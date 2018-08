CUBAVISIÓN

06:30AM REVISTA BUENOS DÍAS

08:57AM EN LA MAÑANA SU CARTELERA

09:00AM CANTA Y JUEGA Programa 36 ¡Hola! Canción De Vacaciones con Pica Pica Danza con niñas Canción A pasear en el auto feo Adiós!

09:15AM CHIQUILLADAS Seguridad Vial Sinopsis: la Chiquillada esta jugando en la calle con una pelota, excepto Lia quien no esta de acuerdo y por tal motivo llama al duende piruli quien los teletransportara hasta una escuela donde se encuentran dos circulos de interes de seguridad vial, quienes junto a piruli le hace entender a la chiquillada el valor que tiene cumplir la ley 109 del codigo vial, para evitar accidentes.

09:30AM ¿SABES QUÉ? Título: Huevos Sinopsis: Los niños conversan sobre algunos temas de interés general. Se desarrolla a través de juegos y videos que se proyectan que los inducen al debate.

09:45AM MAGICAS AVENTURAS Animado: Lolek y Bolek Lo sabías: Los oasis. Animales en acción: Animales del desierto.

GARFIELD EN LA VIDA REAL Título original: Garfield Gets Real Estados Unidos / 2007 / 75 min / Animación / Rep. / Doblada Director: Mark A. Z. Dippé, Kyung Ho Lee Intentando escapar del tedio de la vida de papel, Garfield no tarda en darse cuenta de que los gatos de carne y hueso no disfrutan de las mismas ventajas que los micifuces de papel. . . y es que en cada esquina le esperan chihuahuas sedientos de sangre y cánidos culturistas. Gracias a la ayuda de unos nuevos amigos un tanto extravagantes y de algunos de sus viejos colegas, Garfield aprende con sus locas aventuras que la realidad no está solo en el mundo real, sino allí donde se encuentra el corazón.

11:00AM NOVELA La nocturna Cap. 21

12:00PM AL MEDIODIA.

01:00PM NTV

01:57PM EN LA TARDE SU CARTELERA

02:00PM EL PIQUETE Los concursos de música y los jóvenes premiados. Se conversará de sus ídolos o figuras emblemáticas.

02:30PM SOLO TU CORAZON LO SABE Título: El primer beso Sinopsis: ¿Cómo lo haré, le gustará? Esas y otras preguntas que se hacen cuando llega el primer beso / Corto de internet / Curiosidad: Túnel del amor, en Ucrania. Talento: Qva Libre, “Déjame besarte”.

02:45PM ANIMATE BLOQUE NO. 8 Contenido: PUBERTAD 8. ¿QUIERES BAILAR?

COCTELITOS: LA LLUVIA. CONVIVIENDO 13. LAS APARIENCIAS. EL MUNDO SUMERGIDO. MI TALLER: TACTICA. HOMBRE VS. HUECO: CONFINAMIENTO. VIDEO CLIP EL REPARADOR DE SUENOS.

03:15PM DE AMORES Y ESPERANZAS Cap. 7

04:15PM NOTICIERO ANSOC

04:30PM TIN MARIN Clip 137 Kiva puede hacerlo: El remedio de Kiva

04:45PM AVENTURAS DE LA PEQUEÑA CARPA cap. 18

05:15PM SOPA DE PALABRAS Promesas Don Chocolate Amargo le ha hecho nuevas promesas a Petra Azucarada, pero no ha cumplido ninguna. La importancia de cumplir nuestros compromisos.

05:45PM N3P: 1 Niñas que son madres, 2 José, el pequeño con corazón de gigante. 3 Kevin el payaso terapéutico más joven.

06:00PM QUEDATE CONMIGO Fisiculturismo Sobre el fisiculturismo, sus ventajas y riesgos, dialoga quédate conmigo

06:30PM NOTICIERO CULTURAL

07:00PM MESA REDONDA

08:00PM NTV

08:27PM EN LA NOCHE SU CARTELERA

08:30PM VIVIR DEL CUENTO Título: Desarrollo Local (En saludo al aniversario 58 de la FMC) Sinopsis: Pánfilo le propone a Facundo un proyecto de desarrollo local en su vecindario, aprovechando que Evarista tiene habilidades en la confección de muñecos de trapos, una manualidad que puede enseñarse para transmitirse de generación en generación en el barrio, pero cual no será su sorpresa cuando los que tienen que apoyarlo no lo hacen.

