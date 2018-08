La destacada poetisa cubana Carilda Oliver Labra , falleció en la madrugada de este miércoles, a los 96 años en su domicilio en Matanzas.

La Premio Nacional de Literatura fue una de las más sobresalientes poetisas de Cuba e Hispanoamérica, y los cubanos y en particular los matanceros agradecen esa extensa vida consagrada por entero a la poesía.

En marzo de este año recibió el Premio Excelencias por su fecunda obra en la séptima edición de la entrega de este galardón en Cuba, que reconoce a personalidades, organismos e instituciones que contribuyen al desarrollo de la Isla en diversos sectores.

La autora del Canto a Fidel atesora unos 40 libros publicados y llevados al Inglés, Francés, Alemán y Búlgaro, entre ellos Al Sur de mi garganta reeditado en seis oportunidades, Desaparece el polvo, cuatro; Soneto, tres y Se me ha perdido un hombre, en dos ocasiones.

Con el eterno amor de su pueblo

Matanzas, 6 jul (ACN) Canto a Carilda Oliver, exposición que reúne una veintena de dibujos representativos de la inventiva de niños integrantes del Taller Meñiques del Futuro, atrae en la casa de Cultura Bonifacio Byrne de esta ciudad, cual homenaje a la poeta que cumple hoy 96 años.

Odania Portillo Rodríguez, coordinadora principal del proyecto explicó que el Taller promueve la educación ambiental y forma valores humanos principalmente desde las artes plásticas, manifestación también válida para agasajar a la Premio Nacional de Literatura autora de Canto a Matanzas.

A Carilda le gustaba mucho dibujar, de niña afirmaba que quería ser pintora, por eso surgieron 29 dibujos sobre cartulina inspirados en sus poemas, que reflejan etapas diversas de su vida desde la infancia hasta la adultez, comentó la profesora Portillo Rodríguez.

También inspira y anima a los niños vinculados al Taller que Meñiques del Futuro celebra 10 años de creado el mismo día en el cual la llamada Novia de Matanzas cumple 96 de existencia, añadió Odania.

Yudelayne de la Caridad Cárdenas Smith, pequeña cubana que estudia en la Escuela Mártires del Corynthia, tituló su trabajo Carilda pintora en la niñez, y se muestra feliz porque conoció a la escritora de Al sur de mi garganta este jueves, y le obsequió su dibujo.

Al Taller Meñiques del Futuro lo integran una treintena de infantes que poseen entre cuatro y 12 años de edad, amantes de las artes que aguardan con ansias un próximo intercambio con la escritora de Guardame el tiempo, quien públicamente ha manifestado su amor por los niños.

El 6 de julio de 1922, en la ciudad de Matanzas nació Carilda Oliver Labra, ícono por su atrevida obra literaria y por su fidelidad a la urbe que la vio nacer; en ocasión de su cumpleaños no faltan las iniciativas para agasajarla en la llamada Atenas de Cuba.

En Canto a Matanzas, uno de sus poemas más conocidos, afirma Carilda: “Todo te debo, Matanzas:/ la Biblioteca, el estero,/ tener alma y no dinero…/ Te debo las esperanzas./ A mi pecho te abalanzas/ con una pasión tan fuerte/ que no basta con saberte/ en mi sangre, detenida:/ ya que te debo la vida/ te quiero deber la muerte.”

Mensaje de Raúl a Carilda en su cumpleaños 95

Matanzas, 6 jul (ACN) El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, felicitó hoy a Carilda Oliver Labra, en su cumpleaños 95, en un mensaje leído por Miguel Barnet, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

El texto significa que la valiosa obra poética de Carilda y su compromiso mantenido con la Patria, le hicieron merecedora de la admiración y el cariño de todo el pueblo cubano.

Raúl recordó el “Canto a Fidel”, del cual se cumplieron 60 años en marzo último, como una muestra de valentía y probada lealtad a la Revolución y a su líder histórico.

En la casona de la Calzada de Tirry, marcada con el número 81, Carilda recibió la Orden Félix Varela de Primer Grado, la más alta distinción entregada por el Consejo de Estado a personalidades nacionales o foráneas, con aportes extraordinarios realizados en favor de los valores imperecederos de la cultura nacional y universal.

La autora de Al Sur de mi Garganta dijo no creer merecer tan alto reconocimiento porque aseguró no escribir versos de verdad, sino jugar con la tinta y la pluma, “no tengo palabras para responder a tanto cariño, es por amor, y el amor no se agradece”, concluyó visiblemente emocionada.

Ante la presencia de Abel Prieto Jiménez, ministro de Cultura, la editorial Vigía regaló a Carilda la plaquette La Casa, con el poema homónimo que consta de tres sonetos y se incluyen en el antológico Calzada de Tirry 81, texto muy popular entre los lectores.

A la celebración acudieron las miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Teresa Rojas Monzón, primera secretaria en Matanzas, y Tania León Silveira, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, entre otros dirigentes de cultura, la UNEAC y organizaciones de masas.

La Habana 6 de Julio de 2017

Año 59 de la Revolución

Estimada Carilda

Tu valiosa obra poética y el compromiso que has mantenido con la Patria, te han hecho merecedora de la admiración y el cariño de todo nuestro pueblo.

No podría dejar de reiterarte, en una fecha tan significativa como tu 95 cumpleaños, que el inolvidable “Canto a Fidel” que escribiste hace 60 años, además de una muestra de valentía, lo es también de tu probada lealtad a nuestra Revolución y a su líder histórico.

Recibe mis felicitaciones y un fuerte abrazo, concluye la misiva leída por Miguel Barnet, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

Recibe mis felicitaciones y un fuerte abrazo.

Raúl Castro Ruz