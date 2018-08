Cartelera de la tv cubana

CUBAVISION

06:30AM REVISTA BUENOS DÍAS

09:00AM (Canta y Juega) Programa 44 !Hola! Canción La Muñeca Rebeca La Gran Pregunta: Familia Canción Un elefante se balanceaba Canción La Jirafa y el monito Adiós Adiós T: 13´45:

09:15AM VIDA ANIMAL Título: Tigres Sinopsis: Sobre la vida de los tigres, su hábitat, costumbres y la forma en que lo ven los niños (a través de la imitación o dibujos) , se estarán conversando en Vida animal. Disco:

09:30AM TRAVESIA DE COLORES Titulo: Figuras geométricas Sinopsis: El programa presenta, a través de canciones, poesías, cuentos y adivinanzas, las figuras geométricas. Disco:

09:45AM TODO MEZCLADO Coro Para un príncipe enano Noticias transporte Animados: Fauna en Cuba: El gato

10:15AM MEDIOMETRAJES ANIMADOS INFANTILES PROGRAMA 18 Tiempo: 00. 41. 35 Animado: Scooby Doo. Chapter 19: Nightfright. Scooby Doo. Chapter 19: Noche de miedo. Director: Curt Geda Año: 2011 Animado: Scooby Doo. Chapter 20: The siren´s song. Scooby Doo. Chapter 20: El canto de la sirena. Director: Victor Cook Año: 2011

11:00AM TIN MARIN

11:15AM NOVELA La nocturna Capt 29

12:00PM AL MEDIODIA

01:00PM NOTICIERO DEL MEDIODIA

02:00PM PENSANDO EN 3D HONEY: LEVANTARSE Y BAILAR. Honey: Rise Up and Dance. Título original 2018 / 100. 10 min. / Estados Unidos / drama romántico musical / subtitulado al español / estreno TV Dirección: Bille Woodruff Reparto: Teyana Taylor, Bryshere Y. Gray, Sierra Aylina McClain, Charmin Lee, Candice Craig, Joel Rush, Brya Wood, Lawrence Kao, Kwajalyn Brown, Paige Fralix, Josh Ventura Skyler es una joven aspirante a bailarina de hip hop que se encuentra en una encrucijada vital importante. Ha decidido probar en la misma formación de baile que su hermana Tosha para competir por una beca universitaria, pero su familia y su novio la desalientan, y Skyler comienza a dudar de que su talento natural sea suficiente para ganar la beca. Decidida a probar a todos que están equivocados, Skyler practica sin parar en la escena underground de baile de Atlanta, donde llama la atención de Tyrell. Él la ayudará a llevar su baile sexy y sus habilidades en la batalla de hip-hop a otro nivel, y así intentar que Skyler alcance sus sueños.

04:15PM NOTICIERO ANSOC

04:30PM TIN MARIN

04:45PM BARQUITO DE Viaje a la ciudad de Hamburgo Sinopsis: Ciudad ubicada al norte de Alemania, a orillas de los ríos Elba y Alster, cerca del mar del Norte. Su nombre completo es Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo. Su puerto es el segundo con mayor tráfico de Europa y es un importante foco comercial, industrial y cultural. Desde 1937 la ciudad y el estado del mismo nombre del que es capital, se funden en una sola unidad administrativa.

05:15PM ALANIMO ¡A la playa! (La playa en el verano como una opción recreativa)

Cleorata

Maripepa

La niña y el Ángel

Debajo del mar

La playa

Acuarela

Pícaro Pilluelo

Si vinieras a jugar Disco:

05:45PM RAIZ Y MEMORIA Eliseo Reyes, El capitán San Luis. Un joven que llegó a esta provincia en el año 1962 al frente del Ministerio del Interior. Aquí estuvo cumpliendo importantes misiones. En el programa contamos con el testimonio de quienes lo conocieron. Por sus cualidades el Che lo selecciona para formar parte del grupo que lo acompañaría a Bolivia. Muere en combate en ese país.

