Cartelera de la tv cubana

07:00AM REVISTA BUENOS DÍAS

09:00AM MUNDO DE COLORES Mi escuela Niño llega tarde a la escuela para recitar la poesía los zapaticos de rosa. Max y rubi. Show and tell. En la escuela Cuentos para una abuela. Inventando el almanaque Pocoyó. La máquina de colorear Musical. Las vocales.

09:30AM TREN DE MARAVILLAS SPIRIT Título original Spirit: Stallion of the Cimarronaka Estados Unidos / 2002 / 80 min. / Animación. Aventuras. Infantil. Western | Animales. Caballos Dirección: Kelly Asbury, Lorna Cook Reparto: Animación Sigue las aventuras de un corcel mustang salvaje e ingobernable que recorre la indómita frontera norteamericana. Cuando encuentra a un hombre por primera vez, un joven de la tribu de los Lakota llamado Little Creek, Spirit se niega a dejarse domar por él pero sí se hace amigo suyo. El valiente corcel también encuentra el amor con una hermosa yegua llamada Rain. Spirit se convertirá en uno de los grandes héroes anónimos del Viejo Oeste.

02:00PM UNA CALLE, MIL CAMINOS Una calle mil caminos Titulo: Mentira de Cristal (estreno) Sinopsis: Jazmín de 18 años y Maikel de la misma edad, constituyen una bonita pareja de novios. Él tiene en encuentro amoroso con una atractiva joven y Jazmín se entera. Este acto no solo hace romper la relación sino que afecta la confianza entre ellos, sembrando la constante duda y el desconcierto. Título de la Revista: ¿Se acabó el amor? Tema: Las relaciones de pareja en la adolescencia Sinopsis: ¿Es la fidelidad en la pareja un concepto pasado de moda? ¿Cómo los nuevos modos de relacionarse en pareja inciden directamente en las emociones y sentimientos que se experimentan? Disco:

03:30PM LISTA TOPE: Titulo: Puentes increíbles. Sinopsis: Disco:

03:45PM CONCIERTOS MAURICIO FIGUEIRAL y Adrian Berazain

04:30PM DETRÁS DE LA ACCION Tema: El corte en el audiovisual Invitado: Lina Baniela El corte determina el ritmo de una película, y saber que planos cortar, a pesar de la belleza y la poesía de las imágenes, es sencillamente arte de grandes.

05:00PM HABITAT Los ríos y sus habitantes Disco VH-2 Los ríos son una de las maravillas que nos brinda la naturaleza. Pero realmente ¿Los conocemos, sabemos que fauna está junto a nosotros mientras disfrutamos en él? El equipo hábitat nos propone en esta oportunidad una mirada atenta a la fauna que en los ríos habita. Camarones, peces, anfibios, insectos y reptiles. Muchas de estas especies con la característica distintiva de ser endémicas

05:30PM SORPRESA XL PROGRAMA 8 Equipos: Los modelos y Cancioneros de visión. Competencias de agilidad mental y trabalenguas. La combinación matemática. Las 3 rondas de preguntas de historia y cultura universal. Juegos de habilidades: Imitar cantantes extranjeras y caracterizar a esas cantantes, comer pelly con palitos chinos, sacar objetos de cesta, hacer bailes con globos amarrados al cuerpo. Talento musical: Pachito Alonso con “La batalla” y “Tal vez pudiera ser”. Karen Grisell con “Funeral”

08:30PM DE AMORES Y ESPERANZAS CAP 9

09:15PM AL FIN SÁBADO

10:30PM LA PELICULA DEL SABADO EL CAIRO CONFIDENCIAL (The Nile Hilton Incident) 2017 / 106 min / Suecia / Thriller / Est. Director: Tarik Saleh Intérpretes: Fares Fares, Tareq Abdalla, Yasser Ali Maher, Nae Ali, Hania Amar, Slimane Dazi, Ger Duany, Ahmed Abdelhamid Hefny, Ahmed Khairy, Mari Malek, Ahmed Selim, Hichem Yacoubi, Mohamed Yousry Noredin, un detective corrupto con un futuro brillante en el cuerpo de policía, y cuyo principal propósito no es exactamente hacer el bien sino hacerse rico, es enviado al hotel Nile Hilton, donde acaban de descubrir el cadáver de una hermosa mujer. La identidad de ésta, sus conexiones con las élites de El Cairo y otros incidentes más personales acabarán llevando a Noredin a tomar decisiones trascendentales y a descubrirse a sí mismo.

DIR Amariah Olson, Obin Olson

INT Michael Biehn, Jonathan Rhys Meyers, Cam Gigandet, Brit Shaw, Sherri Eakin, William Mark McCullough, Michael Aaron Milligan, Mark Ashworth, Ryan Homchick, Diana Chiritescu, Andi Matheny, Jim Dougherty, Sean Freeland, Jae Greene, Jaye Tyroff, Ryan Monolopolus Un vida de un hombre se convierte en un caos cuando sus violentos sueños comienzan a mezclarse con la realidad.

