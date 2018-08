El reconocido actor estadounidense Robert Redford anunció su retiro de la actuación, tras una exitosa carrera que abarca casi seis décadas, destaca hoy la revista Entertainment Weekly.

En entrevista concedida a la publicación, a propósito del estreno de The Old Man & The Gun, el intérprete de 81 años confirmó que su trabajo en la cinta será su última aparición como actor en la gran pantalla.

“Nunca digas nunca, pero llegué a la conclusión de que esta será mi última vez en lo que a la actuación se refiere”, declaró Redford, quien no descarta volver a dirigir.

“He estado haciendo esto desde que tenía 21 años. He pensado que ya es suficiente, ¿Y por qué no dejarlo con una película tan optimista y positiva?”, afirmó el ganador de dos premios Oscar.

Dirigido por David Lowery, el filme cuenta con un gran elenco en el que figuran Casey Affleck, Elisabeth Moss, Danny Glover y Sissy Spacek, y tendrá su estreno el 28 de septiembre en cines de Estados Unidos.

En la película Redford interpreta a Forrest Tucker, un atracador de bancos que se escapó de la cárcel en 17 ocasiones y ya jubilado siente la necesidad de dar un último golpe y demostrar que aún puede tener en jaque a los policías más competentes.

Redford cierra su carrera cinematográfica con más de 50 películas, entre ellas, El Golpe, Dos hombres y un destino, Las aventuras de Jeremiah Johnson, Todos los hombres del presidente, Tal como éramos y Memorias de África.

En 1981 ganó un Oscar al mejor director por Ordinary People, la primera cinta que dirigió y por la que obtuvo cuatro estatuillas, incluida la de mejor filme.

Dos décadas después fue reconocido con un Oscar honorífico.