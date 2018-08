Cartelera TV cubana

CUBAVISION

09:00AM Canta y Juega Programa 38 ¡Hola! Cuento Blancanieves y los 7 enanitos Las Larvas y los Caracoles Canción El Lorito Pepe Canción El León Bueno Adiós!

09:15AM De Caramelo Titulo: programa 4 Sinopsis: Disfrutar de esa etapa única y maravillosa que es la niñez y la importancia de sembrar amor, es la exhortación del abuelo y el resto de los personajes de la calle del Caramelo

09:30AM VAMOS A CANTAR Dedicado a la Música Coral Coro Estrellas Infantiles y Proyecto Sueño y Realidad Mi tableta dedicada a Aracelis García Pupo Canciones-Señora Santana –El pastor –Carrusel –Por amor

09:45AM TE LO CUENTO OTRA VEZ LOS VIAJES DE GULLIVER Estados Unidos / 1939 / 76 min. / Animación. Aventuras. Fantástico. Infantil | Cine familiar. Cuentos Dir. Dave Fleischer El barco en el que viaja Gulliver naufraga y el mar le arrastra a la costa del país de Lilliput, un lugar habitado por unos hombrecillos diminutos. Al despertar, Gulliver descubre que ha caído prisionero de estos entrañables seres. Sin embargo, cuando la princesa de Lilliput y el príncipe de un reino vecino están a punto de casarse, se desata una absurda guerra entre ambos pueblos y Gulliver deberá utilizar su ingenio para salvar la ceremonia. (FILMAFFINITY)

11:15AM NOVELA La nocturna Cap 23

02:00PM ASIA CINE “CART” “Ka-teu” título original Clasificación: CA-3 Lenguaje de adultos. Violencia

COREA DEL SUR / 2014 / 1: 39: 07 / drama social- desempleo / estreno en t. v. / a color / subtitulado en español Director: Boo Ji-youg Intérpretes: Yum Jung-ah, Moon Jung-hee, Kim Young-ae, Kim Kang-woo Varias empleadas de un supermercado son suspendidas súbitamente por la gerencia. En un mundo en el que el cliente siempre tiene razón y los empleados son serviles, estas mujeres harán lo inesperado: luchar en las calles por sus derechos. Completamiento: Seul & Busan 0: 03: 05 Top de 10 universidades de Corea del Sur 2016-17 / 0: 01: 16 Museo de automóviles, Jeju Island, 1ra, parte / 0: 11: 45

ARTE Y CULTURA UNIVERSAL “Relación de Patrimonios de la Humanidad de Colombia”, Colombia / (0: 06: 18) “Parques naturales de Colombia”, Colombia (0: 04: 43) “Plaza Botero”, Medellín, Colombia (0: 04: 25)

04:30PM AVENTURAS DE LA PEQUEÑA CARPA CAP 19

05:00PM LA COLMENA TV

06:00PM Soluciones Programa: 7 Sinopsis: La Revista utilitaria en esta emisión aportará soluciones y recomendaciones para los adolescentes y jóvenes relacionadas con las siguientes temáticas: cosmetología, mecánica, música, orientación profesional, deportes, y las propuestas culturales de la semana.

08:30PM DE LA GRAN ESCENA Dedicado a la FMC Sonrisa de mujer Annie Garces, Niña Pastori, Suzan Erens, Lucero, Andres Sanchez, Milagro de los Angeles, Compañía Lizt Alfonso, Dance Cuba, Lindsay Stirling (Violinista) , Laura Engels (Soprano chilena)

09:00PM NOVELA EXTRANJERA Fina Estampa Cap. 80

RECORRIENDO LA VIA Programa 8 Título de la emisión: Pavimento resbaladizo Sinopsis: Extremar las medidas de seguridad en la vía para cuando el pavimento esta mojado ya que pueden haber irregularidades que el conductor no pueda controlar. Invitados: DrC. Alfo Batista

10:15PM SOLO LA VERDAD THE POST: LOS OSCUROS SECRETOS DEL PENTÁGONO THE POST (Titulo Original) (Los archivos del Pentágono)

