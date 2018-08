Cartelera TV cubana

CUBAVISION

06:30AM REVISTA BUENOS DÍAS

09:00AM Canta y Juega Programa 40 ¡Hola! Cleo y Cuquín en Voy a ser Veterinaria Tutitú hace un camión de basura Canción La Patita Lulú Adiós!

09:15AM COLORISOÑANDO Aniversario 6. Resumen. Sinopsis: Compilación de algunos momentos del programa y la celebración de su 6to aniversario.

09:30AM ¿SABES QUÉ? Título: Maravillas del mar (parte 1) Sinopsis: Los niños conversan sobre algunos temas de interés general. Se desarrolla a través de juegos y videos que se proyectan que los inducen al debate.

09:45AM MAGICAS AVENTURAS Animado: Mitos y leyendas. El acertijo de la esfinge. Sabías que: Los túneles. Animado: La pantera rosa. El mago con suerte.

EL JOROBADO DE NOTRE DAM 2 Título original: The Hunchback of Notre Dame II Estados Unidos / 2002 / 68 min / Animación / Rep. / Doblada Director: Bradley Raymond El campanero Quasimodo ayudado por todos sus amigos se enfrentará en esta aventura a los planes del malvado Sarousch, hechicero y dueño de un circo. Sarouch pretende robar la famosa campana de la catedral, La Fidele. Para ello se vale de sus poderes de hechicería y obliga a la nueva amiga de Quasimodo, Madellaine a convertirse en su cómplice. El hijo de Esmeralda se interpone en sus planes e intenta detener a Sarousch. Quasimodo, ignorando los recelos de sus divertidas camaradas: las Gárgolas y guiado por su corazón, se lanza al rescate de su pequeño compañero y la valiosa campana.

11:15AM NOVELA La nocturna Cap 25

12:00PM AL MEDIODIA

01:00PM NOTICIERO DEL MEDIODIA

02:00PM PASO LIBRE Proyecto cultural: Pasti Dance Géneros: Son, pop, contemporáneo.

02:30PM BANDA ANCHA Datos en la red. La popularización de los soportes “multimedia” (combinación de sonidos e imágenes, amén de una cierta tímida incorporación de otros recursos) ha resultado en un destacado aumento de las prestaciones q obtenemos de nuestros dispositivos tecnológicos, pero como suele suceder, toda moneda tiene dos caras y el tamaño de los archivos q manipulamos ha crecido de forma exponencial, agotando nuestros recursos locales y llevándonos a explorar el uso de almacenes especializados radicados en la red, algo q ha preocupado a más de uno.

02:45PM DE TI DEPENDE Título: Alejémonos de los estereotipos sexistas Sinopsis: Se tratará sobre el roltradicional que se le otorga a la figura del varón y de la hembra a nivel social, los estereotipos de belleza femenino y masculino. Los patrones y conductas que se establecen según el género, los estereotipos sexistas, prejuicios y discriminaciones, así como el malestar que se crea en los y las adolescentes que no cumplen con las exigencias de esos modelos.

03:15PM CONCIERTOS Concierto tren de la fantasía

04:15PM NOTICIERO ANSOC

04:30PM TIN MARIN Clip 142 Rusty Rivest: Rusty y el atrapacriaturas

04:45PM AVENTURAS DE LA PEQUEÑA CARPA CAP 20

05:15PM CUMPLEAÑOS FELIZ Programa: 22

05:45PM TE VEO AQUI Título: Visita al parque La Güira. Sinopsis: Visita a este hermoso sitio de la provincia Pinar del Río, en donde coinciden historia, naturaleza y cultura. Talento: Ángeles / Vivo por una canción.

06:00PM DI QUE PIENSAS TU El alcoholismo en la adolescencia Los jóvenes opinan sobre el alcoholismo, sus consecuencias y sobre el cambio de conducta que provoca el alcohol. Arreglar: -Video clip de CNCO, que está en el programa de Las vacaciones.

