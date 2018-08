Cartelera TV cubana

CUBAVISION 07:00AM REVISTA BUENOS DÍAS

08:57AM EN LA MAÑANA SU CARTELERA

09:00AM MUNDO DE COLORES La llama Animado. El globo Musical. Chivo que rompe tambó Doki. Aventuras en Bombay El güije enamorado Musical. La isla del coco

09:30AM TREN DE MARAVILLAS LOS HERMANOS GUARDIANES Título original: Xiao men shen (The Guardian Brothers) China / 2016 / 103 min. / Animación. Acción | Artes marciales. 3-D. Cine familiar Dirección: Gary Wang Reparto: Animación Cuando la tienda de sopa de una familia china se convierte en el objetivo de sabotaje de la competencia, dos espíritus guardianes abandonan su descanso para protegerla. Completamiento:

ESTACIÓN SABER: Multiplicar x dos cifras

ESTACIÓN HABÍA UNA VEZ: Príncipe y rana

ESTACIÓN SORPRESA: Chivo que rompe tambó

11:30AM PONTE AL DIA

11:45AM FARVISIÓN CAP 20

12:00PM AL MEDIODIA

01:00PM NOTICIERO DEL SÁBADO

01:57PM EN LA TARDE SU CARTELERA

02:00PM UNA CALLE, MIL CAMINOS Dame un “like” Lo público y lo privado Lo público y lo privado para los jóvenes en medio de tendencias donde la intimidad y el pudor parecen manifestaciones pasadas de moda. Fotos. 58: 55 (retransmisión) 2013 Las fotos eróticas que Giselle entrega al productor musical de un video clip, comienzan a rodar de móvil en móvil. Un violento cambio tiene lugar en la vida de la joven y de su padre.

03:30PM LISTA TOPE: Titulo: Maravillas del reciclaje. Sinopsis: Maravillas del reciclaje.

03:45PM CONCIERTOS Concierto Antologico de Santiago Feliu

04:30PM DETRÁS DE LA ACCION Tema: La historieta en el cine de animación y la ficción Invitado: Juan Padrón Las historietas en el cine, se sustentan, en su mayoría, de los famosos cómics, donde sus personajes son súper héroes, llevados a la gran pantalla.

05:00PM HABITAT Grandes depredadores La aventura de hoy nos propone conocer lo más cerca posible, a los máximos depredadores de la naturaleza cubana. En Cuba este rol lo asumieron tres grupos diferentes: aves rapaces, cocodrilos y serpientes. El escenario elegido para la búsqueda es la occidental provincia de Pinar del Río y allí la reserva ecológica Mil cumbres. Sitio ideal para conocer sobre uno de los fenómenos evolutivos más interesantes de las islas: el gigantismo insular. A conocerlo dedicaremos la aventura de hoy.

05:30PM SORPRESA XL PROGRAMA 7 Equipos: Los guerrilleros y Los peligrosos. Competencias de agilidad mental y trabalenguas. La combinación matemática. Las 3 rondas de preguntas de historia y cultura universal. Juegos de habilidades: caracterizarse como una flor, adivinar una planta por su olor, fabricar una torre con diferentes objetos. Imitar personajes de novelas radiales. Comer con palitos chinos. Talento musical: Melani K con “Amantes” y “Moviendo las caderas”, Will Campa con “La vida sigue”

06:30PM 23 Y M Charanga Habanera y Melany, Gretel Barreiro, Narradores Reinier González y Sergio Ortega para comentar Mundial de Futbol 2018 y Erick Hernández (Record Guinness de dominio del balón)

