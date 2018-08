Cartelera TV cubana

CUBAVISION

06:30AM REVISTA BUENOS DÍAS

08:57AM EN LA MAÑANA SU CARTELERA

09:00AM Canta y Juega Programa 37 ¡Hola! Canción Aprendiendo a vestirme La Gran Pregunta – Ser Justos Canción No me quiero bañar ¡Adiós ¡

09:15AM LA CASA DE LOS LIBROS Título: El tesoro del Pirata. Sinopsis: Se habla acerca de piratas conocidos y se hace referencia a las fechorías que estos practicaban y por lo cual se les tiene como seres negativos.

09:30AM DOBLE CLIC Contenido: Musi clic: Sueño ser guajira Autor: Jorge del Valle Entre 2 clic: Construcciones insólitas Carpeta escolar: evento provincial de monitores

09:45AM SORPRESA, SORPRESA PERSONAJES DE HISTORIETAS Animado: La pequeña Lulú. Clip: Charlie Brown Animado. Daniel el travieso.

10:15AM MEDIOMETRAJES ANIMADOS INFANTILES PROGRAMA 15 Tiempo: 00. 41. 25 Animado: Scooby Doo. Chapter 15: The wild brood. Scooby Doo. Chapter 15: La pandilla salvaje. Director: Curt Geda Año: 2011 Animado: Scooby Doo. Chapter 16: Where walks aprhodite. Scooby Doo. Chapter 16: La venganza de afrodita. Director: Victor Cook Año: 2011

11:00AM TIN MARIN Clip 138 Tayo el pequeño autobús: Un día de escuela

11:15AM NOVELA La nocturna Capt 22

12:00PM AL MEDIODIA

01:00PM NOTICIERO DEL MEDIODIA

01:57PM DE LA TARDE SU CARTELERA

02:00PM CUENTOS QUE SI SON CUENTOS UN PLIEGUE EN EL TIEMPO (A WRINKLE IN TIME) 2018 / 109 min / Estados Unidos / Fantástico / EST

DIR Ava DuVernay

INT Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Storm Reid, Zach Galifianakis, Chris Pine, Gugu Mbatha-Raw, André Holland, Levi Miller, Bellamy Young, Rowan Blanchard, Will McCormack, Michael Peña, Daniel Mac Pherson Tras la desaparición de su padre, un científico, tres seres peculiares envían a la joven Meg, a su hermano Charles y a su amigo Calvin al espacio, para intentar encontrarlo. Adaptación de la novela de Madeleine L’Engle.

04:15PM NOTICIERO ANSOC

04:30PM TIN MARIN Clip 139 Top Wing en: El rescate de las Alas de Fuego

04:45PM CINECITO EN TV PROG: 15 Título: Lugares asombrosos

05:15PM PANDILLA VERDE Titulo: Panoramix Sinopsis: Mientras Delfin enseña a los niños sobre arreglos florales, Urbano consigue la complicidad de un druida para hacer el mal. El valor de los niños de la pandilla deshace el maleficio.

05:45PM VENTANA JUVENIL Internet, cuidado con lo que publicas. Aprovechar las bondades de las redes sociales sin perder de vista lo que publicamos en ellas. Fragmentos de “No sé q voy a hacer sin ti”, Arlenys, “Juntos pero no revueltos”, Qva Libre y “Posar para la cámara”, El chacal.

06:00PM CONEXION Yo tú no lo haría Programa dedicado a debatir sobre cómo el consumo de alcohol y drogas es el fenómeno que más afecta y amenaza hoy día a los adolescentes en el mundo. Reconocer una vez más sus consecuencias e identificar que variables pueden tener efectos protectores. Especialista: psicóloga.

06:30PM NOTICIERO CULTURAL

07:00PM MESA REDONDA

08:00PM NTV

08:27PM DE LA NOCHE SU CARTELERA

08:30PM PISO 6 Ethiel Failde, Pupy y los que son son Idania Váldes, Charanga Latina Roberto Carlos (cucurucho) Video afortunado: El Club de los Soneros Dorados Video final: Tony Ávila