EEUU. / 2017 / 116 Min. / Thriller / estreno / color / subtitulado al español Dir: Steven Spielberg Int: Tom Hanks, Meryl Streep, Sarah Paulson, Jesse Plemons, Bob Odenkirk (Basado en hecho reales) . En junio de 1971, los principales periódicos de EE. UU. , entre los que se encontraban The New York Times y The Washington Post, tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre los documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno, que había durado cuatro décadas y cuatro presidencias estadounidenses. En ese momento, Katherine Graham, primera mujer editora del Post, y el director Ben Bradlee intentaban relanzar un periódico en decadencia. Juntos decidieron tomar la audaz decisión de apoyar al The New York Times y luchar contra el intento de la Administración Nixon de restringir la primera enmienda. . . (Historia basada en los documentos del Post que recogían información clasificada sobre la Guerra de Vietnam. Su publicación generó un enorme debate sobre la libertad de expresión y acabó en una dura batalla legal ante el Tribunal Supremo.)

TELECINE (Arte 7) POR QUÉ LLORAN MIS AMIGAS? Cuba / 2017 / 83 Min. / Drama / estreno / color / idioma español Dir: Magda González Grau Int: Luisa María Jiménez, Edith Masola, Yazmín Gómez, Amarilis Núñez, Patricio Wood Cuatro amigas se encuentran después de veinte años sin verse y comienzan a rememorar sueños y frustraciones a través de los cuales avizoran y se cuestionan su futuro. El recuento de sus vidas impone a cada una retos futuros que están dispuestas a afrontar juntas. Completamiento: El Triángulo de Las Bermudas / T: 19´26¨ y Grandes Genios e Inventos: Louis Braille y la Escritura para Invidentes / T: 14’20”

NOVELA EXTRANJERA Fina Estampa Cap. 80

TELECINE (Cuadro a cuadro) Vengadores: Infinity War” “Avengers: Infinity War ” título original

UU. y España 27 / 04 / 2018 Clasificación: R- 2 Lenguaje de adultos. Violencia UU. / 2018 / 2: 36 apróx. / ciencia ficción-acción / estreno / a color / subtitulada en español Directores: Anthony, Joe Russo Intérpretes: Robert Downey Jr. , Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Samuel L. Jackson, Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Chadwick Boseman, Brie Larson, Pom Klementieff, Terry Notary, Dave Bautista, Karen Gillan, Tessa Thompson, Zoe Saldana, Gwyneth Paltrow, Tom Hiddleston, Cobie Smulders, Paul Bettany, Sebastian Stan, Peter Dinklage, Paul Rudd, Benicio del Toro, Jon Favreau, Mark Ruffalo, Danai Gurira, Benedict Wong, Anthony Mackie, Don Cheadle (Comic Jack Kirby Jim Starling) . Un sangriento enfrentamiento donde los vengadores supe

NOVELA La nocturna Cap 24

TELEREBELDE

09:02AM ESTOCADA AL TIEMPO TTR EAT 20180822 1963 Inaugura Fidel los I Juegos Escolares En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 963 quedaron inaugurados por el Comandante en Jefe Fidel Castro los primeros Juegos Escolares Nacionales, con la participación de 3 mil 752 atletas de todo el país 1993 Gana Cuba VII Campeonato Mundial juvenil (f) de voleibol Cuba logra el título en el séptimo Campeonato Mundial juvenil femenino de voleibol, que concluye en Brasil. 1998 Domina delegación cubana XVIII Juegos Centroamericanos y del Caribe Concluye en Maracaibo la décimo octava edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con el triunfo una vez más de la delegación cubana, con una cosecha de 191 medallas de oro y 335 en total

09:06AM SUMATE TTRSUM

09:11AM BOLA VIVA RTX

09:41AM GRAND PRIX DE JUDO ZAGREB, CROACIA TX: 1 T. 40. 35´ RTX

10:25AM ATLETISMO INTERNACIONAL: LIGA DEL DIAMANTE MÓNACO TTRSATDIAMANTE 7 T. 1. 18´

11:45AM DEPORCLIC prog 5 TTRDPC rtx

12:30PM CAMPEONATO DE ESGRIMA

02:00PM SERIE NACIONAL DE BEISBOL ISLA DE LA JUVENTUD vs ARTEMISA DESDE ELCRISTÓBAL LABRA en vivo GRAND PRIX DE JUDO ZAGREB, CROACIA TX: 3 T. 48. 0´

05:55PM SE JUEGA ASÍ: TTRSJAHOLA HOLA

06:27PM ESTOCADA AL TIEMPO rtx TTR EAT 20180622

06:30PM JUGADA PERFECTA:

07:00PM ANTESALA

07:15PM SERIE NACIONAL DE BEISBOL LAS TUNAS vs CAMAGÜEY DESDE EL JULIO ANTONIO MELLA EN VIVO GRAND PRIX DE JUDO ZAGREB, CROACIA TX: 3 T. 48. 0´ RTX

CANAL EDUCATIVO

10:00AM Series Extranjeras: Series Extranjeras: Cap. 1 Big Little Lies (Pequeñas mentirosas)

EEUU / DRAMA 2017 / Cap. 7 / T. 60 Min Dirección: David E. Kelley (Creator) , Jean-Marc Vallée

INT: Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Alexander Skarsgård, Laura Dern, Zöe Kravitz, Adam Scott, James Tupper, Iain Armitage, Hong Chau, Meryl Streep Sinopsis: Una oscura y misteriosa historia sobre tres madres (Madeline, Celeste y Jane) del norte de California cuyas vidas, aparentemente perfectas, se ven sorprendidas por un asesinato durante un evento para recaudar fondos del colegio de primaria. Celeste (Nicole Kidman) es una mujer con una vida familiar perfecta y un esposo ejemplar. Sin embargo, luchará por conseguir algo que le quita el sueño todas las noches. Madeline (Reese Witherspoon) es una madre atrevida, divertida, pero tendrá que soportar que su exmarido y su actual mujer vivan en la misma ciudad que ella. Por su parte, Jane (Shailene Woodley) , una madre soltera y su llegada a la nueva ciudad no será todo lo placentera que pudiera imaginar.

11:00AM Vitrales (rtx) Ballet Nacional, Patrimonio Cultural Otros reportajes:

Bacanal Teatro Títeres para adultos

Rumbatá

Jazz Vilá

Cartelera cultural

11:30AM De la radio tu música (rtx) Dúos ocasionales. Jacob Forever y Víctor Manuelle, Pablo López y Georgina, Descemer Bueno y Eliades Ochoa, Ha-Ash y Prince Royce, Waldo Mendoza y Frasis, y algún dúo del momento.

02:00PM Voy por 10 Animales Marinos

02:30PM Cine Juvenil Dale Play Película: Star Trek: el futuro comienza Título original en inglés: Star trek XI / Año: 2009 Género: ciencia ficción, aventuras Sinopsis: Remake de la mítica saga de Star Trek que narra cómo se conocieron el capitan Kirk y Spock. Todo está preparado para el viaje inaugural de la moderna nave USS Enterprise. Su joven tripulación tiene una importante misión: detener al malvado Nero (Eric Bana) , que movido por la venganza amenaza a toda la humanidad. Pero el destino de la galaxia está en manos de dos jóvenes rivales de mundos diferentes. Tiberio James Kirk (Chris Pine) , joven de una granja de Iowa que busca emociones, es un líder nato a la búsqueda de una causa. El otro, Spock (Zachary Quinto) , creció en el planeta Vulcano y medio humano, pero también un brillante y decidido estudiante. La tripulación de la USS está liderada por el Capitán Christopher Pike (Bruce Greenwood) . También están el Oficial Médico, Leonard “Bones” McCoy (Karl Urban) ; Montgomery “Scotty” Scott (Simon Pegg) ; el oficial de comunicaciones Uhura (Zoë Saldaña) ; el experimentado Timonel Sulu (John Cho) y el joven Chekov (Anton Yelchin) . Todos se enfrentan a un angustioso primer viaje.

06:32PM Tengo algo que decirte

07:00PM Das Mas: El Servicio Militar Voluntario Femenino Sinopsis: Sobre el Servicio Militar Voluntario Femenino y la labor de las muchachas en la defensa.

07:30PM Serie cubana: Adrenalina 360 Cap. 35

08:30PM Entre vidas: REIBER NODAL REPENTISTA

09:00PM La danza eterna: Rosita Fornés en su 95 cumpleaños

10:00PM Pantalla documental: El Mal Necesario: Supervillanos de DC Comics

UU. 2013 Dir. Scott Devine y J. M. Kenny Sinopsis: Los malvados, y muchas veces carismáticos, villanos de DC Comics son analizados por guionistas, directores, actores y responsables de la editorial. Mesa Redonda (rtx)

CANAL EDUCATIVO 2

09:00AM PROGRAMACIÓN TELESUR

04:30PM PARA UN PRÍNCIPE ENANO Los Crood Cap. 8 Idatem Cap. 2

05:30PM DE TARDE EN CASA Artesanos y artesanía A propósito de la feria arte en la rampa, el programa exhibirá muestras de lo que en materia de artesanía se está haciendo en nuestro país.