06:30PM NOTICIERO CULTURAL

07:00PM MESA REDONDA

08:00PM NTV

08:30PM EL SELECTO CLUB DE LA NEURONA INTRANQUILA

09:00PM NOVELA EXTRANJERA Fina Estampa Cap. 82

ESTE 1811: Nace Bartolomé Crespo Borbón. España: Este día de 1811 nace en España el escritor y dramaturgo Bartolomé Crespo Borbón. Después de arribar a Cuba Bartolomé inicia su vida intelectual como poeta y colabora con importantes publicaciones. Su principal aporte a la cultura está en la introducción del simpático personaje del Negrito. Entre sus obras pueden mencionarse La cotorra gente, Un ajiaco o la boda de Pancha Jutía y Canuto y Raspadura. Crespo Borbón falleció en La Habana en 1871. 1879: Se inicia la Guerra Chiquita. Cuba: La Guerra Chiquita, importante movimiento armado contra el yugo colonial español, se inicia este día, pero del año 1879. Sus acciones se desarrollaron principalmente en la parte centro oriental de la isla, aunque muy pronto evidenció la imposibilidad de su triunfo. La ausencia de importantes jefes militares de la anterior guerra, así como la falta de unidad, de armamentos, municiones y ayuda exterior determinaron su fracaso. 1912: Nace Mariano Rodríguez. Cuba: Considerado una de las figuras más importantes y emblemáticas de la plástica cubana del siglo, este día de 1912 nace el pintor Mariano Rodríguez. Atrapado tempranamente por el mundo de los colores y los pinceles, con una formación fundamentalmente autodidacta, expone por primera vez sus obras en Cuba y México. Los estudiosos del arte de Mariano definen sus pinturas como alegres, exuberantes y dinámicas. falleció en La Habana en el año 1990.

DIA

09:45PM ESTA NOCHE NOS VAMOS CON LUCAS LOS CELULARES GRUPO FENIX, RON CALUNGA, CRISTIAN ALEJANDRO

10:15PM LA 7MA. PUERTA EL HIJO DE JEAN Le fils de Jean Francia- Canadá / 2015 / 98´ / Estreno / Drama / Color / Subtítulos en español Dir: Philippe Lioret Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, Catherine de Léan, Jean-Pierre Andréani, Christopher Atallah, Caroline Bizier-Brière, Tania Bolduc, Anne-Valérie Bouchard, Valerie Cadieux, Pierre-Yves Cardinal, Patricia Dorval, Emmanuelle Dupuy, Hubert Dupuy, Pierre-Luc Fontaine Mathieu tiene 33 años y vive con la incógnita de no haber conocido a su padre. Su madre siempre le dijo que fue fruto de una aventura de una noche. Una mañana, en su apartamento de París, recibe una llamada de Canadá de un desconocido que dice ser amigo de su padre, que éste ha fallecido, y que le quiere enviar lo que aparentemente le ha dejado en herencia: un cuadro. También le dice que tiene dos hermanos.

12:15AM CARIBE NOTICIAS EN LA MADRUGADA SU CARTELERA SERIE EXTRANJERA CSI Cap. 16

CINE DE CIENCIA FICCION LA COSA (The Thing) El enigma de otro mundo E. Unidos / 1982 / 1. 48min. / C. Ficción / reposición Basada en la novela corta de John W. Campbell Jr. “¿Quién va ahí?” Tema: E. B. E. (Entidad Biológica Extraterrestre) . Exobiología. Dirección: John Carpenter Intérpretes: Kurt Russell, Keith David y Wilford Brimley Los norteamericanos de una estación de investigación en la Antártida se ponen en alerta porque un perro de raza alaskan está siendo perseguido por unos noruegos en un helicóptero, e intentan matarlo, se produce un enfrentamiento en el que mueren los noruegos. Tras el incidente, el perro es llevado a la estación, siendo encerrado con los demás perros e intentan infructuosamente comunicar lo sucedido por radio; por lo que el piloto R. J. Mac Ready y el doctor Copper deciden ir en helicóptero a la estación noruega. Allí descubren que la misma se encuentra en ruinas, y sin señales de vida. Mientras Copper recoge cintas de vídeo y documentos, Mac Ready descubre un gran bloque de hielo con una cavidad en el centro. Premios y distinciones: En 1982, nominada a los Premios Saturno como Mejor Película Terror y Mejores Efectos Especiales

TELECINE EL PADRINO (2da. parte) (The Godfather II) E. Unidos / 1974 / 3. 22min. / Thriller / Mafia / reposición Dirección: Francis Ford Coppola Intérpretes: Robert De Niro, Al Pacino y Robert Duval Es la historia de dos generaciones de la familia Corleone. Una muestra la infancia de Vito –el padre- en su natal Sicilia y su posterior evolución como próspero inmigrante en Nueva York durante la época de depresión; paralela a esta, veremos el ascenso de Michael –su hijo- como el nuevo Don, rector de los destinos en su vasto imperio del crimen durante los años 50 al 60.