06:00PM FRESCO Y SIN CORTAR Ya viene el curso escolar. Preparativos para asumir la llegada de septiembre y el inicio del curso escolar. Rol de la familia en incentivar, apoyar y motivar a lo que constituye la labor más importante para los adolescentes y jóvenes, el estudio

06:30PM NOTICIERO CULTURAL

07:00PM MESA REDONDA

08:00PM NTV

08:30PM ENTRE AMIGOS Raquel Hernández, Félix Bernal, Migdalia Echevarría, Mago Lázaro, Mirta Ibarra

09:00PM NOVELA EXTRANJERA Fina Estampa Cap. 86 1797: Nace Mary Shelley. Reino Unido: Mary Shelley nace este día de 1797 en Londres. Shelley fue autora de novelas de ficción e históricas, así como de libros de viajes, aunque también fue dramaturga, ensayista, filósofa y biógrafa. Su principal reconocimiento en la literatura lo obtuvo en 1818 por su autoría de la novela Frankenstein o el Moderno Prometeo, una de las novelas de terror más reconocidas y de la que se han hecho numerosas películas. Falleció en 1851 en Inglaterra. 1871: Nace Ernest Rutherford. Nueva Zelanda: Ernest Rutherford, considerado el padre de la física nuclear nace un día como hoy del año 1871 en Nueva Zelanda. Rutherford se dedicó al estudio de las partículas radioactivas y logró clasificarlas en alfa, beta y gamma. Halló que la radiactividad iba acompañada por una desintegración de los elementos, lo que le valió ganar el Premio Nobel de Química en 1908. Fue el primero en plantear que la radiactividad de elementos como el uranio y el radio. Falleció en Inglaterra en el año 1937. 1957: Combate de El Hombrito. Cuba: La columna del Ché tenía solo un mes de formada cuando, ubicada en el valle llamado El Hombrito, el Che decide hacer una emboscada a una columna enemiga. La acción, acaecida este día del año 1957, si bien demostró que las fuerzas cubanas carecían todavía de preparación, consiguió detener el avance de la columna y hacer que posteriormente se retirara.

09:45PM SERIE DOCUMENTAL FIDEL EN LA MEMORIA Cap. 10: FIDEL Y EL CHE DISCO VFIM-1

10:00PM LA PUPILA ASOMBRADA Maravilla de Cuba: Programa desde Zona protegida en Pinar del Río

11:00PM • CUERDA VIVA Clave de Acero • Raul Lora • Dj Art

12:00AM SERIE EXTRANJERA Juego de Tronos Temp. 1 Capt 3

12:45AM CARIBE NOTICIAS

01:15AM EN LA MADRUGADA SU CARTELERA TELECINE (Cine de MN) 24 HOURS PARA VIVIR (24 HOURS TO LIVE) 2017 / 95 min / Estados Unidos / Acción / EST

DIR Brian Smrz

INT Ethan Hawke, Rutger Hauer, Paul Anderson, Liam Cunningham, Nathalie Boltt, Tanya van Graan, Hakeem Kae-Kazim, Qing Xu, Aidan Whytock, Tyrone Keogh, Richard Lothian, Bjorn Steinbach, Brendan Murray, Jenna Upton, Jason Maydew, Jeremy Yong, Tuks Tad Lungu, Susan Ling Young, Shane John Kruger, Gary Glushon, Alex Anlos, Jeremeo Le Cordeur, Owen de Wet Un asesino busca redimirse tras recibir una segunda oportunidad en la vida. Para conseguirlo sólo contará con 24 horas.

NOVELA EXTRANJERA Fina Estampa Cap. 86

TELECINE (Asia cine) “TENGO QUE COMPRAR ZAPATOS NUEVOS” título en español rating 6, 6% “I have to buy new shoes” título original “Atarashiikutsuwokawanakucha” título original Clasificación: CA-5 Lenguaje de adultos.