08:00PM NTV

08:27PM EN LA NOCHE SU CARTELERA

08:30PM DE AMORES Y ESPERANZAS De Amores y Esperanzas Cap. 8

09:15PM AL FIN SABADO ESTE DIA 1776. Muere el historiador y filósofo David Hume. Reino Unido: David Hume, destacado filósofo escoses, nació en Escocia, Reino Unido en el año 1711. Considerado uno de los principales representantes de la filosofía especulativa, escribió su Tratado sobre la naturaleza humana y los Ensayos morales y políticos, posteriormente redactó los Ensayos filosóficos sobre el entendimiento humano. Falleció este día de 1776 en Edimburgo. 1984: Muere Truman Capote. Estados Unidos: Truman Streckfus Persons, más conocido en el mundo intelectual como Truman Capote, fue un novelista, periodista, cuentista y dramaturgo norteamericano nacido en Nueva Orleans en 1924. Autor de numerosas novelas, resaltan títulos como Desayuno en Tiffany’s y A sangre fría. Víctima de un fuerte estado depresivo se sumió en el alcohol y los psicofármacos, que finalizaron su vida un día como hoy de 1984 en la ciudad de Los Ángeles. 1986. Fidel inaugura cardiocentro infantil. Cuba: Con el propósito de crear un centro especializado en la atención a niños con trastornos cardiacos y enfermedades afines, este día de 1986 es inaugurado el cardio centro infantil en el Hospital Willian Soler. Con lo más avanzado y costoso de la técnica y la ciencia a nivel internacional, el centro fue pionero en su especialidad en la isla.

10:15PM TELEAVANCES

10:30PM LA PELICULA DEL SABADO PROYECTO RAMPAGE 2018 / 107 min / Estados Unidos / Acción / EST

DIR Brad Peyton

INT Dwayne “The Rock” Johnson, Naomie Harris, Jeffrey Dean Morgan, Malin Akerman, Joe Manganiello, Marley Shelton, Jake Lacy, Jack Quaid, Breanne Hill, Matt Gerald, P. J. Byrne, Destiny Lopez, Jason Liles, James Sterling, Michael David Yuhl, Allyssa Brooke, Daniel Craig Baker, Anthony Collins, Laura Distin, Giota Trakas, Mac Wells, Pete Burris, Brad Spiers El primatólogo Davis Okoye (Johnson) , un hombre que mantiene las distancias con otras personas, tiene un sólido vínculo con George, el extraordinariamente inteligente gorila de espalda plateada al que ha estado cuidando desde que nació. Pero cuando un experimento genético sale mal, este apacible simio se convierte en una enorme y embravecida criatura. Para empeorar más las cosas, pronto se descubre que existen otros animales con la misma alteración. Cuando estos depredadores alfa recién creados arrasan Norteamérica destruyendo todo lo que interpone en su camino, Okoye se une a un ingeniero genético sin prestigio para conseguir un antídoto y se abre paso en un cambiante campo de batalla, no solo para frenar una catástrofe mundial sino para salvar a la aterradora criatura que una vez fue su amigo.

12:15AM CARIBE NOTICIAS

12:30AM EN LA MADRUGADA SU CARTELERA CINE DE MEDIANOCHE 24 HOURS PARA VIVIR (24 HOURS TO LIVE) 2017 / 95 min / Estados Unidos / Acción / EST

DIR Brian Smrz

INT Ethan Hawke, Rutger Hauer, Paul Anderson, Liam Cunningham, Nathalie Boltt, Tanya van Graan, Hakeem Kae-Kazim, Qing Xu, Aidan Whytock, Tyrone Keogh, Richard Lothian, Bjorn Steinbach, Brendan Murray, Jenna Upton, Jason Maydew, Jeremy Yong, Tuks Tad Lungu, Susan Ling Young, Shane John Kruger, Gary Glushon, Alex Anlos, Jeremeo Le Cordeur, Owen de Wet Un asesino busca redimirse tras recibir una segunda oportunidad en la vida. Para conseguirlo sólo contará con 24 horas.