09:04PM NOVELA EXTRANJERA Fina Estampa Cap. 78

09:50PM ESTE DÍA 1778. Nace Bernardo O´Higgins. Chile: político, militar y prócer de la independencia nace en Chile, este día de1778. Como general del Ejército, en 1814 fue derrotado por tropas realistas que restauraron el dominio español en Chile. Refugiado en Argentina, se unió al general José de San Martín, con quien retornó a territorio chileno y derrotó a los realistas en la batalla de Chacabuco en febrero de 1817, ese propio año es proclamado Director Supremo del Estado de Chile, gobernando de manera ininterrumpida durante los siguientes seis años. Renunció en 1823 y se radicó en territorio peruano, donde falleció en el año 1842. 1852: Nace Bernarda Toro y Pelegrín, Manana. Cuba: Bernarda Toro Pelegrín, nació este día de 1852 en Manzanillo. Mañana, fue la esposa fiel del general Máximo y con él compartió los azares de la guerra de 1868. Al morir Panchito Gómez Toro creó un club con su nombre y se negó a aceptar la pensión que Tomás Estrada Palma le ofreció para compensar su situación, creía que ese dinero era más necesario en Cuba. Al concluir la guerra regresó a la Isla y se estableció junto a Gómez en La Habana. Al morir este y durante la segunda ocupación militar norteamericana Manana se opuso a que Cuba se convirtiera en un protectorado de Estados Unidos. Bernarda Toro Pelegrín falleció en noviembre de 1911 en La Habana. 1910. Se crea la Academia Cubana de la Historia. Cuba: Por Decreto Presidencial, este día de 1910 se acuerda constituir la Academia Cubana de la Historia. La Academia, fue una corporación independiente adscrita a la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes; tenía como objetivos fundamentales investigar, adquirir, coleccionar y clasificar todo documento que contribuyera al enriquecimiento de nuestra historia.

09:56PM SIN LIMITE Festival Jazz and Son. Ernán López N, Gilberto Sta Rosa, El Canario, Rumbata, Alejandro F, Issac, Los Muñequitos, Álvaro Torres, Gente de Zona

10:25PM CUADRO A CUADRO “Vengadores: Infinity War” “Avengers: Infinity War ” título original

UU. y España 27 / 04 / 2018 Clasificación: R- 2 Lenguaje de adultos. Violencia UU. / 2018 / 2: 36 apróx. / ciencia ficción-acción / estreno / a color / subtitulada en español Directores: Anthony, Joe Russo Intérpretes: Robert Downey Jr. , Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Samuel L. Jackson, Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Chadwick Boseman, Brie Larson, Pom Klementieff, Terry Notary, Dave Bautista, Karen Gillan, Tessa Thompson, Zoe Saldana, Gwyneth Paltrow, Tom Hiddleston, Cobie Smulders, Paul Bettany, Sebastian Stan, Peter Dinklage, Paul Rudd, Benicio del Toro, Jon Favreau, Mark Ruffalo, Danai Gurira, Benedict Wong, Anthony Mackie, Don Cheadle (Comic Jack Kirby Jim Starling) . Un sangriento enfrentamiento donde los vengadores superhéroes enfrentarán al poderoso Thanos para impedir la destrucción del Universo.

01:11AM CARIBE NOTICIAS

01:36AM EN LA MADRUGADA SU CARTELERA

01:38AM SERIE EXTRANJERA CSI Cap. 14

02:25AM TELECINE (Pensando en 3D) JACQUES. L’odyssée. Título original Francia / 2016 / 123. 09 min / Aventuras marinas / doblada al español / estreno en tv Dirección: Jérôme Salle Reparto: Lambert Wilson, Audrey Tautou, Pierre Niney, Michael Bundred, Chloe Hirschman, Jenna Saras, Dylan Edy, Sabine Palfi, Richard Lothian, Kevin Otto, Irina Miccoli, Wilson Carpenter, Ryan Kruger, Adam Neill, Brett Williams, Alberto Nicolo’ El legendario explorador Jacques Cousteau y su hijo Philippe, que mantienen una relación distante, se embarcan en su mayor aventura. A bordo del Calypso, se reencontrarán el uno al otro, antes de que la tragedia les golpee.

04:31AM NOVELA EXTRANJERA Fina Estampa Cap. 78

05:42AM NOVELA La nocturna Cap 22

TELEREBELDE

09:00AM HIMNO APERTURA

09:02AM ESTOCADA AL TIEMPO TTR EAT 20180820 1963 Entregan premios del Torneo Panamericano de ajedrez En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 963 se entregan en La Habana los premios a los ganadores del torneo Panamericano de ajedrez, que concluye en nuestra capital 1977 Récord nacional en 100 metros planos La estelar velocista Silvia Chivás mejora el récord cubano de los 100 metros planos, al detener los cronómetros en 11 segundos y 16 centésimas durante los Juegos Mundiales Universitarios que tienen por escenario a Sofía 1999 Abre sus puertas en Sevilla el VII Campeonato Mundial de atletismo Comienza en Sevilla, España, el séptimo Campeonato Mundial de atletismo, que por primera vez en la historia recibe a competidores de más de 200 países.