JAPÓN / 2012 / 1: 54: 52 / drama romántico / estreno / a color / subtitulado en español Director: Eriko Kitagawa Intérpretes: Miho Nakayama, Osamu Mukai, Mirei Kiritani, Go Ayano, Amanda Plummer (Basado en la novela homónima de Kitagawa Eriko) . Dos hermanos visitan París; ella para ver a su novio y él para acompañarla. Una broma de la hermana lo deja solo y sin pasaporte, pero no es el único que se siente solo y desorientado. Su encuentro inesperado con una escritora independiente japonesa, fue el regalo de ¨la ciudad luz¨ para ambos. Completamiento: Castillo Himeji declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 0: 02: 06

NOVELA La nocturna Capt 30

09:00AM HIMNO APERTURA

09:02AM ESTOCADA AL TIEMPO TTR EAT 20180830 1956 Debuta Cuba en Campeonatos Mundiales de voleibol En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 956 comienza en París el tercer Campeonato Mundial de voleibol, que marca el debut de Cuba en los certámenes del orbe de este deporte. 1963 Comienzan en Porto Alegre los III Juegos Mundiales Universitarios Son inaugurados en la ciudad brasileña de Porto Alegre los terceros Juegos Mundiales Universitarios, que marcaron la primera gran actuación de los deportistas cubanos en la historia de estos eventos 1974 Concluye con el triunfo de Cuba el I Campeonato Mundial de boxeo Con la presencia del Comandante en Jefe Fidel Castro se realiza en el Coliseo de la Ciudad Deportiva el cartel final del primer campeonato mundial de boxeo, que depara a los boxeadores cubanos cinco títulos dorados y el trofeo de campeones por países.

09:06AM SUMATE TTRSUM 15

09:11AM JUGADA PERFECTA:

09:41AM A TODO MOTOR: TRATM 266 RTX

10:41AM HOCKEY SOBRE HIELO JUEGO 9

12:00PM MERIDIANO DEPORTIVO EN VIVO

12:30PM AL DURO Y SIN GUANTE RTX

02:00PM CAMPEONATO NORCECA SUB 21 DE VOLEIBOL EN VIVO

04:00PM MI BEISBOL: DANEL CASTRO RTX

06:00PM NND en vivo

06:27PM ESTOCADA AL TIEMPO (rtx) TTR EAT 20180830

06:30PM FUTBOL X DENTRO: RONALD EGOZCUE TTRFXD20180830 RUTH

07:00PM ANTESALA

07:15PM SERIE NACIONAL DE BEISBOL INDUSTRIALES vs GUANTÁNAMO DESDE EL LATINOAMERICANO EN VIVO

CAMPEONATO NORCECA SUB 21 DE VOLEIBOL DIF

10:00AM Series Extranjeras

11:00AM Fe de vida (rtx) Título: Escuela de cuidadores Inv: Mirtha García Gost (Coordinadora del Club de los 120 años) Sinopsis: Las escuelas de cuidadores es una necesidad ante el creciente número de personas de la tercera edad y la necesidad de que quienes los cuiden se conserven saludables.

11:30AM Nocturno (rtx)

12:00PM Telecentros

01:00PM NTV

02:00PM Sabores: Título: Torrejas de pan envejecido Sinopsis: Indirita y Kevin deciden preparar Torrejas junto a su amigo el chef Batle que insiste en hacerlas para aprovechar el pan envejecido. Mientras lo preparan explican la importancia del pan a nivel mundial. Se dan consejos necesarios al cocinar y al sentarse a la mesa.

02:15PM Ja y Jo los últimos pirata de Jagua: Dedicado a los nombres

02:30PM Magia de Colores: El gato ensombrerado, Fifi y los floriguitos

03:15PM Sin Etiquetas Natiruts The Paco de Lucia Project Tunde Baiyewu Seasick Steve Diane White junto a Miguel De Armas Carlos Vives en colaboración con varios artistas colombianos.

