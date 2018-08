Cartelera TV cubana

CUBAVISION

08:00AM PEQUE VERANO Título: “Mis vacaciones” Tema: Cierre del verano. Sinopsis: Estaremos hablando de cómo organizarnos nuestro tiempo de vacaciones y citaremos lugares visitados (supuestamente) por los niños y de cómo ya debemos preparar el inicio de un nuevo curso

11:30AM LA CASA DEL CHEF Tartaletas (se prepara este dulce con natilla de fresa)

12:00PM TALLA JOVEN Sheena, Maykel Blanco, Toques de Río

02:00PM ARTE 7 EL REGRESO DEL HÉROE LE RETOUR DU HÉROSAKA (Titulo original) Francia / 2018 / 90 min. / Comedia / estreno / color / subtitulado al español Dir: Laurent Tirard Int: Jean Dujardin, Noémie Merlant, Mélanie Laurent, Christophe Montenez Francia, 1809. El capitán Neuville es un gran seductor. Acaba de pedir la mano de la joven Pauline bajo la desconfiada mirada de la hermana mayor de ésta, Elisabeth. Sin embargo, Neuville es llamado a filas y Pauline deja de recibir noticias suyas. La joven se marchita con cada día que pasa y Elisabeth decide tomar la pluma y empezar una correspondencia con Pauline haciéndose pasar por Neuville, al que convierte en sus relatos en un verdadero héroe de guerra. El capitán acabará reapareciendo, muy a pesar de la joven. . . Serie: EL BUEN DOCTOR – CAPITULO 9 Capitulo 9: Intangibles (The Good Doctor: Intangibles)

EEUU. / 2017 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Seth Gordon Int: Freddie Highmore, Richard Schiff, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas Sinopsis: La junta directiva del hospital de San José St. Bonaventure da una entrevista para informar que intervendrán quirúrgicamente a un niño que presenta graves malformaciones cardíacas congénitas; pero al oír el nombre del niño al que van a operar, el Dr. Meléndez le cuestiona a Allegra la decisión que tomó, ya que no tuvo en cuenta la lista con los nombres de los pacientes que él le mostró. Más adelante los doctores conocen a una paciente, la cual presenta una masa en su garganta. En otro lugar, Claire se encarga de buscar la muestra de su paciente tras enterarse que se extravió en el laboratorio. Después practicarle varias pruebas a Gabriel, el Dr. Meléndez se lleva una desagradable sorpresa al ver que no puede hacer nada por él, y Shaun le cuenta a Aaron que empezó a estudiar técnicas de seducción

06:30PM A OTRO CON ESE CUENTO Programa 264 (Segundo programa del disco)

07:00PM PALMAS Y CAÑAS Talento: Conjunto Palmas y Cañas / Mariachi Los Coyotes / Elia Rosa Borges / Anadelis Martínez / Yoyito y Yoanis / José Miguel y Pompillo / Fredy Moreno

08:30PM LA COLMENA TV ESTE DIA 1914: Nace Julio Cortázar: Julio Cortázar, considerado el maestro del relato corto, nació en Bruselas Este día de 1914. Rayuela seria su creación cumbre, en ella Cortázar cambia la narrativa tradicional y revoluciona el lenguaje literario. A esta le siguieron las novelas: Los Premios, 62 Modelo para armar y El libro de Manuel todas ellas con intenciones realistas, pero innovando la narración y la estructura. En cambio sus cuentos están llenos de fantasía y presentan nuevos mundos que deberán ser descubiertos por el lector. Visitó Cuba por vez primera en 1961 y fue amigo del proceso revolucionario, manteniendo un compromiso político activo y de defensa de los derechos sociales y políticos de los latinoamericanos. Julio Cortázar murió en febrero de 1984 1789: Aprobada Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Francia: En los momentos iníciales de la Revolución francesa, este día de 1789 es aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. En la declaración quedaron definidos muy claramente los derechos naturales del hombre: Libertad de credo, expresión y pensamiento; Igualdad, que debía ser garantizada por el Estado en el ámbito fiscal, judicial y legislativo; y la resistencia a la opresión. 2003: Fallece José Delarra. Cuba: José Ramón de Lázaro Bencomo, bautizado en el mundo artístico como José Delarra, nació en San Antonio de los Baños en 1938. Fue un activo luchador contra la dictadura de Fulgencio Batista, razón por la cual tuvo que salir de Cuba. Después del triunfo revolucionario de 1959 regresó y fungió como director de la Academia San Alejandro. Delarra cultivó la escultura, la pintura, el dibujo y el grabado. Sus trabajos se encuentran en museos y colecciones particulares en diversos países.

