Mejor película que promueve el entendimiento internacional. Completamiento: La tierra de Paulus Potter. /