CINE DE TERROR ANNABELLE 2. LA CREACIÓN Título original: Annabelle: creation Estados Unidos / 2017 / 109 min. / Terror / EST. / Color / Subtitulada al español Dir. David F. Sandberg. Reparto: Stephanie Sigman, Talitha Bateman, Lulu Wilson, Anthony LaPaglia, Miranda Otto, Grace Fulton. Varios años después del trágico fallecimiento de su hija, un juguetero que crea muñecas y su mujer, acogen en su casa a una monja enfermera y a un grupo de niñas, tratando de convertir su casa en un acogedor orfanato. Sin embargo, las nuevos inquilinos se convertirán en el objetivo de Annabelle, una muñeca poseída por un ser demoníaco. Secuela de “Annabelle”.

TELECINE EL PADRINO (2da. parte) (The Godfather II) E. Unidos / 1974 / 3. 22min. / Thriller / Mafia / reposición Dirección: Francis Ford Coppola Intérpretes: Robert De Niro, Al Pacino y Robert Duval Es la historia de dos generaciones de la familia Corleone. Una muestra la infancia de Vito –el padre- en su natal Sicilia y su posterior evolución como próspero inmigrante en Nueva York durante la época de depresión; paralela a esta, veremos el ascenso de Michael –su hijo- como el nuevo Don, rector de los destinos en su vasto imperio del crimen durante los años 50 al 60.

TELECINE (Amores difíciles) QUIÉREME SI TE ATREVES Jeux D´Enfants Francia-Bélgica / 2003 / 93´ / Comedia sentimental / Dir y Guion: Yann Samuell Reparto: Guillaume Canet, Marion Cotillard, Thibault Verhaeghe, Joséphine Lebas-Joly, Gérard Watkins, Emmanuelle Grönvold, Gilles Lellouche, Julia Faure Lo que comenzó como un juego de infancia entre Sophie y Julien, un juego de atrevidos retos, con el tiempo se ha convertido en una forma de vida. Sophie y Julien llevan ese juego hasta el límite, se burlan de todo y de todos y se hacen daño deliberadamente. Moderno cuento de hadas que relata una grotesca y hermosa relación de amor-odio. Premios: 2003 Festival de Gijón: Sección oficial. Premio Jurado Joven mejor película. Completamiento: Desaparecidos y Sobrevivientes / T: 24´44¨

TELEREBELDE

08:55AM HIMNO APERTURA

08:57AM ESTOCADA AL TIEMPO TTR EAT 20180825 1960 Inaugurados en Roma XVII Juegos Olímpicos En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 960 son inaugurados en Roma los décimo-séptimos Juegos Olímpicos de la Era Moderna, con la participación de más de 5 mil deportistas de 84 países, que marcan para el deporte cubano su primera participación olímpica después del triunfo de la Revolución. 1963 Bienvenida del Che a participantes en el II Capablanca de ajedrez El Comandante Ernesto Che Guevara ofrece la bienvenida a los participantes en el segundo Torneo Internacional de ajedrez Capablanca in memoriam, durante la ceremonia de inauguración del evento, que tiene por escenario al hotel Habana Libre 1999 Daimí Pernía primera cubana campeona mundial en 400 c / v En el séptimo Campeonato Mundial de atletismo, con sede en la ciudad española de Sevilla, Daimí Pernía se convierte en la primera y única cubana que gana el evento de 400 metros con vallas en una justa del orbe en toda la historia.

08:59AM CARTELERA DEPORTIVA

09:00AM JUGUEMOS:

10:00AM ATLETISMO INTERNACIONAL: LIGA DEL DIAMANTE MÓNACO TTRSATDIAMANTE 7 T. 1. 18´ rtx

11:20AM GRAND PRIX DE JUDO ZAGREB, CROACIA TX: 5 T. 32. 07´ rtx

12:00PM GOL 360

04:00PM GRAND PRIX DE JUDO ZAGREB, CROACIA TX: 6 T. 43. 0´

04:45PM CONFESIONES DE GRANDES: MILÁN MATOS

05:27PM ESTOCADA AL TIEMPO TTR EAT 20180825

05:30PM DEPORCLIC prog 6 TTRDPC

05:45PM ESCENARIO DEPORTIVO

05:59PM CARTELERA DEPORTIVA

06:00PM CAMPEONATO DE ESGRIMA

08:30PM MI BEISBOL: DANIEL CASTRO

09:00PM FUTBOL INTERNACIONAL: RTX

CANAL EDUCATIVO

10:00AM Series Extranjeras Pequeñas mentirosas Cap. 4 Big Little Lies (Pequeñas mentirosas)