09:30PM SERIE POLICIACA: TRAS LA HUELLA Título: Caso Compinche Sinopsis: Varios ciudadanos autores de diversos hechos de Robo con Fuerza, ocurridos en Tiendas y kioskos recaudadores de divisa, son capturados por el grupo Operativo, procesados y presentados a los Tribunales.

10:15PM AMORES DIFICILES UN REINO UNIDO A United Kingdom Reino Unido / 2016 / 105´ / Drama romántico / Reposición / Color / Subtítulos en español Director: Amma Asante Reparto: David Oyelowo, Rosamund Pike, Jack Davenport, Laura Carmichael, Tom Felton, Charlotte Hope, Jessica Oyelowo, Nicholas Lyndhurst, Arnold Oceng, Jack Lowden, Terry Pheto. . . Biopic sobre el Príncipe Seretse Khama, el rey de Botsuana, que al contraer matrimonio en 1948 con Ruth Williams, una mujer blanca británica, originó un conflicto internacional, ya que el apartheid sudafricano no permitía los matrimonios interraciales. Premios: 2016: British Independent Film Awards (BIFA) : nominada a mejor actriz secundaria (Pheto)

12:15AM EN LA MADRUGADA SU CARTELERA NOVELA EXTRANJERA TELECINE EL TRANSPORTADOR 2 Título original: The transporter 2 Francia / 2005 / 87 min / Accion / Rep. / Subt. Director: Louis Leterrier Reparto: Jason Statham, Alessandro Gassman, Amber Valletta, Kate Nauta, Matthew Modine, Jason Flemyng, Hunter Clary, Jeff Chase, Jay Amor, Anna Lynne McCord, François Berléand El ex-mercenario Frank Martin (Jason Statham) lleva una vida totalmente diferente en Miami, pero no le quedará más remedio que volver a la acción cuando una familia cercana es secuestrada.

TELECINE (Cine de CF) LA COSA (The Thing) El enigma de otro mundo E. Unidos / 1982 / 1. 48min. / C. Ficción / reposición Basada en la novela corta de John W. Campbell Jr. “¿Quién va ahí?” Tema: E. B. E. (Entidad Biológica Extraterrestre) . Exobiología. Dirección: John Carpenter Intérpretes: Kurt Russell, Keith David y Wilford Brimley Los norteamericanos de una estación de investigación en la Antártida se ponen en alerta porque un perro de raza alaskan está siendo perseguido por unos noruegos en un helicóptero, e intentan matarlo, se produce un enfrentamiento en el que mueren los noruegos. Tras el incidente, el perro es llevado a la estación, siendo encerrado con los demás perros e intentan infructuosamente comunicar lo sucedido por radio; por lo que el piloto R. J. Mac Ready y el doctor Copper deciden ir en helicóptero a la estación noruega. Allí descubren que la misma se encuentra en ruinas, y sin señales de vida. Mientras Copper recoge cintas de vídeo y documentos, Mac Ready descubre un gran bloque de hielo con una cavidad en el centro. Premios y distinciones: En 1982, nominada a los Premios Saturno como Mejor Película Terror y Mejores Efectos Especiales Completamiento: Cara de Luna y Acortando el Camino / T: 9´25¨

NOVELA La nocturna Capt 26

08:57AM ESTOCADA AL TIEMPO TTR EAT 20180826 1969 Título mundial para peloteros cubanos En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 969 en Santo Domingo, República Dominicana, el equipo cubano de béisbol logra una espectacular victoria sobre Estados Unidos 2 carreras por una para alcanzar el título mundial, en una de las actuaciones internacionales de nuestros peloteros más recordadas 1983 Gana Cuba torneo (f) de voleibol en Juegos Panamericanos de Caracas La selección femenina cubana de voleibol logra una histórica victoria sobre el poderoso conjunto de Estados Unidos y conquista la medalla de oro de los novenos Juegos Panamericanos, con sede en Caracas 2001 Primer título para el canotaje cubano en Campeonatos Mundiales Concluye en la ciudad polaca de Póznan el trigésimo primer Campeonato Mundial de canotaje, que representó la primera ocasión en la historia en que Cuba lograba una corona del orbe en este deporte

09:00AM VIDEOTECA DEPORTIVA: Dopaje genético

10:00AM PULSO DEPORTIVO

12:00PM BEISBOL DE SIEMPRE: Capitulos 5 y 6 Pitch / Semifinal Mundial Italia 1988