03:45PM SALUD DE PRIMERA MANO Cirugia

04:00PM Verano en Cocierto:

MALECON”, ISAC DELGADO,

05:00PM Telecentros

06:30PM Tengo algo que decirte

07:00PM Promesas

PROYECTO SABOR CUBANO JOVENES PROMESAS DE LA DANZA Sabor cubano es un proyecto musico danzario que integran diferentes jovenes egresados de diversas instituciones culturales, casa de cultura, ISA, ENA, ellos aman el folclor y lo manifiestan de esta manera, un prioyecto que se desprende de la agr4upación Obini Bata con sus integrantes y su directora estaremos dialogando acerca de sus intereses y retos aqui esta lo que te decia en cuanto se visibilice el programa que falta te hago saber

07:30PM Serie cubana: Adrenalina 360 Cap. 41

08:00PM NTV

08:30PM Te invito al cine:

09:00PM De Cierta Manera

GLORIA CITY (2017) Categoría: Documental / Duración: 40’ Dir. Isabel Santos Sinopsis: El escritor Enrique Cirules y algunos pobladores de La Gloria, en la provincia de Camagüey, reconstruyen una historia perdida durante más de noventa años, la de la fundación y desarrollo del primer asentamiento norteamericano en Cuba.

LOS BUENOS DEMONIOS (2017) Categoría: Ficción / Género: Drama / Duración: 88’ Dir. Gerardo Chijona Int. Carlos Enrique Almirante, Isabel Santos, Yailene Sierra, Vladimir Cruz, Enrique Molina, Alicia Hechavarría, Ulises Aquino. Sinopsis: Basado en la novela Algún demonio de Alejandro Hernández. Tito tiene 23 años, una madre que le adora y un carro que le permite ganarse la vida honradamente. Para sus vecinos es un muchacho formal y educado. Nadie sabe que detrás de esa fachada se esconde alguien con una visión pragmática de la vida, que le conducen a cometer actos terribles. Mesa Redonda (rtx)

09:00AM PROGRAMACION TELESUR

30 PARA UN PRÍNCIPE ENANO PID- T- Zack Storm Cap 14 La leyenda de Korra Temp-3 Cap 6

05:30PM DE TARDE EN CASA Novedades de la medicina natural y tradicional y su aplicación en Cuba Su uso en la medicina cubana ha tenido logros significativos. A Su uso en sustitución de algunas operaciones estará dirigido el programa.

06:30PM ACAPELLA PID- T- U2 en París. Parte IV

07:00PM TODO MÚSICA PID- T- Desde Santiago de Cuba (5) Con Laura Rodríguez y el septeto de la trova.

07:30PM PARÉNTESIS PID- T- “La Tabla de Cuba: música popular hecha por jóvenes”. Invitado: Yadiel Bolaño Ferrer (bajista y compositor-La Habana) Sps: Un acercamiento a la música popular a partir del trabajo de la joven agrupación La Tabla, y del lanzamiento de su segundo trabajo discográfico “Tablero”. Talento: La Tabla.

08: 30 NTV NOTICIERO CULTURAL

09:00PM PROGRAMACION TELESUR

01 – 9. 28 DE TODO UN TIN Tira: Dino Aventuras, Atchoo, Raro pero cierto, Arte Ninja, Robin Hood T: 1´28´25´18´

09:28AM SERIE INFANTIL GENERADOR REX Cap. 55 HERMANOS T: 21’37”06

09:50AM MUSICAL JUVENIL Favoritos Título: El libro de la selva / Mulan / Tierra de Osos T: 11´24´´21

11:30AM D´CINE T :

01:08PM DOCUMENTAL Título: La tecnología que nos rodea. Satélites T: 58´51´24 Sinopsis: Documental acerca de cómo se preparan los satélites para que funcionen en el espacio correctamente.