09:04AM CARTELERA DEPORTIVA

09:05AM SUMATE TTRSUM

09:11AM SWING COMPLETO: Análisis de Serie Nacional de Béisbol. Estadísticas e informaciones

09:41AM DEPORCLIC prog 5 TTRDP Crtx

10:00AM VALE 3: TTRVL320180819 rtx

12:00PM MERIDIANO DEPORTIVO (EN VIVO)

12:30PM GALA CUBAILA 2018 TTR GALAPREMIACIONCUBAILA 2018 A RTX

02:30PM FUTBOL INTERNACIONAL: LIGA ESPAÑOLA ATLÉTICO MADRID vs VALENCIA

04:30PM MI BESIBOL: Yanet Morenortx

05:00PM GRAND PRIX DE JUDO ZAGREB, CROACIA TX: 1 T. 40. 35´

05:55PM SE JUEGA ASÍ: TTRSJAELPITADOR

05:59PM CARTELERA DEPORTIVA

06:00PM NND en vivo

06:27PM ESTOCADA AL TIEMPO TTR EAT 20180820

06:30PM GLORIAS DEPORTIVAS: BERNARDO COMAS, BOXEO

07:00PM SUMATE

07:00PM ANTESALA

07:15PM SERIE NACIONAL DE BEISBOL GUANTÁNAMO vs CIEGO DE ÁVILA EN VIVO DESDE EL NGUYEN VAN TROI AL DURO Y SIN GUANTE:

CANAL EDUCATIVO

10:00AM Series Extranjeras Los misterios de la señora Fisher Cap. 20

11:00AM Contar la Historia (rtx) Japón Sinopsis: Secretos de la tierra del sol naciente.

12:00PM Telecentros

01:00PM NTV

02:00PM Zamba: Roma

02:30PM Magia de Colores Inspector Gadget, Justo a tiempo

03:15PM Serie Documental Nanotecnologia Un Viaje Alucinante Microrobots Médicos La naturaleza a dotado a nuestra sangre de defensa contra enfermedades pero estas son incapaces de protegernos por completo. De como la CIENCIA esta desarrollando tecnologias robot medicos mas peque;os que la celula de nuestra sangre que erradicaran las enfermedades

04:00PM En la Cuerda

MÚSICA ELECTRÓNICA EN CUBA D’JOY DE CUBA DJ REITT PROYECTO HACHA

05:00PM Telecentros

06:30PM REVISTA TENGO ALGO QUE DECIRTE Tema: Educación en los primeros años de vida Sinopsis: Se hablará de cómo se desarrolla la educación en los primeros años de vida, la vías no formales, los circulos infantiles y la iniciación pre-escolar. Invitados: Niuva Avila (socióloga)

07:00PM Ecos

CORREDOR BIOLÓGICO DEL CARIBE Con la premisa de que el Caribe insular constituye uno de los puntos de biodiversidad mas importantes del planeta y con el objetivo de preservar esa maravilla natural, hace más de una década se comenzó el proyecto de establecer el Corredor Biológico del Caribe, iniciado con la cooperación de Cuba, Haití y República Dominicana. Ecos se detiene desde el oriente cubano a explorar sus resultados y sus perspectivas actuales y futuras.

07:30PM Serie cubana: Adrenalina 360 Cap. 33

08:00PM NTV

08:30PM Vitrales Ballet Nacional, Patrimonio Cultural Otros reportajes:

Bacanal Teatro Títeres para adultos

Rumbatá

Jazz Vilá

Cartelera cultural

09:00PM Bravo Hello Dolly” (Primera parte) Homenaje a Rosita Fornés, Octavio Cortázar, Omar Valdés y Manolo Rifat.

10:00PM La Otra Mirada Rafael Villares Sinópsis: es uno de los jóvenes artistas cubanos más prometedores, aunque se encuentra en las primeras etapas de su carrera, la obra de Villares ha ido viento en popa, participando en las últimas tres Bienales de La Habana eventos en los que se presentó junto a algunos de los más significativos artistas de la isla y el resto del mundo. cierre Mesa Redonda (rtx)

CANAL EDUCATIVO – 2

09:00AM PROGRAMACION TELESUR

04:30PM PARA UN PRÍNCIPE ENANO Los Crood Cap. 6 Voltrón. (Temp. 6) Cap. 7

05:30PM DE TARDE EN CASA Diferentes formas de preparar el aguacate Sps. Se explicarán sus propiedades, formas de elaboración y su uso como mascarilla serán algunos puntos abordar en este programa

30 06: 45 TODO LISTO Sps: cartelera con las principales propuestas televisivas del canal en la semana.