NOVELA EXTRANJERA Fina Estampa Cap. 82

TELECINE (Cine de Terror) ANNABELLE Título original: Annabelle Estados Unidos / 2014 / 98 min. / Terror / REP. / Color / Doblada al español Dir. John R. Leonetti. Reparto: Annabelle Wallis, Ward Horton, Alfre Woodard, Eric Ladin, Gabriel Bateman, Paige Diaz. John Form encuentra el regalo perfecto para su mujer embarazada, Mia: una preciosa e inusual muñeca vintage que lleva un vestido de novia blanco inmaculado. Sin embargo, la alegría de Mia al recibir a Annabelle no dura mucho. Durante una espantosa noche la pareja ve como miembros de una secta satánica invaden su hogar y los atacan brutalmente. No sólo dejan sangre derramada y terror tras su visita. . . los miembros de la secta conjuran a un ente de tal maldad que nada de lo que han hecho se compara al siniestro camino a la maldición que ahora es. . . Annabelle. Completamiento: De carboncillo y papel D / A / T: 3´44¨ y Grandes Genios e Inventos: Las Células Nerviosas, Santiago Ramón y Cajal / T: 14’43”

PASAJE A LO DESCONOCIDO TITULO DEL PROGRAMA: “Fantasmas”

BREVE SINOPSIS: El programa aborda desde las ciencias exactas el fenómeno de lo fantasmagórico, las ilusiones perceptuales y la manipulación de imágenes. Se analiza tambien el fenómeno en perspectiva cultural para su mejor comprensión.

INVITADO: MsC. Jorge Bacallao Matemático

09:00AM HIMNO APERTURA

09:02AM ESTOCADA AL TIEMPO TTR EAT 20180824 1979 Comienza la II Copa Mundial de atletismo En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 979 comienza en Montreal, Canadá, la segunda edición de la Copa del Mundo de atletismo, que reúne a competidores de 48 países. 1984 Arrasa Cuba en el torneo Amistad de boxeo Concluye en el Coliseo de la Ciudad Deportiva el torneo Amistad de boxeo, un certamen realizado entre los representantes del campo socialista como alternativa ante la no asistencia a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1985 Se inauguran en Kobe las XII Universiadas Mundiales En la ciudad japonesa de Kobe abren sus puertas los duodécimos Juegos Mundiales Universitarios, que deparan a la delegación cubana una de las mejores actuaciones en la historia de estos certámenes

09:06AM SUMATE

09:11AM FUTBOL X DENTRO: FUTSAL y FUTBOL FEMENINO TTRFXD20180823

09:41AM TENIS INTERNACIONAL TTRTIWFINALMASCULINA (Anderson vs Djokivic Tiempo: 1: 57: 32)

12:00PM MERIDIANO DEPORTIVO EN VIVO

12:30PM CAMPEONATO DE ESGRIMA

01:45PM ANTESALA en vivo

02:00PM SERIE NACIONAL DE BEISBOL ISLA DE LA JUVENTUD vs ARTEMISA DESDE EL CRISTOBAL LABRA EN VIVO GRAND PRIX DE JUDO ZAGREB, CROACIA TX: 5 T. 32. 07´

05:55PM SE JUEGA ASÍ: TTRSJAJUEGODELPLATANO

06:00PM NND en vivo

06:27PM ESTOCADA AL TIEMPO

06:30PM SWING COMPLETO: Análisis de Serie Nacional de Béisbol. Estadísticas e informaciones

07:00PM ANTESALA

07:15PM SERIE NACIONAL DE BEISBOL LAS TUNAS vs CAMAGÜEY DESDE EL JULIO ANTONIO MELLA EN VIVO GRAND PRIX DE JUDO ZAGREB, CROACIA TX: 5 T. 32. 07´ rtx

10:00AM Series Extranjeras Pequeñas mentirosas Cap. 3 Big Little Lies (Pequeñas mentirosas)

EEUU / DRAMA 2017 / Cap. 7 / T. 60 Min Dirección: David E. Kelley (Creator) , Jean-Marc Vallée

INT: Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Alexander Skarsgård, Laura Dern, Zöe Kravitz, Adam Scott, James Tupper, Iain Armitage, Hong Chau, Meryl Streep Sinopsis: Una oscura y misteriosa historia sobre tres madres (Madeline, Celeste y Jane) del norte de California cuyas vidas, aparentemente perfectas, se ven sorprendidas por un asesinato durante un evento para recaudar fondos del colegio de primaria. Celeste (Nicole Kidman) es una mujer con una vida familiar perfecta y un esposo ejemplar. Sin embargo, luchará por conseguir algo que le quita el sueño todas las noches. Madeline (Reese Witherspoon) es una madre atrevida, divertida, pero tendrá que soportar que su exmarido y su actual mujer vivan en la misma ciudad que ella. Por su parte, Jane (Shailene Woodley) , una madre soltera y su llegada a la nueva ciudad no será todo lo placentera que pudiera imaginar.

