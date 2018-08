CUBAVISION

09:00AM (Canta y Juega) !Hola! Canción Aprendamos los colores Tutitú hace un triciclo La Gran Pregunta: Naturaleza Canción El Gatito con su violincito Adiós Adiós T: 12´58:

09:15AM DE CARAMELO Titulo: programa 5 Sinopsis: Enseñar a los pequeños es verdadero significado de la valentía y la paz es el motivo que une a los personajes en esta emisión De Caramelo Disco:

09:30AM VAMOS A CANTAR Solista María Carla Sánchez La tableta dedicada a la autora Ivon Álvarez premiada en Cantándole al Sol Canciones -Caracol- Mi linda ciudad- Mi velerito

09:45AM TE LO CUENTO OTRA VEZ ASTERIX Y OBELIX

11:15AM NOVELA La nocturna Capt 28

02:00PM ASIA CINE TENGO QUE COMPRAR ZAPATOS NUEVOS” título en español “I have to buy new shoes” título original “Atarashii kutsu wo kawanakucha” título original Clasificación: CA-5 Lenguaje de adultos.

JAPÓN / 2012 / 1: 54: 52 / drama romántico / estreno / a color / subtitulado en español Director: Eriko Kitagawa Intérpretes: Miho Nakayama, Osamu Mukai, Mirei Kiritani, Go Ayano, Amanda Plummer (Basado en la novela homónima de Kitagawa Eriko) . Dos hermanos visitan París; ella para ver a su novio y él para acompañarla. Una broma de la hermana lo deja solo y sin pasaporte, pero no es el único que se siente solo y desorientado. Su encuentro inesperado con una escritora independiente japonesa, fue el regalo de ¨la ciudad luz¨ para ambos. Completamiento: Castillo Himeji declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 0: 02: 06

ARTE Y CULTURA UNIVERSAL “Ciudad del Cabo: un lugar único” (0: 08: 45) “Museo del Apartheid” (0: 01: 46) “La celda de Nelson Mandela” (0: 03: 26) “Yo soy el Capitán de mi alma” (0: 01: 51)

04:30PM AVENTURAS DE LA PEQUEÑA CARPA

05:00PM LA COLMENA TV

06:00PM SOLUCIONES Programa: 8 Sinopsis: La Revista utilitaria en esta emisión aportará soluciones y recomendaciones para los adolescentes y jóvenes relacionadas con las siguientes temáticas: cosmetología, mecánica, música, orientación profesional, deportes, y las propuestas culturales de la semana. Disco:

08:30PM DE LA GRAN ESCENA Luces de Arte: Alaín Daniel, Toques de Río, Hans Zimmer y su orquesta, Aydée Milanés, Tenores del Metropolitan: Rodrix Nixon, Thomas Young, Victor Trent.

DISCO 5

09:00PM NOVELA EXTRANJERA Fina Estampa Cap. 85 1894: Nace Manuel Navarro Luna. Cuba. Manuel Navarro Luna, poeta y periodista cubano, nació este día de 1894 en Jovellanos, Matanzas. Sus primeras obras poéticas aparecieron en revistas manzanilleras y su primer libro, Ritmos Dolientes, se publicó en 1919. Dio su máximo apoyo al proceso revolucionario que triunfó en 1959, a la vez que continuo su labor literaria y periodística en publicaciones como Revista de Avance, Social, Renacimiento, Hoy, Bohemia, Verde Olivo, La Gaceta de Cuba y Unión. Manuel Navarro Luna es representativo del vanguardismo cubano de la década de 1930, y su obra se inscribe dentro de la poesía social. Navarro Luna falleció en junio de 1966 1831: Michael Faraday muestra el primer transformador eléctrico. Reino Unido: El primer transformador eléctrico fue presentado este día de 1831 por Michel Faraday. El hecho fue el resultado de los numerosos experimentos realizados por el científico mientras realizaba sus estudios en torno a la inducción electromagnética. 1862: Nace Maurice Maeterlinck. Bélgica: Un día como hoy, pero del año 1862, nació el escritor belga, Maurice Maeterlinck. Maurice, es considerado el principal exponente del teatro simbolista. Escribió poesías, narraciones y numerosas obras de teatro, entre las que destacan: “El pájaro azul”, “Peleas”, y “Melisanda”. Por sus aportes al género en el año 1911 recibió el Premio Nobel. Al final de la Segunda Guerra Mundial regresó a Europa y se estableció en Niza, donde falleció en 1949.