30 06: 45 TODO NATURAL Reciclaje Sinopsis: Importancia y necesidad de reciclar, convirtiendo desechos en productos útiles; reduciendo el consumo de nueva materia prima, del uso de energía y de la contaminación del aire (a través de la incineración) y del agua (a través de los vertederos) , así como también disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con la producción de plásticos.

VIVIR 120 Vamos a retratarnos Valor psicológico y social de las fotos de familia. Relaciones con la calidad de vida

07:00PM CONCIERTO Juan Gabriel (Parte I)

09:00PM PROGRAMACIÓN TELESUR

MULTIVISION

08:01AM CUBANITOS 22 Tira: Fábulas, Fernanda, Cuentos con magia

09:28AM De todo un tin Tira: Bubu y las lechecitas; Leo, el explorador; El laboratorio de Thomas Edison.

09:28AM SERIE INFANTIL GENERADOR REX Cap. 49 NEGRO Y BLANCO

09:52AM MUSICAL JUVENIL FAVORITOS Título: Paty Cantú / Princesas / Karol Sevilla

10:05AM FILMECITO NORMAN DEL NORTE AÑO 2016 / PAÍS ESTADOS UNIDOS / DIRECCIÓNTREVOR WALL / GÉNERO / ANIMACIÓN. COMEDIA. AVENTURAS | OSOS. 3-D / Un oso polar encuentra refugio en una abandonada estación científica cuando se ve obligado a abandonar su hogar en el ártico como consecuencia del cambio climático. Norm estará acompañado de tres pequeño lemmings. ecito

11:32AM CINEVISIÓN Una navidad de cenicienta Título original: A Cinderella Christmas / Director: / Tosca Musk / Protagónicos: Emma Rigby, Peter Porte, Sarah Stouffer, Leland B. Martin, Lesley Ann Down / Comedia / 2016. / Película: Una navidad de cenicienta. Sinopsis / Cuando Angie se toma una noche libre para divertirse en la Christmasquerade Ball, la máscara y el vestido le permiten soltarse, y rápidamente capta la atención de Nicholas, un rico soltero local. Pero entonces, Angie tiene que irse antes de revelar su identidad, dejando a Nicholas buscando a su mujer misterios.

01:25PM SERIE OSHIN CAP. 127

01:55PM DOCUMENTAL LARGO Título: Sobrevolando la Gran Muralla Sinopsis: Documental de los orígenes de la Gran Muralla China hasta la actualidad mostrando vistas maravillosas desde el aire

02:35PM AQUÍ ESTOY. Título: LUCRECIA MARTEL CINEASTA ARGENTINA.

03:00PM SERIES AMIGAS GIRLFRIENDS Miranda Richardson protagoniza este drama, que se centra en un trío de amigas que enfrentan las responsabilidades que conlleva ser una mujer moderna de cierta edad. Official Sites: / ITV Hub [United Kingdom] / Country:

UK / Language: / English / Release Date: / 2018 (UK) / Cap: 3

04:01PM ROMANCES COMPLICADOS Película: Amor a segunda vista

EEUU. / Comedia romántica / 2002 / Int: Sandra Bullok. Hugh Grant. Sinopsis: El millonario George Wade (Grant) no es capaz de hacer nada sin su asesora legal Lucy Kelson (Bullock) . Las tareas de esta inteligente abogada son tantas que le han costado una úlcera y, además, no tiene tiempo ni para dormir. Lo que más la desespera es que el encantador George la trata casi como a una niñera. Tras cinco años a su servicio, Lucy ha decidido abandonar el trabajo. Aunque George trata de impedírselo, finalmente la deja ir con una condición: que encuentre una sustituta. La nueva asesora es una joven y ambiciosa abogada (Alicia Witt) , pero George echa de menos a Lucy.

05:50PM MUSICAL JUVENIL FAVORITOS Título: Paty Cantú / Princesas / Karol Sevilla

06:05PM CUBANITOS 22 Tira: Fábulas, Fernanda, Cuentos con magia

07:30PM De todo un tin Tira: Bubu y las lechucitas; Leo, el explorador; El laboratorio de Thomas Edison.