11:00AM Te invito a cine (rtx) Actores y actrices cubanos: Yuliet Cruz (2)

11:30AM Sin Etiqueta (rtx) Electric Nana Playing for Change Leonardo García Mar Aberto Lemar Lady Antebellum

12:00PM Telecentros

01:00PM NTV

02:00PM Z: Zamba: ¬ Bolívar

02:30PM Magia de colores: Justo a tiempo, Rolie Olie Polie.

03:15PM Brasil Invit: Zeca Valeiro y Revelacao. Se encuentran en cima de la popularidad por la gran en el ritmo, la textura de su música lo que le ha permitido tener un perenne éxito.

04:00PM Serie cubana: Algo Más que soñar Cap. 8

05:00PM Telecentros

06:32PM Tengo algo que decirte:

07:00PM Mi vuelta al verano Proyecto Socioculturales

07:15PM Los Viajes del Capitán Centinela del Norte

07:30PM Serie cubana: Adrenalina 360 Cap. 37

08:00PM NTV

08:30PM Música y más: Invit: Coro Diminuto

09:00PM Un palco en la ópera: Opera “El Trovador” de Verdi 3er Acto

10:20PM Grandes series: “Versalles” Cap. 26 Mesa Redonda (rtx)

09:00AM PROGRAMACION TELESUR

04:30PM PARA UN PRÍNCIPE ENANO Los Crood Cap. 6 Voltrón. (Temp. 6) Cap. 7

05:30PM DE TARDE EN CASA Diferentes formas de preparar el aguacate Sps. Se explicarán sus propiedades, formas de elaboración y su uso como mascarilla serán algunos puntos abordar en este programa

30 06: 45 TODO LISTO Sps: cartelera con las principales propuestas televisivas del canal en la semana.

SIGNOS Proyecto Alianza artesanal. Sps. En la Casa de la cultura Justo Vega de Arroyo Naranjo, Alianza Artesanal integra la artesanía con las manualidades y fomentan valores en la comunidad. Dirigido por la artesana Raiza Hernández Artigas.

07:00PM PARRANDEANDO Las Parrandas de Yaguajay. Sps: Un recorrido por las parrandas de Yaguajay en la provincia de Sancti Spíritus. Fuegos artificiales, congas, monumentales carrozas y mucho más, hacen de esta tradición un abanico de coloridas imágenes en el norteño municipio espirituano.

07:30PM MÁS QUE DOS ARTEX. Treinta años en la cultura. Sps. Pasaje de tres décadas de una entidad encargada de llevar a las vitrinas los logros del arte y la cultura cubanas.

08:00PM NTV

08:30PM NOTICIERO CULTURAL

09:00PM PROGRAMACION TELESUR

08:01AM DE TODO UN TIN 18 ago 18 Tira: Yoko, Kiva puede hacerlo, Vampirina, Reino Animal, Buzzu, Robin Hood.

09:28AM SERIE INFANTIL GENERADOR REX Cap. 51 ATAQUE SOBRE ABISMO

09:52AM MUSICAL JUVENIL FAVORITOS Título: Hércules / Frozen / Syphonic Ft Zara / Dove Cameron

10:05AM FILMECITO AVENTURA POLAR

11:32AM CINEMAINDIO DESDE MI CORAZÓN (HUM DIL DE CHUKE SANAM) INDIA-HUNGRÍA / COMEDIA DRAMÁTICA MUSICAL / 1999 / T: 3: 08 / ESTRENO DIR: SANJAY LEELA BHANSALI GUIÓN: SANJAY LEELA BHANSALI, KENNETH PHILLIPS (HISTORIA: PRATAP KARVAT) INT: AISHWARYA RAI, AJAY DEVGAN, SALMAN KHAN Sameer, un chico alegre y despreocupado, viaja desde Italia hasta India para recibir clases de música de un cantante indio de renombre, Pundit Darbar. Al llegar, conoce a Nandini, la hija del cantante y ambos se enamoran. Cuando Pundit acepta a Sameer como su pupilo, le deja bien claro que su música no está en venta, así que no le cobrará por lo que le enseñe. Sin embargo, puede que llegue un día en que Sameer deba darle algo a cambio. Nandini y Sameer mantienen su relación en secreto. Cuando los padres de Nandini reciben una proposición matrimonial para su hija de parte de Vanraj, un honrado abogado y buen hombre que se ha enamorado de ella, la aceptan con gusto. Es entonces cuando descubren el romance entre su hija y Sameer, y Darbar decide pedirle ahora a Sameer el pago por sus conocimientos: que se marche y que no intente ver nunca más a Nandini. . nemaindio