02:00PM SERIE NACIONAL DE BEISBOL INDUSTRIALES vs SANTIAGO DE CUBA EN VIVO DESDE EL LATINOAMERICANO TODO DEPORTES

10:00AM Series Extranjeras Pequeñas mentirosas Cap. 5 Big Little Lies (Pequeñas mentirosas)

EEUU / DRAMA 2017 / Cap. 7 / T. 60 Min Dirección: David E. Kelley (Creator) , Jean-Marc Vallée

INT: Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Alexander Skarsgård, Laura Dern, Zöe Kravitz, Adam Scott, James Tupper, Iain Armitage, Hong Chau, Meryl Streep Sinopsis: Una oscura y misteriosa historia sobre tres madres (Madeline, Celeste y Jane) del norte de California cuyas vidas, aparentemente perfectas, se ven sorprendidas por un asesinato durante un evento para recaudar fondos del colegio de primaria. Celeste (Nicole Kidman) es una mujer con una vida familiar perfecta y un esposo ejemplar. Sin embargo, luchará por conseguir algo que le quita el sueño todas las noches. Madeline (Reese Witherspoon) es una madre atrevida, divertida, pero tendrá que soportar que su exmarido y su actual mujer vivan en la misma ciudad que ella. Por su parte, Jane (Shailene Woodley) , una madre soltera y su llegada a la nueva ciudad no será todo lo placentera que pudiera imaginar.

02:00PM Complotazo El El complotazo- Más buscado: Kelvis Ochoa El complotazo-Featuring: M. Figueiral ft. Luna Manzanares / D. Bueno ft. Tamara / L. Barbería ft. S. Sentido El complotazo- Antes & Después: Sexto Sentido El complotazo-Más sonado: El complotazo-Monografías: Kelvis Ochoa / Sexto Sentido

PABLO MILANES, I PARTE. “50 de 22”. Sello Bis Music, celebrando los 50 años de la canción “Mis 22 años”, en el teatro Karl Marx

04:00PM Suena Bonito. Homenaje a Michael Jackson

04:45PM Nuestra canción. LA HABANA EN FEBRERO, LIUBA MA. HEVIA

05:00PM Flash Musical Episodios musicales en series dramáticas (III) : como los musicales se incluyen en series dramáticas o comedias que no tienen un perfil musical en aras de resaltar un momento climático. Serie Star, cap. 2, 2da temporada.

06:00PM El Taller de Peña: Las jabas plásticas Se abordan los beneficios y los contras de este artículo tan común en la vida todos los cubanos. Los problemas que puede originar al medio ambiente cuando no se tienen los cuidados necesarios y por el otro lado sus beneficios por encima de servir de envase para el traslado de mercancías como puede ser el sustituto del teflón durante las instalaciones hidráulicas (demostración) , su utilización en el tejido crochet y otros usos más. Como la java inicial se utilizó para trasladar alguna producto se dan algunos consejos sobre sus propiedades, características y se propone una forma sencilla de utilización. , Historia técnica: Se abordanbreve reseña sobre su fabricación. Curiosidad: Como doblar una bolsa plástica para que ocupe poco espacio.

06:30PM Entrevista a Premios Nacionales de Periodismo Alejandro Rodríguez

07:00PM Contar la Historia. Los pueblos del Sol Mayas, Aztecas e Incas Sinopsis: Los secretos mejor guardados de las tres civilizaciones más importantes de la América precolombina.

08:00PM NTV

08:30PM Paréntesis La música de Sigrid Armenteros Lauzán. Invitada: Sigrid Armenteros Lauzán, intérprete. Sps. Un acercamiento a la música y el trabajo desarrollados por Sigrid Armenteros Lauzán.

09:00PM 4×4 4 4X4- Clásicos: Paul Simon 4X4- Featuring: Gerardo Ortiz ft. Prince Royce / Marc Anthony ft. Jennifer López / Rachel Platten ft. Diego Torres 4X4- Especial: Coldplay 4X4- Más solicitado: Louis Tomlinson ft. Bebe Rexha / Kesha ft. Macklemore / Lorde ft. Khalid 4X4- Monografías: Paul Simon, Coldplay

10:00PM Momentos: Especial con Adalberto Álvarez y su Son. Presentación de temas del disco “De Cuba pa`l mundo entero.