09:45PM RECORRIENDO LA VIA PROGRAMA 9 Disco VRV-I Título de la emisión: Velocidad: un cáncer en la vía Sinopsis: Incidencias de la velocidad en el tránsito, análisis de que a mayor velocidad, mayor serán los daños y la probabilidad de muerte también Invitados: DrC. Alfo Batista

10:00PM HACEMOS CUBA

10:15PM SOLO LA VERDAD EL REHÉN BEIRUT (Titulo Original)

EEUU. / 2018 / 109 Min. / Thriller / estreno / color / subtitulado al español Dir: Brad Anderson Int: Jon Hamm, Rosamund Pike, Mark Pellegrino, Dean Norris, Shea Whigham Sinopsis: Mason Skiles es uno de los diplomáticos más importantes de Estados Unidos que abandonó el Líbano en la década de los ’70 tras un trágico incidente. Diez años más tarde, la CIA lo llama de vuelta a un Beirut devastado por la guerra con una misión que sólo él puede cumplir. Mientras tanto, una agente de la CIA que trabaja encubierta en la embajada estadounidense tiene la tarea de mantener a Skiles con vida y asegurar que la misión sea un éxito. Sin saber quién está de su lado y con vidas en juego, Skiles debe superar todos los obstáculos para exponer la verdad.

TELECINE (Arte 7) EL REGRESO DEL HÉROE

LE RETOUR DU HÉROSAKA (Titulo original) Francia / 2018 / 90 min. / Comedia / estreno / color / subtitulado al español Dir: Laurent Tirard Int: Jean Dujardin, Noémie Merlant, Mélanie Laurent, Christophe Montenez Francia, 1809. El capitán Neuville es un gran seductor. Acaba de pedir la mano de la joven Pauline bajo la desconfiada mirada de la hermana mayor de ésta, Elisabeth. Sin embargo, Neuville es llamado a filas y Pauline deja de recibir noticias suyas. La joven se marchita con cada día que pasa y Elisabeth decide tomar la pluma y empezar una correspondencia con Pauline haciéndose pasar por Neuville, al que convierte en sus relatos en un verdadero héroe de guerra. El capitán acabará reapareciendo, muy a pesar de la joven. . . Completamiento:

TELECINE (Cuadro a cuadro) “Deadpool 2” título original Clasificación: R- 2 Lenguaje de adultos. Violencia

UU. / 2018 / 0: 00 pendiente / acción-fantástico-comedia / estreno / a color / subtitulada en español Director: David Leitch Intérpretes: Ryan Reynolds, Zazie Beetz, Josh Brolin, Morena Baccarin, T. J. Miller, Brianna Hildebrand, Leslie Uggams, Karan Soni, Stefan Kapicic, Jack Kesy, Julian Dennison, Eddie Marsan, Lewis Tan Tras sobrevivir a un ataque bovino casi faltal, el chef de cafetería, Wade Wilson, intenta convertirse en el camarero más famoso, al tiempo que enfrenta la pérdida del paladar. En su intento de recuperar el gusto y un condensador de flujo, Wade luchará contra ninjas, yakuzas y un grupo de perros sexualmente agresivos.

NOVELA La nocturna Capt 29

09:02AM ESTOCADA AL TIEMPO TTR EAT 20180829 1987 Oro para Pedro Roque en Campeonato Mundial de lucha En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 987 concluye en la ciudad francesa de Clermont-Ferrand el cuadragésimo Campeonato Mundial de lucha, en el cual el cubano Pedro Roque conquista el título en la categoría de los 52 kilogramos de la modalidad grecorromana. 1983 Retiene Cuba segundo lugar en Panamericanos de Caracas 1983 Concluyen en Caracas los novenos Juegos Panamericanos, que deparan a Cuba la retención del segundo lugar por países en la tabla final de medallas, solo superada por la amplia comitiva de Estados Unidos 2004 Culminan en Atenas los XXXVIII Juegos Olímpicos Culminan en Atenas los trigésimo-octavos Juegos Olímpicos. La delegación cubana de 153 deportistas completó un total de 27 medallas: 9 de oro, 7 de plata y 11 de bronce, con lo que se ubicó en el onceno lugar y se mantuvo entre las potencias deportivas del mundo

09:06AM SUMATE TTRSUM 14

09:11AM BOLA VIVA RTX

09:41AM CINE DEPORTIVO WILL, EN BUSCA DE UN SUEÑO (WILL) REINO UNIDO / DRAMA / 2011 / T: 1: 42 / RTX DIR: ELLEN PERRY INT: PERRY EGGLETON, DAMIAN LEWIS, BOB HOSKINS Will es un chico de 11 años, hincha acérrimo del Liverpool, conoce hasta los detalles más nimios del popular equipo de fútbol británico. Will vive en un internado, -ya que es huérfano de madre, – y hace años que no ve a su padre. Un día, su padre regresa, y además con una sorpresa, dos entradas para la final de la Champions en Estambul. Todo parece ir sobre ruedas cuando, inesperadamente, el padre muere de un derrame cerebral. Pese a todo, habrá quien ayude a Will a realizar su sueño. Programa: disco Cine Gol 1 clic 3 Película: disco TR / CD / 10