EEUU / DRAMA 2017 / Cap. 7 / T. 60 Min Dirección: David E. Kelley (Creator) , Jean-Marc Vallée

INT: Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Alexander Skarsgård, Laura Dern, Zöe Kravitz, Adam Scott, James Tupper, Iain Armitage, Hong Chau, Meryl Streep Sinopsis: Una oscura y misteriosa historia sobre tres madres (Madeline, Celeste y Jane) del norte de California cuyas vidas, aparentemente perfectas, se ven sorprendidas por un asesinato durante un evento para recaudar fondos del colegio de primaria. Celeste (Nicole Kidman) es una mujer con una vida familiar perfecta y un esposo ejemplar. Sin embargo, luchará por conseguir algo que le quita el sueño todas las noches. Madeline (Reese Witherspoon) es una madre atrevida, divertida, pero tendrá que soportar que su exmarido y su actual mujer vivan en la misma ciudad que ella. Por su parte, Jane (Shailene Woodley) , una madre soltera y su llegada a la nueva ciudad no será todo lo placentera que pudiera imaginar.

11:00AM Educine: Guarda fronteras

01:00PM NTV

02:00PM Ellas las del cine Actriz: Dakota Fanning (Estados Unidos) Película: Effie Gray Título original en inglés: Effie Gray Año: 2014 Género: Drama Sinopsis: Inglaterra: era victoriana, con 19 años Eufemia “Effie” Gray se ha casado con el historiador de arte y crítico John Ruskin, pero se niega a consumar su matrimonio. Solitaria y frustrada Effie se ve atraída por el pintor pre-Rafaelita John Everett Millais, y encuentra un amiga y defensora en Lady Elizabeth Eastlake. Después de cinco años atrapados en un matrimonio sin amor, Effie desafiará las reglas de la sociedad victoriana.

04:00PM Pantalla Documental: El Mal Necesario: Supervillanos de DC Comics

UU. 2013 Dir. Scott Devine y J. M. Kenny Sinopsis: Los malvados, y muchas veces carismáticos, villanos de DC Comics son analizados por guionistas, directores, actores y responsables de la editorial.

06:00PM Entre Claves y Corcheas: Gitanos: quinteto de música pop, con una trayectoria de más de 10 años de fundados.

06:30PM Teleguía

07:00PM El Narrador de Cuentos. Penapesada

07:30PM Rockanroleando: Sting, Elton John, Rob Stiwort.

08:00PM NTV

08:30PM Nocturno Estela Nuñez Adamo Bruno Lomas Albano y Romina Neil Diamond Miguel Gallardo

09:00PM Espectador Crítico: La jaula de oro Título original: La jaula de oro / Año: 2013 / Duración: 110 min. / País: México / Dirección: Diego Quemada-Díez / Reparto: Brandon López, Rodolfo Domínguez, Karen Martínez, Carlos Chajón, Héctor Tahuite, Ricardo Esquerra, Luis Alberti, César Bañuelos, Gilberto Barraza, Juan Carlos Medellín, Salvador Ramírez Jiménez, José Concepción Macías Género: Drama | Inmigración. Road Movie. Adolescencia Carácter: Estreno Sinopsis: Cuenta la historia de dos adolescentes que salen de su aldea y a los que pronto se suma un chico indígena. Juntos vivirán la terrible experiencia que padecen millones de personas, obligadas por las circunstancias a emprender un viaje lleno de peligros y con un final incierto. En el camino aflora la amistad, la solidaridad, el miedo, la injusticia, el dolor.