10:30PM Rodando el musical: Lo más reciente del cine musical juvenil (2da parte) Aborda los estrenos de 2017 del cine musical donde los protagonistas son los jóvenes con escenas de las películas: : El ritmo de la victoria, Sing street, Eden, Besar y llorar, Pitch Perfect, 3. Openin night, Todo sobre mi, Llos últimos cinco años

11:00PM Espectacular: The Police

04:30PM PARA UN PRÍNCIPE ENANO Duck Duck Goose (Al aire patos)

CHINA / AVENT / COM 2018 / T-1: 22 Min Dirección: Christopher Jenkins Sinopsis: Un ganso soltero tiene que ayudar a dos patitos perdidos mientras viajan hacia el sur.

06:00PM ARTE CON ARTE Lázaro Morgado.

15 06: 30 HISTORIAS (RTX) Alicia Valdés. Maravilla de la Música.

VOCES Y CUERDAS Dedicado a agrupaciones vocales. Sinopsis: La música vocal vista desde las características de diferentes formaciones vocales. Invitados: Dúo Hermanas Téllez y Septeto Novel Voz y por video: Omara, Elena y Moraima en tema memorable.

08:00PM NTV

08:30PM PROGRAMACIÓN TELESUR

08:02AM ALGO PARA RECORDAR Algunos prefieren quemarse

ALGUNOS PREFIEREN QUEMARSE (Some Like It Hot)

EEUU. / Comedia / 1959 / T: 2: 01 / Dir: Billy Wilder Int: Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon Sinopsis: Joe y Jerry son dos músicos que se ven obligados a huir después de ser testigos de un ajuste de cuentas en tiempos de la ley seca. Ya que no encuentran trabajo, deciden vestirse de mujeres para tocar en una orquesta. Joe pronto asumirá un doble rol, ya que finge ser un magnate impotente para conquistar a Sugar Kane, mientras que Jerry es perseguido por un millonario que quiere casarse con él creyéndose que es, en realidad, una mujer. Tema: El engaño y sus consecuencias.

09:53AM DOMINGO EN CASA UN HOGAR EN MITFORD (2017) (At Home In Mitford)

EEUU / Drama / 2017 / T: 1: ”4 / ESTRENO Dir: Gary Harvey Int: Andie Mac Dowell, Cameron Mathison, Ken Tremblett Sinopsis: Con un caso de bloqueo del escritor, una autora infantil se escapa a la pequeña ciudad de Mitford para un cambio de aires. Ella pronto conoce al corazón y el alma de la ciudad sureña, un párroco que trabaja cuidando de un niño que ha perdido a su familia. Con la angustia de sus experiencias pasadas, deben encontrar el coraje y la fe para agarrar una oportunidad inesperada de amor verdadero.

11:41AM CINEMA JOVEN EL MISTERIO DE LA ESTRELLA (Stardust)

EEUU. / Aventura fantástica / 2007 / T: 2: 08 / Dir: Matthew Vaughn Int. : Claire Danes, Charlie cox, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro Sinopsis: En un pequeño pueblo inglés, con una tierra mágica donde nadie entra, un joven llamado Tristan intenta conquistar el corazón de Victoria, el bello pero frío objeto de su deseo, y se va en busca de una estrella caída del cielo. Su viaje le lleva a un país misterioso y prohibido más allá de los muros de su pueblo. Pero Tristan no es el único que busca la estrella. En su odisea, conoce a un pirata llamado capitán Shakespeare y a un siniestro comerciante llamado Ferdy the Fence, su búsqueda cambia de rumbo. Descubre el significado del auténtico amor y quiere conquistar el corazón de la estrella.

02:06PM FILMECITO LA ABEJA MAYA 2 AÑO : 2017 / AUSTRALIA: DIRECCIÓN / NOEL CLEARY, ALEXS STADERMANN, SERGIO DELFINO GÉNERO: ANIMACIÓN. INFANTIL | SECUELA. INSECTOS La entusiasta abeja Maya mete la pata con la Emperatriz de Buzztrópolis y deberá unirse a un equipo de rebeldes insectos para competir en los Juegos de la Miel y salvar así a su Reina y a sus compañeras de panal.

03:36PM MINICINEMA COCODRILO AÑO : 2009 / PAÍS: ALEMANIA / DIRECCIÓNCHRISTIAN DITTER / GUION: / CHRISTIAN DITTER, MARTIN RITZENHOFF / GÉNERO / AVENTURAS. INFANTIL | CINE FAMILIAR Los Cocodrilos son la pandilla divertida de la zona. Una noche asaltan el negocio de la madre de Hannes, uno de los miembros de la pandilla, y roban toda la mercadería. Los Cocodrilos tienen una misión: resolver el caso, cobrar la recompensa prometida y ayudar de esta manera a Hannes y a su madre.