11:45AM DEPORCLIC prog 6 TTRDPC rtx

12:00PM MERIDIANO DEPORTIVO en vivo

12:30PM HOCKEY SOBRE HIELO JUEGO 9

02:00PM CAMPEONATO NORCECA SUB 21 DE VOLEIBOL EN VIVO GRAND PRIX DE JUDO ZAGREB, CROACIA TTRSATZAGREB 6 T (43. 0´)

TTR EAT 20180629

TTRJPF20180829

07:00PM CAMPEONATO NORCECA SUB 21 DE VOLEIBOL dif

09:00PM BEISBOL INTERNACIONAL: INDIAN CLEVELAND vs MEDIAS ROJAS DE BOSTON

11:00AM Vitrales (rtx) Gabinete Patrimonio Musical Esteban Salas

11:30AM De la radio tu música (rtx) Gente de zona canta con Exitosos dúos de Gente de Zona, con Marc Anthony, Laura Paussini, Jennifer López, Jesse y Joy, Diana Fuentes,

02:00PM Voy por 10: Mascotas

02:30PM Cine Juvenil Dale Play Película: Una mente maravillosa Título original en inglés: A beautiful mind Año: 2001 Género: drama (basado en hechos reales) Sinopsis: Obsesionado con la búsqueda de una idea matemática original, el brillante estudiante John Forbes Nash (Russell Crowe) llega a Princeton en 1947 para realizar sus estudios de postgrado. Es un muchacho extraño y solitario, al que sólo comprende su compañero de cuarto (Paul Bettany) . Por fin, Nash esboza una revolucionaria teoría y consigue una plaza de profesor en el MIT. Alicia Lardé (Jennifer Connelly) , una de sus alumnas, lo deja fascinado al mostrarle que las leyes del amor están por encima de las de las matemáticas. Gracias a su prodigiosa habilidad para descifrar códigos es reclutado por Parcher William (Ed Harris) , del departamento de Defensa, para ayudar a los Estados Unidos en la Guerra Fría contra la Unión Soviética.

06:32PM Tengo algo que decirte

07:00PM Das Mas: Turismo de aventura

(ECOTUR-II parte) Sinopsis: Invitación de ECOTUR a recorrer importantes centros culturales por el aniversario de la ciudad.

07:30PM Serie cubana: Adrenalina 360 Cap. 40

08:30PM Entre vidas: RESUMEN 2018

CON LOS MEJORES MOMENTOS DE ENTREVIDAS

09:00PM La danza eterna: Marius Petipa en su Bicentenario (II)

10:00PM Pantalla documental: Los Beatles: Ocho días a la semana. Reino Unido 2016 Dir. Ron Howard Dur. 106 min. Sinopsis: Se centra en la primera parte de la carrera de Los Beatles (1962-1966) , la época durante la cual hicieron su gira interminable y cautivaron al mundo entero. Mesa Redonda (rtx)

04:30PM PARA UN PRÍNCIPE ENANO PID- T – Los Crood Cap. 11 Idaten Jump Cap. 5

05:30PM DE TARDE EN CASA Plantas ornamentales en el hogar Las plantas ornamentales en el hogar estimulan a las personas a su cuidado y engalanan la casa. Enseñar a su cuidado, formas de trasplantar, horarios son cuestiones a abordar en la revista

30 06: 45 TODO NATURAL PID- T- Reunión animal I Sinopsis: Sobre el proceder de los animales que se agrupan, casi siempre para lograr el mismo objetivo.

VIVIR 120 PID- T- Olfato Por la vida Sps. Alimentos refinados y sus peligros

07:00PM CONCIERTO PID- T- Juan Gabriel. (Parte II)

08:01AM CUBANITOS Tira: Elpidio Valdés, Capitán Plin, Equipo 009 T: 42´40´24

08:43AM DE TODO UN TIN Tira: Leo el explorador, Bubu y las lechucitas, Splash y Bubbles, El laboratorio de Thomas Edison T: 45´12´04

09:28AM SERIE INFANTIL GENERADOR REX Cap. 54 JUEGOS MENTALES T: 21’32”27

09:50AM MUSICAL JUVENIL Favoritos Título: Aladino / Princesita Ariel / El rey León T: 11´52´´08