SIGNOS Proyecto Alianza artesanal. Sps. En la Casa de la cultura Justo Vega de Arroyo Naranjo, Alianza Artesanal integra la artesanía con las manualidades y fomentan valores en la comunidad. Dirigido por la artesana Raiza Hernández Artigas.

07:00PM PARRANDEANDO Las Parrandas de Yaguajay. Sps: Un recorrido por las parrandas de Yaguajay en la provincia de Sancti Spíritus. Fuegos artificiales, congas, monumentales carrozas y mucho más, hacen de esta tradición un abanico de coloridas imágenes en el norteño municipio espirituano.

07:30PM MÁS QUE DOS ARTEX. Treinta años en la cultura. Sps. Pasaje de tres décadas de una entidad encargada de llevar a las vitrinas los logros del arte y la cultura cubanas.

08:00PM NTV

08:30PM NOTICIERO CULTURAL

09:00PM PROGRAMACION TELESUR

MULTIVISION

07:58AM CARTELERA

08:01AM DE TODO UN TIN 14 ago 18 Tira: El show de Garfield, Buzzu, Kiva puede hacerlo, Yoko, Ready Jet Go, George de la selva.

09:28AM SERIE INFANTIL GENERADOR REX Cap. 47: VISION DOBL El

09:52AM MUSICAL JUVENIL FAVORITOS Título: Spirit / Tarzan / Supertorpe

10:05AM Mis Cuentos Título: TOY STORY II Año1999 País Estados Unidos DirecciónJohn Lasseter, Ash Brannon, Lee Unkrich Sinopsis Cuando Andy se va de campamento dejando solos a los juguetes, Al McWhiggin, un compulsivo coleccionista de juguetes valiosos, secuestra a Woody. Buzz Lightyear y los demás juguetes tendrán que actuar con rapidez si quieren rescatarlo. Durante la operación de rescate no sólo tendrán que afrontar múltiples peligros, sino que también vivirán divertidas situaciones

11:32AM CINEVISIÓN PELICULA: A CIEGAS (BLINDL) FRANCIA-EEUU. / DRAMA ROMÁNTICO / 2017 / T: 1: 38 / DIR: MICHAEL MAILER INT: ALEC BALDWIN, DEMI MOORE, VIVA BIANCA, DYLAN MCDERMOTT, JAMES MCCAFFREY Bill Oakland es un famoso novelista que se quedó ciego tras un accidente de coche en el que también falleció su mujer. Varios años más tarde redescubre su pasión por la vida y la escritura y se embarca en una aventura amorosa con la esposa de un empresario encarcelado.

02:00PM SERIE OSHIN CAP. 125

01:55AM DOCUMENTAL LARGO Título: Planeta en peligro. Energía

02:35AM ENTREVISTA RUSIA TODAY Título: OMAR LARROSA EXFUTBOLISTA ARGENTINO

SINOPSIS: PASA UN BUEN RATO CONOMAR LARROSA EXFUTBOLISTA ARGENTINO. CONOCE UN POCO MÁS DE SU VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL JUNTO A ENTREVISTA

03:00AM SERIES AMIGAS GIRLFRIENDS Miranda Richardson protagoniza este drama, que se centra en un trío de amigas que enfrentan las responsabilidades que conlleva ser una mujer moderna de cierta edad. Official Sites: ITV Hub [United Kingdom] / Country: / UK / Language: / English / Release Date:

(UK) / Cap: 1

04:00AM CARTELERA

04:01AM UNA VIDA UN DESTINO Pelicula: JOY

EEUU. / Drama Bio. / 2015 / T: 2: 04 / Dir: David O. Russell Int: Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper, Isabella Rossellini Sinopsis: Joy Mangano, una humilde trabajadora de Long Island, acabó convirtiéndose en una popular inventora de productos del hogar y también en uno de los rostros más conocidos de la teletienda norteamericana. Premios 2015: Premios Oscar: Nominada a mejor actriz (Jennifer Lawrence) 2015: Globos de Oro: Mejor actriz comedia (Jennifer Lawrence) 2015: Critics Choice Awards: 3 nominaciones incluyendo mejor actriz (Lawrence)

05:50AM MUSICAL JUVENIL FAVORITOS Título: Spirit / Tarzan / Supertorpe

06:05AM DE TODO UN TIN Tira: El show de Garfield, Buzzu, Kiva puede hacerlo, Yoko, Ready Jet Go, George de la selva.

