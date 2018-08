La legendaria cantante estadounidense de soul Aretha Franklin está hospitalizada y su estado de salud reportado de grave, destacan hoy medios locales.

Franklin, quien se encuentra acompañada de sus familiares y amigos, lucha contra el cáncer desde 2010, cuando se le diagnosticó la enfermedad.

Las últimas actuaciones de la llamada “Reina del Soul”, como también se conoce a la artista de 76 años, fueron en 2017: un concierto en Filadelfia, en agosto, y dos meses después se presentó en Nueva York para la fundación del músico británico Elton John que lucha contra el SIDA.

Franklin tiene una extensa carrera musical que acumula una veintena de álbumes por los que ha ganado 18 premios Grammy, incluido uno a la trayectoria artística.

Entre sus grandes éxitos destacan los temas You Make Me Feel Like A Natural Woman (1968), Respect (1967), Day Dreaming (1972), Jump to It (1982), y I Say a Little Prayer (1968).

La revista especializada Rolling Stone la ubicó en el primer lugar de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos, y fue la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll. (PL).