02:07PM SERIE OSHIN CAP. 133 T: 28´57´´03

02:36PM RUSIA TODAY Documental Título: Defensores del Océano. T: 22. 15. 13´

03:00PM SERIE LA CORONA 2DA TEMP Cap: 3 T: 55´05´05

04:01PM TARDES DE ÉPOCA Película:

06:38PM DE TODO UN TIN Tira: Dino Aventuras, Atchoo, Raro pero cierto, Arte Ninja, Robin Hood T: 1´28´25´18´

07:56PM CALABACITA

08:00PM DOCUMENTAL Título: La tecnología que nos rodea. Satélites T: 58´51´24 Sinopsis: Documental acerca de cómo se preparan los satélites para que funcionen en el espacio correctamente.

08:59PM SERIE DOCUMENTAL LA EPOPEYA DE ANGOLA Cap. 18 Caravana y fuerza aerea T: 31´24. 20

09:30PM SERIE MACGYVER1a. Temp. Cap. 16 T: 42´28´´01

10:12PM SERIE CHICAGO FIRE 6ta. Temp Cap. 16 T: 39´35´05 RUTA: Editados / serie científica / semana del 27 al 2 / 9

10:51PM SERIE OSHIN CAP. 133 T: 28´57´´03

11:22PM SERIE LA CORONA 2DA TEMP Cap: 3 T: 55´05´05

12:17AM D´CINE T :

01:55AM TARDES DE ÉPOCA Pelicula: T

04:35AM SERIE DOCUMENTAL LA EPOPEYA DE ANGOLA Cap. 18 Caravana y fuerza aerea T: 31´24. 20

05:07AM DOCUMENTAL Título: La tecnología que nos rodea. Satélites T: 58´51´24 Sinopsis: Documental acerca de cómo se preparan los satélites para que funcionen en el espacio correctamente.

06:06AM SERIE OSHIN CAP. 133 T: 28´57´´03

06:34AM SERIE MACGYVER1a. Temp. Cap. 16 T: 42´28´´01

07:06AM SERIE CHICAGO FIRE 6ta. Temp Cap. 16 T: 39´35´05

09:00AM VIDEO MUNDO: Ed Sheeran, Imagine Dragons, Katy Perry con Skip Marley, Julia Michaels, Clean Bandit con Zara Larsson, Zedd, Alessia Cara

10:00AM GRANDES DEL PENTAGRAMA: Compay Segundo

10:30AM NUESTRA CANCION: Obbameyi

10:45AM DE MI SANTIAGO: Septeto la trova

11:00AM VIDEO MUNDO: Imagine Dragons, Ed Sheeran, Julia Michaels, Harry Styles, Charlie Puth, Kygo, Selena Gomez, The Chainsmokers & Coldplay

12:00PM 4 x 4: Alejandra Guzmán, U2, Lady Gaga y Tony Bonnett, Rihanna, Paul McCartney y Kanye West

01:00PM LOS 12 MEJORES: Ed Sheeran, Cardi B, Maroon Five, Dua Lipa

02:00PM BEL CANTO: La Isla Encantada. Pastiche barroco en 2 actos.

04:00PM MOVIENDO: Aldo López Gavilán, Buena Fe, Leonardo García, Francisco Céspedes

04:30PM LUSOFONÍA: O Rappa

05:00PM SUENA BONITO: De La Mujer

05:45PM NUESTRA CANCION: Obbameyi

06:00PM MÚSICA DEL MUNDO: Apache Indian, Café Tacuba, Archie Roach, Faun

06:30PM GRANDES DEL PENTAGRAMA: Compay Segundo

07:00PM LOS 12 MEJORES: Ed Sheeran, Cardi B, Maroon Five, Dua Lipa

08:00PM TROVA TV: Tony Ávila

08:30PM NUESTRA CANCION: Obbameyi

08:45PM DE MI SANTIAGO: Septeto la trova

09:00PM SUENA BONITO: De La Mujer

09:45PM NUESTRA CANCION: Mozambique

10:00PM PASOS: Los Canillitas (Newsies-El Musical)