07:30AM SERIE INFANTIL GENERADOR REX Cap. 47: VISION DOBLE

07:55AM CALABACITA

08:00AM DOCUMENTAL LARGO Título: Planeta en peligro. Energía

08:50AM ENTREVISTA RUSIA TODAY Título: OMAR LARROSA EXFUTBOLISTA ARGENTINO

SINOPSIS: PASA UN BUEN RATO CONOMAR LARROSA EXFUTBOLISTA ARGENTINO. CONOCE UN POCO MÁS DE SU VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL JUNTO A ENTREVISTA

09:15AM SERIE Chicago PD 5ta. temp. Cap. 15

09:55AM SERIE CHICAGO FIRE 6ta. Temp Cap. 8

10:40AM SERIE OSHIN CAP. 125

11:05AM CARTELERA

11:06AM SERIES AMIGAS GIRLFRIENDS Miranda Richardson protagoniza este drama, que se centra en un trío de amigas que enfrentan las responsabilidades que conlleva ser una mujer moderna de cierta edad. Official Sites:

ITV Hub [United Kingdom] Country: / UK / Language: / English / Release Date: / 2018 (UK) Cap: 1

11:55AM UNA VIDA UN DESTINO Pelicula: JOY

EEUU. / Drama Bio. / 2015 / T: 2: 04 / Dir: David O. Russell Int: Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper, Isabella Rossellini Sinopsis: Joy Mangano, una humilde trabajadora de Long Island, acabó convirtiéndose en una popular inventora de productos del hogar y también en uno de los rostros más conocidos de la teletienda norteamericana. Premios 2015: Premios Oscar: Nominada a mejor actriz (Jennifer Lawrence) 2015: Globos de Oro: Mejor actriz comedia (Jennifer Lawrence) 2015: Critics Choice Awards: 3 nominaciones incluyendo mejor actriz (Lawrence)

01:45PM CINEVISIÓN PELICULA: A CIEGAS (BLINDL) FRANCIA-EEUU. / DRAMA ROMÁNTICO / 2017 / T: 1: 38 / DIR: MICHAEL MAILER INT: ALEC BALDWIN, DEMI MOORE, VIVA BIANCA, DYLAN MCDERMOTT, JAMES MCCAFFREY Bill Oakland es un famoso novelista que se quedó ciego tras un accidente de coche en el que también falleció su mujer. Varios años más tarde redescubre su pasión por la vida y la escritura y se embarca en una aventura amorosa con la esposa de un empresario encarcelado.

03:35PM RUSIA TODAY ENTREVISTA Título: OMAR LARROSA EXFUTBOLISTA ARGENTINO

SINOPSIS: PASA UN BUEN RATO CONOMAR LARROSA EXFUTBOLISTA ARGENTINO. CONOCE UN POCO MÁS DE SU VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL JUNTO A ENTREVISTA

04:00PM DOCUMENTAL LARGO Título: Planeta en peligro. Energía

04:47PM SERIE OSHIN CAP. 125

05:15PM SERIE Chicago PD 5ta. Temp. Cap. 15

05:55PM SERIE CHICAGO FIRE 6ta. Temp Cap. 8

06:40PM SERIES AMIGAS GIRLFRIENDS Miranda Richardson protagoniza este drama, que se centra en un trío de amigas que enfrentan las responsabilidades que conlleva ser una mujer moderna de cierta edad. Official Sites:

ITV Hub [United Kingdom] Country: / UK / Language: / English / Release Date: / 2018 (UK) / Cap: 1

07:25PM RUSIA TODAYENTREVISTA Título: OMAR LARROSA EXFUTBOLISTA ARGENTINO

SINOPSIS: PASA UN BUEN RATO CONOMAR LARROSA EXFUTBOLISTA ARGENTINO. CONOCE UN POCO MÁS DE SU VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL JUNTO A ENTREVISTA

CANAL CARIBE

08.00 pm NTV EMISION ESTELAR.

08.30 pm POR CUBA.

08.45 pm NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales.

09.00 pm 9NO ININNG.Espacio de análisis e información deportiva.

09.30 pm EL MUNDO AHORA.

10.00 pm CARTAS SOBRE LA MESA.

10.30 pm CARIBE Noticias.

10.40 pm EL TIEMPO EN EL CARIBE.(Información meteorológica de la región)

10.45 pm NOTICIAS EN LA RED.Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales.

11.00 pm ARTE 11. Compendio informativo cultural.

11.30 pm CARIBE Noticias.