07:30PM SERIE INFANTIL Cap. 49 NEGRO Y BLANCO

07:55PM CALABACITA

08:00PM DOCUMENTAL LARGO Título: Sobrevolando la Gran Muralla Sinopsis: Documental de los orígenes de la Gran Muralla China hasta la actualidad mostrando vistas maravillosas desde el aire.

08:50PM AQUÍ ESTOY. Título: LUCRECIA MARTEL CINEASTA ARGENTINA.

09:15PM SERIE Chicago PD 5ta. Tempo. Cap. 16

09:55PM SERIE CHICAGO FIRE 6ta. Temp Cap. 10

10:40PM SERIE OSHIN CAP. 127

11:06PM SERIES AMIGAS GIRLFRIENDS Miranda Richardson protagoniza este drama, que se centra en un trío de amigas que enfrentan las responsabilidades que conlleva ser una mujer moderna de cierta edad. Official Sites:

ITV Hub [United Kingdom] Country: / UK / Language: / English Release Date: / 2018 (UK) / Cap: 3

11:55PM ROMANCES COMPLICADOS Película: Amor a segunda vista

EEUU. / Comedia romántica / 2002 / Int: Sandra Bullok. Hugh Grant. Sinopsis: El millonario George Wade (Grant) no es capaz de hacer nada sin su asesora legal Lucy Kelson (Bullock) . Las tareas de esta inteligente abogada son tantas que le han costado una úlcera y, además, no tiene tiempo ni para dormir. Lo que más la desespera es que el encantador George la trata casi como a una niñera. Tras cinco años a su servicio, Lucy ha decidido abandonar el trabajo. Aunque George trata de impedírselo, finalmente la deja ir con una condición: que encuentre una sustituta. La nueva asesora es una joven y ambiciosa abogada (Alicia Witt) , pero George echa de menos a Lucy.

01:45AM CINEVISIÓN Una navidad de cenicienta Título original: / A Cinderella Christmas / Director: / Tosca Musk Protagónicos: / Emma Rigby, Peter Porte, Sarah Stouffer, Leland B. Martin, Lesley Ann Down / Comedia / 2016. Película: Una navidad de cenicienta. Sinopsis / Cuando Angie se toma una noche libre para divertirse en la Christmasquerade Ball, la máscara y el vestido le permiten soltarse, y rápidamente capta la atención de Nicholas, un rico soltero local. Pero entonces, Angie tiene que irse antes de revelar su identidad, dejando a Nicholas buscando a su mujer misterios. cos / cine visión.

03:35AM AQUÍ ESTOY. Título: LUCRECIA MARTEL CINEASTA ARGENTINA.

04:00AM DOCUMENTAL LARGO Título: Sobrevolando la Gran Muralla Sinopsis: Documental de los orígenes de la Gran Muralla China hasta la actualidad mostrando vistas maravillosas desde el aire

04:47AM SERIE OSHIN CAP. 127

05:15AM SERIE Chicago PD 5ta. Temp. Cap. 16

05:55AM SERIE CHICAGO FIRE 6ta. Temp Cap. 10

06:40AM SERIES AMIGAS GIRLFRIENDS Miranda Richardson protagoniza este drama, que se centra en un trío de amigas que enfrentan las responsabilidades que conlleva ser una mujer moderna de cierta edad. Official Sites:

ITV Hub [United Kingdom] Country: / UK / Language: / English / Release Date: / 2018 (UK) / Cap: 3del 20 al 26 / 8

07:25AM AQUÍ ESTOY. Título: LUCRECIA MARTEL CINEASTA ARGENTINA.

CANAL CARIBE

HISTORIAS NO CONTADAS. Tradición constitucionalista en Cuba.

08.45 pm NOTICIAS EN LA RED.Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales.

09.00 pm 9no INNING.Espacio de análisis e información deportiva.

09.30 pm MUNDO ECONÓMICO.

10.00 pm HACEMOS CUBA.

10.30 pm CARIBE Noticias.

10.40 pm EL TIEMPO EN EL CARIBE.(Información meteorológica de la región)

10.45 pm NOTICIAS EN LA RED.Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales.

11.00 pm ARTE 11.Compendio informativo cultural.

11.30 pm CARIBE Noticias.