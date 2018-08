Por JORGE PETINAUD

El conjunto musical cubano Arsenio Rodríguez cerrará la programación de verano en esta capital con dos conciertos en la sala Avellaneda del Teatro Nacional los días 1 y 2 de septiembre, aseguró hoy su director, José Dumé.

“Será todo un acontecimiento cultural en el aniversario 107 del natalicio del Ciego Maravilloso (1911-1971), quien abrió la época de los conjuntos en 1940 al fundar la agrupación que nosotros revitalizamos hace 20 años”, dijo a Prensa Latina el también contrabajista, compositor y arreglista.

Montero agradeció el apoyo recibido de la Dirección de Cultura de La Habana y los centros provinciales de Superación Para la Cultura Félix Varela e Ignacio Piñeiro de Música Tradicional para hacer realidad este proyecto consagrado, asimismo, al aniversario 500 de la capital, celebración que tendrá lugar en noviembre de 2019.

Calificó de elenco de lujo el que intervendrá tanto en el espectáculo del próximo sábado a partir de las 20:30 hora local, y el del domingo desde las 17:00 horas, en el que sobresalen invitados como el pianista de renombre mundial Frank Fernández y las cantantes Beatriz Márquez, reconocida como La musicalísima, y Raquel Hernández.

Describió que ambos programas de aproximadamente hora y media de duración incluirán las actuaciones del Septeto Habanero, el conjunto Estrellas de Chapotín, la orquesta Barbarito Diez, la Banda de Conciertos del municipio de Regla y sorpresas con la participación de intérpretes como Léster Lez, Anita Pedraza, y el Cuarteto Madera.

“Arsenio fue el primero en tocar el tres con un formato de Jazz-band en los años 30, invitado por la orquesta Casino de Playa.

Quizás no me basé en esa idea originalmente, pero de manera espontánea para estos dos conciertos se me ocurrió unir a los arreglos originales de nuestro conjunto secciones de instrumentos de la Banda de Música del municipio de Regla”, anticipó el director.

Aclaró que no se trata de orquestaciones para Jazz-band, pues son los mismos del conjunto al cual se incorporan trombones, saxofones, flautas y clarinetes.

“Funciona a la perfección, porque ya lo comprobamos en los primeros ensayos”, comentó el músico.

Dumé consideró que al cumplirse 107 años del natalicio de Arsenio Rodríguez, el nivel artístico, técnico y profesional de los integrantes de su agrupación constituye un digno homenaje a uno de los padres de expresiones musicales nacidas en Cuba y que hoy se comercializan en todo el mundo globalizadas bajo la denominación de salsa.

Insistió en que desde el punto de vista de la calidad de músicos en la guitarra conocida como tres, los metales, la percusión, los cantantes y el piano es la mejor versión del conjunto Arsenio Rodríguez desde su revitalización hace dos décadas.

“Hemos logrado un ensamble de excelencia y esa calidad propicia la alta demanda que tenemos en importantes centros turísticos y acontecimientos culturales de nuestra ciudad, como estos dos conciertos”, concluyó el director.

Nacido de una familia de ascendencia congo bantú en Güira de Macurijes, en la provincia occidental de Matanzas, Arsenio Rodríguez creció en el barrio de Leguina, municipio de Güines, en la actual provincia de Mayabeque, y quedó ciego en la adolescencia como resultado de un accidente.

Viajó infructuosamente a Estados Unidos en 1950 con la esperanza de recuperar la visión tras una intervención quirúrgica, y a partir de esa frustración compuso el bolero La vida es un sueño. Murió en Los Ángeles, California, en 1971. (PL).