09:00PM NOVELA EXTRANJERA Fina Estampa Cap. 79 1811: Se constituye la Junta de Zitácuaro. México: Este día de 1811, es dada a conocer en Zitácuaro la Suprema Junta Gubernativa de América, con López Rayón como presidente y como vocales, José María Liceaga y José Sixto Verduzco. La Junta ofrecía gobernar México en nombre de Fernando VII, mientras los franceses se mantuvieran invadiendo España. Los miembros de la Junta de Zitácuaro trataron de organizar las fuerzas de su ejército y el ramo de hacienda, sin embargo, no fue reconocida por todos los jefes de las partidas armadas que se negaron a obedecerla. 1972: Salvador Allende decreta estado de emergencia. Chile: Al prolongarse los disturbios y provocaciones protagonizados por la derecha fascista en Chile, el presidente de ese país Salvador Allende decide decretar, este día de 1972 el estado de sitio en Santiago de Chile. Los provocadores comenzaron con el cierre de los principales comercios de la ciudad para crear una situación de desabastecimiento, igualmente intentaron bloquear el tráfico en algunos puntos de Santiago amenazando con palos y piedras a quienes se les resistieran. Ante la gravedad de la situación, fue necesaria la intervención del Cuerpo de Carabineros.

09:45PM EN LINEA DIRECTA

10:00PM PASAJE A LO DESCONOCIDO TITULO DEL PROGRAMA: “Fantasmas”

BREVE SINOPSIS: El programa aborda desde las ciencias exactas el fenómeno de lo fantasmagórico, las ilusiones perceptuales y la manipulación de imágenes. Se analiza tambien el fenómeno en perspectiva cultural para su mejor comprensión.

INVITADO: MsC. Jorge Bacallao Matemático

10:45PM TELEDRAMAS Cuento: SAL Director: Elena Palacio Ramé Sinopsis

11:45PM NOTA A NOTA Luis Franco

12:30AM CARIBE NOTICIAS

01:00AM EN LA MADRUGADA SU CARTELERA TELECINE (Pelic. del sábado)

NOVELA EXTRANJERA Fina Estampa Cap. 79

TELECINE SE BUSCA Título original: Wanted Estados Unidos / 2008 / 106 min / acción / Rep. / Subt. Director: Timur Bekmambetov Reparto: James McAvoy, Angelina Jolie, Morgan Freeman, Terence Stamp, Thomas Kretschmann, Common, Kristen Hager, Marc Warren, David O’Hara, Dato Bakhtadze, Chris Pratt Un joven (James McAvoy) que daba por muerto a su padre, descubre que era un asesino a sueldo y que acaba de ser asesinado. A continuación, es reclutado por la sexy Fox (Angelina Jolie) para la misma organización en la que trabajaba su padre. Sloam (Morgan Freeman) se encarga de entrenarlo para que siga los pasos de su progenitor. Completamiento: De carboncillo y papel D / A T: 3´44¨ y Cortos Slimtime / T: 7´50¨

NOVELA La nocturna Capt 23

TELEREBELDE

09:00AM HIMNO APERTURA

09:02AM ESTOCADA AL TIEMPO TTR EAT 20180821 1926 Se designa primer Comité Olímpico Cubano En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 926 se designa el primer Comité Olímpico Cubano, bajo la presidencia de Miguel Ángel Moenck 1977 Récords mundiales de Juantorena y Casañas en Universiadas de Sofía 1977 Durante las competencias de campo y pista de los novenos Juegos Mundiales Universitarios, en el estadio Vasil Levski, en Sofía, capital de Bulgaria, dos cubanos logran récords mundiales absolutos. 1977 Gana Cuba VIII Centroamericano de boxeo Cuba domina ampliamente el octavo Campeonato Centroamericano y del Caribe de boxeo, que concluye en Ciudad de Panamá.

09:04AM CARTELERA DEPORTIVA

09:06AM SUMATE TTRSUM

09:11AM AL DURO Y SIN GUANTE: RTX

10:11AM GLORIAS DEPORTIVAS: BERNARDO COMAS, BOXEO rtx

11:00AM VIDEOTECA DEPORTIVA: Luis Enrique (ex entrenador del Barca) rtx

12:00PM MERIDIANO DEPORTIVO en vivo

12:30PM BEISBOL DE SIEMPRE: Capitulos 3 y 4 Pitch / Evento Cultura y Nación en el Cotorrortx

02:30PM FUTBOL INTERNACIONAL:

04:30PM CONFESIONES DE GRANDES:

05:00PM GRAND PRIX DE JUDO ZAGREB, CROACIA TX: 2 T. 37. 0´

05:55PM SE JUEGA ASÍ: TTRSJAESPACIO A LA DERECHA

05:59PM CARTELERA DEPORTIVA

06:00PM NND EN VIVO

06:27PM ESTOCADA AL TIEMPO rtxTTR EAT 20180821

06:30PM BOLA VIVA

07:00PM A TODO MOTOR: TRATM 265

08:00PM ATLETISMO INTERNACIONAL: LIGA DEL DIAMANTE MÓNACO TTRSATDIAMANTE 7 T. 1. 18´rtx

09:20PM CINE GOL WILL, EN BUSCA DE UN SUEÑO (Will) Reino Unido / Drama / 2011 / T: 1: 42 / ESTRENO Dir: Ellen Perry Int: Perry Eggleton, Damian Lewis, Bob Hoskins Sinopsis: Will es un chico de 11 años, hincha acérrimo del Liverpool, conoce hasta los detalles más nimios del popular equipo de fútbol británico. Will vive en un internado, -ya que es huérfano de madre, – y hace años que no ve a su padre. Un día, su padre regresa, y además con una sorpresa, dos entradas para la final de la Champions en Estambul. Todo parece ir sobre ruedas cuando, inesperadamente, el padre muere de un derrame cerebral. Pese a todo, habrá quien ayude a Will a realizar su sueño. Programa: disco Cine Gol 1 clic 3 Película: disco TR / CD / 10

MULTIVISION

07:58AM CARTELERA

08:01AM DE TODO UN TIN Tira: Yoko, Animal Manía, Atchoo, Exploradores espaciales, Robin Hood.

09:28AM SERIE INFANTIL GENERADOR REX Cap. 48 BROMAS PELIGROSAS

09:52AM MUSICAL JUVENIL FAVORITOS Título: Enredados otra vez / Violeta / Ana Toroja

10:05AM MINICINEMA INU YASHA 4: FUEGO EN LA ISLA MÍSTICA AÑO : 2004 / PAÍS: JAPÓN / DIRECTOR: TOSHIYA SHINOHARA / GÉNERO: ANIMACIÓN En esta isla viven cuatro dioses que mantienen esclavizados a todos sus habitantes. La isla sólo aparece cada 50 años y cuando esto ocurre los dioses salen de la isla a matar a todo el mundo. Por esta razón Inuyasha y Kikyo fueron juntos hace 50 años a la isla pero fueron derrotados. 50 años después Inuyasha clama venganza.

11:32AM CINEVISIÓN PELÍCULA: QUIERO ROBARME A MI NOVIA. DIRECTOR’S: PAUL WEILAND ESCRITORES: ADAM SZTYKIEL, DEBORAH KAPLAN PROTAGONISTAS: PATRICK DEMPSEY, MICHELLE MONAGHAN, , KEVIN MCKIDD, KADEEM HARDISON, CHRIS MESSINA Un chico enamorado de una mujer prometida intenta ganársela después de que ella le pida que sea su dama de honor.

02:00PM SERIE OSHIN CAP. 126

02:35PM DOCUMENTAL LARGO Título: Los precursores del Inca

02:35PM DOCUMENTAL DE RT Título: DOCTOR HONORIS AMAZÓNICA.

SINOPSIS: EN LA SELVA AMAZONICA EL ACCESO AL CUIDADO MÉDICO ES BIEN DIFICIL DEBIDO A LA LEJANIA, SIN EMBARGO, LAS TRIBUS QUE VIVEN EN ELLA SON ATENDIDAS POR UN BUEN NEUROCIRUJANO AL CUAL HAN LLAMADO SU MÉDICO PERSONAL.

03:00PM SERIES AMIGAS GIRLFRIENDS Miranda Richardson protagoniza este drama, que se centra en un trío de amigas que enfrentan las responsabilidades que conlleva ser una mujer moderna de cierta edad. Official Sites:

ITV Hub [United Kingdom] Country: / UK / Language: / English / Release Date: / 2018 (UK) Cap: 2