11:30PM Serie: Jamestown Cap. 5

CANAL EDUCATIVO 2

09:00AM PROGRAMACION TELESUR

30 05: 00 PERFILES Emilio Martiní. Sps. Destacado guitarrista, arreglista, director musical. . . Emilio Martiní tiene una larga y activa carrera en la música cubana, y puede que sea una de sus más versátiles figuras. Ha tocado muy diversos géneros y ha compartido su arte tanto en Cuba como en otras partes del mundo. Este es un programa dedicado a él

CONCIERTO Juan Gabriel (Parte I)

06:00PM MARAVILLOSO MUNDO Verano 8 Siete animales maravillosos ya extintos Bailes del mundo. Lo mejor de la web

06:45PM ENTRE CUENTOS Y LEYENDAS El primer cementerio Sps: Sobre el primer cementerio de Cuba y América, el cual se encontraba en la actual plaza San Juan, de Bayamo, donde hoy se levanta el mausoleo que guarda los restos del Mayor General Francisco Vicente Aguilera.

07:00PM MESA REDONDA

00 08: 30

09:00PM NTV La puplia asombrada, Culta y virtuosa (día de la FMC) . Los estereotipos sobre la mujer y otros temas afines.

PROGRAMACION TELESUR

MULTIVISION

07:59AM CARTELERA

08:01AM UPA NENE Tira: Cariñositos, Pequeña Lola, Fiesta en la selva.

08:25AM PEPPA PIG Cap. 247 Cap. 248

08:37AM SIETE Y YO Cap. 9

08:50AM DIME DIME Cap. 26

09:17AM MINICINEMA EL PÁJARO LOCO AÑO : 2017 / PAÍS: ESTADOS UNIDOS / GÉNERO: COMEDIA | CINE FAMILIAR Lance Walters es un abogado divorciado que decide irse a vivir con su hijo y su nueva novia a una casa de ensueño en un bosque situado en las montañas. Sin embargo, allí descubrirá que para construir su hogar deberá cortar un árbol en el que vive un pájaro carpintero, contra el que empezará una guerra para decidir quién se quedará con el lugar

10:57AM CINE EN CASA DÉJATE LLEVAR (Take the Lead) (Toma mi mano)

EEUU. / Drama Musical / 2005 / T: 1: 48 / Dir: Liz Friedlander Int. : Antonio Banderas, Alfre Woodard, Rob Brown Sinopsis: Basada en hechos reales, narra la verdadera historia de Pierre Dulaine, un inspirador profesor de baile que ofrece clases gratuitas a los alumnos más conflictivos de las escuelas de Nueva York. Al principio los alumnos tratan a Dulaine con escepticismo, especialmente cuando descubren lo que se propone enseñarles, pero su compromiso y dedicación poco a poco derrumban las barreras que les separan. Hasta el punto que deciden ir aún más lejos y crean un estilo nuevo lleno de energía: una mezcla del baile de salón clásico de Dulaine con su propio estilo hip-hop. Dulaine se convertirá pronto en el mentor de sus alumnos, muchos de los cuales nunca han tenido un aliciente por el que luchar en sus vidas. Les inspirará para esforzarse y buscar la perfección con la esperanza de ganar el prestigioso concurso de baile de la ciudad.