05:10PM CINE DE AVENTURAS ROBIN HOOD EEUU. / AVENTURAS / 2010 / T: 2: 11 / DIR: RIDLEY SCOTT GUIÓN: BRIAN HELGELAND (HISTORIA: BRIAN HELGELAND, ETHAN REIFF, CYRUS VORIS) INT: RUSSELL CROWE, CATE BLANCHETT, OSCAR ISAAC, MARK STRONG, MAX VON SYDOW Inglaterra, siglo XIII. Robin Longstride, un magnífico arquero que ha luchado en las Cruzadas al servicio del rey Ricardo Corazón de León, vuelve de Tierra Santa luchando contra los franceses y saqueando poblados. Cuando Ricardo muere alcanzado por una flecha, Robin se traslada a Nottingham para cumplir una promesa que hizo a Sir Robert Loxley antes de morir: llevar su espada a su padre, Sir Walter Loxley. Allí conoce a Lady Marion, la viuda de Loxley. Mientras tanto, en Inglaterra, reina Juan Sin Tierra, un rey sin carácter e incapaz de hacer frente tanto a las rebeliones internas como a las amenazas externas urdidas por el pérfido Godfrey. El objetivo de Robin y sus hombres será impedir una sangrienta guerra civil y devolver la gloria a su país. Premios 2010: Satellite Awards: Nominada a Mejor vestuario 2011: Screen Actors Guild Awards: 2 nominaciones 2010: Sindicato de Actores (SAG) : Nom. mejores especialistas de

07:34PM ELLAS Y ELLOS MOLINO ROJO (Moulin Rouge) Ajustralia / Drama Musical / 2001 / T: 2: 03 / Dir: Baz Luhrmann Int: Nicole Kidman, Ewan McGregor, John Leguizamo Sinopsis: París, alrededor de 1900. El mundo ha sido conquistado por la revolución de Bohemia. Satine, la estrella más rutilante del Moulin Rouge, encandila a toda la ciudad con sus bailes llenos de sensualidad y su enorme belleza. Atrapada entre el amor de Christian, un joven escritor, y la obsesión del duque, lucha por hacer realidad su sueño de convertirse en actriz. Pero, en un mundo en el que vale todo excepto enamorarse, nada es fácil.

09:35PM NADA MÁS QUE LA VERDAD

11:08PM DIRECTORES EN ACCIÓN EL MUELLE (36, Quai des Orfèvres) (Asuntos pendientes) Francia / Thriller / 2004 / T: 1: 50 / Dir: Olivier Marchal Int: Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, André Dussollier, Valeria Golino Sinopsis: En París, desde hace meses, una violenta banda de atracadores de furgones actúa con total impunidad. El director de la Policía Judicial, Robert Mancini, les plantea la cuestión con claridad meridiana a dos comisarios: Léo Vrinks, jefe de la Brigada de Investigación e Intervención, y Denis Klein, jefe de la Brigada de la Represión de la Delincuencia: el que consiga atrapar a la banda le sustituirá y se convertirá en el gran jefe del 36, Quai des Orfèvres, sede de la Policía Judicial. Esto significará la guerra entre los dos policías, otrora amigos. Premios 2004: Premios César: 8 nominaciones, incluyendo Mejor película

01:15AM MULTICINE X-MEN: APOCALIPSIS ( -Men: Apocalypse)

EEUU. / Acción / 2016 / T: 2: 23 / Dir: Bryan Singer Int: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult Sinopsis: Desde el inicio de los tiempos Apocalipsis, el mutante más poderoso que ha existido nunca, era adorado como un dios mientras acumulaba los poderes del resto de mutantes convirtiéndose en un ser inmortal. Tras miles de años dormido, despierta en un mundo que no le gusta y por ello recluta un equipo, encabezado por Magneto, para acabar con toda la humanidad y crear un nuevo orden mundial. Pero el Profesor X, con la ayuda de Mística, se unirá a un grupo de jóvenes mutantes para tratar de detener al mayor enemigo contra el que se hayan enfrentado jamás

08.00 pm NTV EMISION ESTELAR.

08.30 pm PENSAR EN RED. Corporaciones trasnacionales y los Derechos Humanos.

09.00 pm MUNDO WEB.

09.15 pm EN LINEA DIRECTA. En la unión está la fuerza.

09.30 pm EL MUNDO EN SIETE DIAS.Resumen noticioso internacional.

10.00 pm ESTACION CARIBE. Caonabo y Hatuey.

10.30 pm CARIBE Noticias.

10.45 pm POR CUBA. ®

11.00 pm SIETE DIAS EN CUBA. ®

11.30 pm CARIBE Noticias.