04:00PM CARTELERA

04:01PM TARDES DE CINE EUROPEO JAMÁS CONTENTA (Jamais contente) Francia / Comedis / 2015 / T: 1: 29 / ESTRENO Dir: Émilie Deleuze Int: Léna Magnien, Patricia Mazuy, Philippe Duquesne Sinopsis: Aurore, 13 años, acaba de repetir. Está enojada con el mundo. Sus padres no la soportan más. Pero la llegada de un nuevo profesor de francés la ayudará a volver a confiar en sí mismo. Paralelamente, un grupo de compañeros le proponen cantar en un grupo de rock. . . Premios: 2016 Menciones especiales – Jury génération (Berlín 2016 Premio a la Mejor Película Europea del Público Joven

05:50PM MUSICAL JUVENIL FAVORITOS Título: Enredados otra vez / Violeta / Ana Toroja

06:05PM DE TODO UN TIN 15 ago 18 Tira: Yoko, Animal Manía, Atchoo, Exploradores espaciales, Robin Hood

07:30PM SERIE INFANTIL GENERADOR REX Cap. 48 BROMAS PELIGROSAS

07:55PM CALABACITA

08:00PM DOCUMENTAL LARGO Título: Los precursores del Inca

08:50PM SERIE DOCUMENTAL LA EPOPEYA DE ANGOLA Cap. 15 Olivo

09:15PM SERIE MACGYVER1ra. Tempo. Cap. 13

09:55PM SERIE CHICAGO FIRE 6ta. Temp Cap. 9

10:40PM SERIE OSHIN CAP. 126

11:05PM CARTELERA

11:06PM SERIES AMIGAS GIRLFRIENDS Miranda Richardson protagoniza este drama, que se centra en un trío de amigas que enfrentan las responsabilidades que conlleva ser una mujer moderna de cierta edad. Official Sites:

ITV Hub [United Kingdom] Country: / UK / Language: / English / Release Date: / 2018 (UK) / Cap: 2

11:55PM TARDES DE CINE EUROPEO JAMÁS CONTENTA (Jamais contente) Francia / Comedis / 2015 / T: 1: 29 / ESTRENO Dir: Émilie Deleuze Int: Léna Magnien, Patricia Mazuy, Philippe Duquesne Sinopsis: Aurore, 13 años, acaba de repetir. Está enojada con el mundo. Sus padres no la soportan más. Pero la llegada de un nuevo profesor de francés la ayudará a volver a confiar en sí mismo. Paralelamente, un grupo de compañeros le proponen cantar en un grupo de rock. . . Premios: 2016 Menciones especiales – Jury génération (Berlín 2016 Premio a la Mejor Película Europea del Público Joven (European film awards)

01:45AM CINEVISIÓN PELÍCULA: QUIERO ROBARME A MI NOVIA. DIRECTOR: PAUL WEILAND ESCRITORES: ADAM SZTYKIEL, DEBORAH KAPLAN PROTAGONISTAS: PATRICK DEMPSEY, MICHELLE MONAGHAN, , KEVIN MCKIDD, KADEEM HARDISON, CHRIS MESSINA Un chico enamorado de una mujer prometida intenta ganársela después de que ella le pida que sea su dama de honor.

03:35AM SERIE DOCUMENTAL LA EPOPEYA DE ANGOLA Cap. 15 Olivo

04:00AM DOCUMENTAL LARGO Título: Los precursores del Incarica

04:47AM SERIE OSHIN CAP. 126

05:15AM SERIE MACGYVER 1a. Tempo Cap. 13

05:55AM SERIE CHICAGO FIRE 6ta. Temp Cap. 9

06:40AM SERIES AMIGAS GIRLFRIENDS Miranda Richardson protagoniza este drama, que se centra en un trío de amigas que enfrentan las responsabilidades que conlleva ser una mujer moderna de cierta edad. Official Sites:

ITV Hub [United Kingdom] / Country: / UK / Language: / English / Release Date:

(UK) / Cap: 2

07:25AM SERIE DOCUMENTAL LA EPOPEYA DE ANGOLA Cap. 15 Olivo

CANAL CARIBE

08.00 pm NTV EMISION ESTELAR.

08.30 pm HERENCIA.

08.45 pm NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales.

09.00 pm 9NO ININNG. Espacio de análisis e información deportiva.

09.30 pm ESTACION CARIBE. Tamborita de Panamá. ®

10.00 pm PUNTOS CARDINALES.

10.30 pm CARIBE Noticias.

10.40 pm EL TIEMPO EN EL CARIBE. (Información meteorológica de la región)

10.45 pm NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales.

11.00 pm ARTE 11.Compendio informativo cultural.

11.30 pm CARIBE Noticias.