12:57PM EUROPA EN CONCIERTO Título: SABATON

01:42PM SERIES DE LA SEMANA CHICAGO PD 5ta. Temp. Cap. 15 Cap. 16 Cap. 17

04:00PM CARTELERA

04:01PM SERIES DE LA SEMANA MACGYVER 1ª. Temp Cap. 13 Cap. 14

05:25PM Mis Cuentos 101 DALMATAS I PARTE Título original One Hundred and One Dalmatians (101 Dalmatians) aka Año: 1961 / Duración79 min. / País Estados Unidos / DirecciónWolfgang Reitherman, Clyde Geronimi, Hamilton Luske Género: / Animación. Aventuras. Infantil | Animales. Perros / Lobos Sinopsis: Pongo y Perdita, los dálmatas protagonistas, son una feliz pareja canina que vive rodeada de sus cachorros y con sus amos Roger y Anita. Pero su felicidad está amenazada. Cruella de Ville, una pérfida mujer que vive en una gran mansión y adora los abrigos de pieles, se entera de que los protagonistas tienen quince cachorros dálmatas. Entonces, la idea de secuestrarlos para hacerse un exclusivo abrigo de pieles se convierte en una obsesión enfermiza. Para hacer realidad su sueño contrata a dos ladrones.

07:05PM CICLO DE DOCUMENTALES DE RELIZADORES CUBANOS. Título: Cuando una mujer no duerme. Realizadora: Rebeca Chavez.

CICLO DE DOCUMENTALES DE RELIZADORES CUBANOS. Título: Brigadas Sanitarias

07:30PM SIENTE EL SABOR Prog. Abuelita Linda Plato: El cochito

08:00PM CALABACITA

08:01PM MEGACONCIERTOS Talento: PRINCE ROYCE

09:41PM MULTICINE CICLO ESPECIAL: EL COMISARIO MONTALBANO EL JUEGO DE LOS ESPEJOS (IL GIOCO DEGLI SPECCHI) ITALIA / POLICIACO / 2013 / T: 1: 50 / DIR: ALBERTO SIRONI INT: LUCA ZINGARETTI, PEPPINO MAZZOTTA, ANGELO RUSSO La tranquila Vigata se ve sacudida por la explosión de una carta-bomba, hecha detonar frente a un depósito vacío. Inmediatamente se piensa que es una advertencia, pero el comisario Montalbano no encuentra las razones. El propietario, un tal Angelino Arnone, niega ser el destinatario de tal advertencia, pero regresa a la comisaría a los pocos días, con otra carta de amenaza que desestima su tesis. Sospechando, el comisario dirige su atención a dos inquilinos de una casa cercana al depósito. Uno de ellos es Carlo Nicotra, un pez gordo del clan Sinagra, y el otro, Stefano Tallarita, un traficante de drogas al servicio del mismo Nicotra. Con la ayuda de Pasquale, hijo de Adelina, Montalbano comprende que el ataque podría estar dirigido al hijo de Stefano, Arturo Tallarita, en represalia por los rumores sobre una supuesta colaboración del padre con la policía. Mientras tanto, el comisario se enfrenta a otro misterio. En socorro de una vecina, Liliana Lombardo, la esposa de un ingeniero de software, representante de un gran sector de la industria, descubre que el coche de la misma ha sido saboteado y decide acompañarla a su trabajo todos los días para entender lo que hay detrás de esto. La Sra. Lombardo acusa a un ex-amante, pero Montalbano se da cuenta de que esa relación está aún vigente, y se entera de que el amante de Liliana es Arturo, el hijo de Stfano Tallarita. Por lo tanto, ambos casos están conectados y Montalbano comienza a sacar conclusiones.

CARTELERA

10:40PM SERIE Hélix 1ra. Temp. Cap. 9

SERIE Hélix 1ra. Temp. Cap. 10

11:22PM TIEMPO DE CINE EL SILENCIO DE LOS CORDEROS (The Silence of the Lambs)

EEUU. / Thriller Psicológico / 1991 / T: 1: 58 / Dir: Jonathan Demme Int: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn Sinopsis: El FBI busca a un asesino en serie, apodado Buffalo Bill, que mata a sus víctimas, todas ellas adolescentes, después de prepararlas minuciosamente y arrancarles la piel. Para poder atraparlo contactan con Clarice Starling, una brillante licenciada universitaria, experta en conductas psicópatas, que aspira a formar parte del FBI. Siguiendo las instrucciones de su jefe, Jack Crawford, Clarice visita la cárcel de alta seguridad donde el gobierno mantiene encerrado a Hanibal Lecter, antiguo psicoanalista y asesino, dotado de una inteligencia superior a la normal. Su misión será intentar sacarle información sobre los patrones de conducta de “Buffalo Bill”.