02:00PM SERIE OSHIN CAP. 129

02:35PM DOCUMENTAL LARGO Título: Horror de Cálculo Sinopsis: Justin Cuningan y un grupo de reporteros investigan los errores de ingeniería más épicos del mundo y cómo arreglarlos

02:35PM CONVERSANDO CON CORREA Título: MICHELLE BACHELET.

03:00PM SERIES AMIGAS GIRLFRIENDS Miranda Richardson protagoniza este drama, que se centra en un trío de amigas que enfrentan las responsabilidades que conlleva ser una mujer moderna de cierta edad. Official Sites:
ITV Hub [United Kingdom] Country: / UK / Language: / English Release Date: / 2018 (UK) / Cap: 5

ITV Hub [United Kingdom] Country: / UK / Language: / English Release Date: / 2018 (UK) / Cap: 5

04:01PM TARDES DE SUSPENSO PELIGROSA COMPAÑÍA (The wrong roommate)

EEUU. / Drama suspenso / 2016 / T: 1: 30 / ESTRENO Dir: David Decoteau Int: Eric Roberts, Vivaca A. Fox, Dominique Swain Sinopsis: Después de una ruptura con su novia infiel, un profesor de universidad joven se compromete a vivir en casa de su hermana y su sobrina 17 años de edad. Sin el conocimiento de ella, un inquilino magnífico, que es amigable con su joven sobrina, está viviendo en la casa de huéspedes. Pero las cosas no son tan simples como este misterioso extraño que tiene un pasado turbulento con consecuencias peligrosas.

05:50PM MUSICAL JUVENIL FAVORITOS Título: Hércules / Frozen / Syphonic Ft Zara / Dove Cameron T: 12´48´´18 Ruta: Editados / Musicales / Favoritos # 39

06:05PM DE TODO UN TIN Tira: Yoko, Kiva puede hacerlo, Vampirina, Reino Animal, Buzzu, Robin Hood.

07:30PM SERIE INFANTIL GENERADOR REX Cap. 51 ATAQUE SOBRE ABISMO

07:55PM CALABACITA

08:00PM DOCUMENTAL LARGO Título: Horror de Cálculo Sinopsis: Justin Cuningan y un grupo de reporteros investigan los errores de ingeniería más épicos del mundo y cómo arreglarlos.

08:50PM CONVERSANDO CON CORREA Título: MICHELLE BACHELET

09:15PM SERIE Chicago PD 5ta. Temp. Cap. 17

09:55PM SERIE CHICAGO FIRE 6ta. Temp Cap. 12

10:40PM SERIE OSHIN CAP. 129

11:06PM SERIES AMIGAS GIRLFRIENDS Miranda Richardson protagoniza este drama, que se centra en un trío de amigas que enfrentan las responsabilidades que conlleva ser una mujer moderna de cierta edad. Official Sites:
ITV Hub [United Kingdom] Country: / UK / Language: / English / Release Date: / 2018 (UK) / Cap: 5

ITV Hub [United Kingdom] Country: / UK / Language: / English / Release Date: / 2018 (UK) / Cap: 5

01:45AM TARDES DE SUSPENSO PELIGROSA COMPAÑÍA (The wrong roommate)

08.00 pm NTV EMISION ESTELAR.

08.30 pm POR CUBA.

08.45 pm NOTICIAS EN LA RED.Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales.

09.00 pm 9no INNING. Espacio de análisis e información deportiva.

09.30 pm EL MUNDO AHORA.

10.00 pm CARTAS SOBRE LA MESA.

10.30 pm CARIBE Noticias.

10.40 pm EL TIEMPO EN EL CARIBE. (Información meteorológica de la región)

10.45 pm NOTICIAS EN LA RED.Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales.

11.00 pm ARTE 11.Compendio informativo cultural.

11.30 pm CARIBE Noticias.