10:02AM FILMECITO BOLT Año 2008 País Estados Unidos DirecciónChris Williams, Byron Howard Guion Chris Williams, Dan Fogelman Género Animación. Aventuras. Comedia. Acción. Infantil | Road Movie. Televisión. Perros / Lobos Sinopsis Para el super-perro Bolt todos los días están llenos de aventuras, peligros e intriga -al menos hasta que las cámaras dejan de grabar, ya que es el protagonista de un famoso programa de televisión-. Pero cuando la estrella canina del gran éxito televisivo es enviada accidentalmente desde sus estudios de Hollywood a Nueva York, comienza su mayor aventura en un viaje campo a través por el mundo real. T: 1’36’11

01:20PM DOCUMENTAL Título: Secretos de la naturaleza. Los hongos T: 50´37´24 Sinopsis: Documental acerca del mundo de los hongos. Ruta: Editados / Documental / De Nuestra Naturaleza / Semana del 27-08 al 2-09 / Secretos de la naturaleza. Los hongos

02:10PM SERIE OSHIN CAP. 132 T: 28´56´´26

02:40PM Aquí Estoy Título: CARLOS VIVES CANTANTE COLOMBIANO. T: 20. 38. 07

03:01PM SERIE LA CORONA 2DA TEMP Cap: 2 T: 53´31´14

03:54PM BLOQUE PROMOCIONAL 4

04:01PM ROMANCES COMPLICADOS Película: Se busca pareja Must love dogs) (. . . Y que le gusten los perros)

EEUU. / Comedia romántica / 2005 / T: 1: 38 / Dir: Gary David Goldberg Int: Diane Lane, Elizabeth Perkins, Alli Hillis, John Cusack Sinopsis: Lane es una profesora divorciada hace 8 meses, un periodo de tiempo demasiado largo según sus compañeros de trabajo y su familia. Con la única intención de hacerla feliz, sus hermanas la meten en un programa de citas on-line. Tema: La búsqueda del amor. T: 1. 37. 48

09:12PM SERIE Chicago PD 5ta. Temp. Cap. 19 T: 41´46´04

09:53PM SERIE CHICAGO FIRE 6ta. Temp Cap. 15 T: 38´16´09

11:02PM SERIE LA CORONA 2DA TEMP Cap: 2 T: 53´31´14

11:58PM ROMANCES COMPLICADOS Película: Se busca pareja Must love dogs) (. . . Y que le gusten los perros)

05:00AM SERIE Chicago PD 5ta. Temp. Cap. 19 T: 41´46´04

05:42AM SERIE CHICAGO FIRE 6ta. Temp Cap. 15 T: 38´16´09

06:20AM SERIE LA CORONA 2DA TEMP Cap: 2 T: 53´31´14

07:35AM DENTRO DE LA FABRICA Tema: Bombillas T: 21´53. 17

09:00AM CON CIERTOS PREFERIDOS: Roberto Carlos y Caetano

10:00AM SIN LÍMITES: Maykel Blanco

10:30AM EL PERFIL: Robin Schulz

11:00AM CON CIERTOS PREFERIDOS: Roberto Carlos y Caetano

12:00PM CLAVE LATINA: Choc Quib Town, Kany García, Alex Ubago con Paty Cantú, Luciano Pereira, Nacho, Wisin, Noriel, Mane de la Parra con Juan Magan

01:00PM LA CUERDA: Cristian Alejandro, Conexo, Y Renacer

02:00PM A TODO JAZZ: Festival de Jazz I

03:00PM DOCUMENTAL: Oye, Santiago baila

04:00PM HORA ROCK: Iron Maiden, Trivium, Muse, Flyleaf, Children of Bodom, 10 Years, Nightwish, Stone Sour, Foo Fighters, August Burns Red

05:00PM VIDEO MUNDO: Zayn, Taylor Swift, Ed Sheeran, Clean Bandit con Zara Larsson, The Chainsmokers, The Weeknd con Daft Punk

06:00PM CON CIERTOS PREFERIDOS: Roberto Carlos y Caetano

07:00PM LA CUERDA: Cristian Alejandro, Conexo, Y Renacer

08:00PM SIN LÍMITES: Maykel Blanco

08:30PM EL PERFIL: Robin Schulz

09:00PM MÚSICA DEL MUNDO: Apache Indian, Café Tacuba, Archie Roach, Faun

09:30PM GRANDES DEL PENTAGRAMA: Compay Segundo

10:00PM CINE CLAVE: El Cuarteto Título original: Quartet Año: 2012 País: Reino Unido Director: Dustin Hoffman Reparto: Maggie Smith, Tom Courtenay, Billy Connolly, Pauline Collins, Michael Gambon, Sheridan Smith, Luke Newberry, Jumayn Hunter