PREMIOS 1991: 5 Oscars: Mejor película, director, actor (Hopkins) , actriz (Foster) , guión adaptado 1991: Globo de Oro: Mejor actriz (Foster) .

2 BAFTA: Mejor actor (Hopkins) , actriz (Foster) . 1991: Oso de plata en el Festival de Berlín: Director (Jonathan Demme) . 1991: 3 premios National Board of Review: Director, película, actor de reparto (Hopkins) 1991: 4 premios del Círculo de críticos de Nueva York, incluyendo director, película

02:26AM EUROPA EN CONCIERTO Título: SABATON

03:23AM MULTICINE CICLO ESPECIAL: EL COMISARIO MONTALBANO EL JUEGO DE LOS ESPEJOS (IL GIOCO DEGLI SPECCHI) ITALIA / POLICIACO / 2013 / T: 1: 50 / DIR: ALBERTO SIRONI INT: LUCA ZINGARETTI, PEPPINO MAZZOTTA, ANGELO RUSSO La tranquila Vigata se ve sacudida por la explosión de una carta-bomba, hecha detonar frente a un depósito vacío. Inmediatamente se piensa que es una advertencia, pero el comisario Montalbano no encuentra las razones. El propietario, un tal Angelino Arnone, niega ser el destinatario de tal advertencia, pero regresa a la comisaría a los pocos días, con otra carta de amenaza que desestima su tesis. Sospechando, el comisario dirige su atención a dos inquilinos de una casa cercana al depósito. Uno de ellos es Carlo Nicotra, un pez gordo del clan Sinagra, y el otro, Stefano Tallarita, un traficante de drogas al servicio del mismo Nicotra. Con la ayuda de Pasquale, hijo de Adelina, Montalbano comprende que el ataque podría estar dirigido al hijo de Stefano, Arturo Tallarita, en represalia por los rumores sobre una supuesta colaboración del padre con la policía. Mientras tanto, el comisario se enfrenta a otro misterio. En socorro de una vecina, Liliana Lombardo, la esposa de un ingeniero de software, representante de un gran sector de la industria, descubre que el coche de la misma ha sido saboteado y decide acompañarla a su trabajo todos los días para entender lo que hay detrás de esto. La Sra. Lombardo acusa a un ex-amante, pero Montalbano se da cuenta de que esa relación está aún vigente, y se entera de que el amante de Liliana es Arturo, el hijo de Stfano Tallarita. Por lo tanto, ambos casos están conectados y Montalbano comienza a sacar conclusiones.

05:03AM SERIE Hélix 1ra. Temp. Cap. 9

SERIE Hélix 1ra. Temp. Cap. 10

05:45AM DOCUMENTAL Mitos de Grecia. Capítulo 5 La Odisea Sinopsis: Documental acerca de las investigaciones qur han revelado las verdades sorprendentes acerca del mito de La Odisea y el rey guerrero Odiseo.

06:30AM UPA NENE Tira: Cariñositos, Pequeña Lola, Fiesta en la selva.

07:06AM EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL Cap. 64 EL CASTILLO

07:27AM PEPPA PIG Cap. 249 Cap. 250

EL BEBE JEFAZO Cap. 9 EL DIA DEL ESPIRITU

CANAL CARIBE

08.00 pm NTV EMISION ESTELAR.

08.30 pm DOCUMENTAL.

09.00 pm MUNDO ECONÓMICO. ®

09.30 pm SIETE DIAS EN CUBA. Resumen noticioso nacional.

10.00 pm RECTA FINAL. Espacio de información deportiva internacional.

10.30 pm CARIBE Noticias.

10.45 pm HERENCIA. ®

11.00 pm RT DOCUMENTAL. Los dandis del Congo. ®

11.30 pm CARIBE Noticias.