CINE DE TERROR CUANDO LLAMA UN EXTRAÑO Título original: When a stranger calls Estados Unidos / 1979 / 97 min. / Terror / REP. / Color / Subtitulada al español Dir. Fred Walton Reparto: Charles Durning, Carol Kane, Colleen Dewhurst, Tony Beckley, Rachel Roberts, Ron O’Neal, Rutanya Alda, Carmen Argenziano, Steven Anderson. Una joven que está haciendo de niñera recibe una serie de terroríficas llamadas de teléfono. . .

TELECINE UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN (S. I. S . Special Investigation Section) E. Unidos / 2008 / 1. 22min. / Policiaco / reposición Dirección: John Herzfeld Intérpretes: Matt Nable, Peter Stebbings y Omari Hardwick La Unidad Especial de Investigación, cuerpo élite de la policía de Los Ángeles, persigue a los peores delincuentes de la ciudad. Como brazo encubierto de la ley, sus efectivos combaten sin reconocimiento público y con el cuestionamiento de sus superiores por los arriesgados métodos que emplean.

TELECINE (Amores difíciles) UN REINO UNIDO A United Kingdom Reino Unido / 2016 / 105´ / Drama romántico / Reposición / Color / Subtítulos en español Director: Amma Asante Reparto: David Oyelowo, Rosamund Pike, Jack Davenport, Laura Carmichael, Tom Felton, Charlotte Hope, Jessica Oyelowo, Nicholas Lyndhurst, Arnold Oceng, Jack Lowden, Terry Pheto. . . Biopic sobre el Príncipe Seretse Khama, el rey de Botsuana, que al contraer matrimonio en 1948 con Ruth Williams, una mujer blanca británica, originó un conflicto internacional, ya que el apartheid sudafricano no permitía los matrimonios interraciales. Premios: 2016: British Independent Film Awards (BIFA) : nominada a mejor actriz secundaria (Pheto) Completamiento: Una Sombra Azul / T: 12´06¨

08:57AM ESTOCADA AL TIEMPO TTR EAT 20180901 1972 Récord mundial juvenil para Silvia Chivás En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 972 durante los vigésimos Juegos Olímpicos, en la ciudad alemana de Múnich, la velocista Silvia Chivás detiene los cronómetros en 11 segundos y 18 centésimas en la primera serie eliminatoria de los 100 metros planos, en lo que constituyó récord mundial juvenil y nacional absoluto 1985 Comienza el III Campeonato Mundial juvenil de boxeo En Bucarest, Rumanía, se pone en marcha el tercer Campeonato Mundial juvenil de boxeo. El certamen representó una cerrada lucha por el trofeo de campeón entre Cuba, la Unión Soviética y la delegación anfitriona, a la postre ganadora por puntos, en parte por la manifiesta parcialidad arbitral a su favor 1991 Concluye en Tokio III Campeonato Mundial de atletismo Concluye en la capital japonesa el tercer Campeonato Mundial de atletismo, que durante diez días reunió a mil 551 deportistas de 164 países

09:00AM JUGUEMOS:

10:00AM MUNDIAL DE SOFTBOL BRONCE TTRMUNDIALSOFTBOLORO RTX

12:00PM GOL 360 BUNDESLIGA: Stuttgart vs Bayern Múnich

04:00PM SERIE NACIONAL DE BEISBOL INDUSTRIALES vs GUANTÁNAMO DESDE EL LATINOAMERICANO EN VIVO ESTOCADA AL TIEMPO TTR EAT 20180901

DEPORCLIC prog 7 TTRDPC

08:30PM MI BEISBOL:

09:00PM FUTBOL INTERNACIONAL LIGA ESPAÑOLA Real Madrid vs Leganés DIF

10:00AM Series Extranjeras

11:00AM Educine: Elpidio Valdés

01:00PM NTV

02:00PM Ellas las del cine Actriz: Nicole Kidman (Australia) Película: Grace de Mónaco Título original en inglés: Grace of Monaco Año: 2014 Género: drama biográfico Sinopsis: A los 33 años, Grace Kelly, una gran estrella de Hollywood, renunció a su carrera como actriz para casarse en 1956 con el príncipe Rainiero III y convertirse en Su Alteza Serenísima la Princesa Gracia de Mónaco. La historia se ambienta en plena crisis política y económica entre Francia y Mónaco, crisis en la que la actriz americana estuvo involucrada.

04:00PM Pantalla Documental: Proyecto Nim Reino Unido 2011 Dir. James Marsh Sinopsis: En la década del 70, el chimpancé Nim fue sometido a un experimento cuyo objetivo era comprobar qué efectos tendría sobre el animal el hecho de ser criado y educado como un ser humano.

06:00PM Entre Claves y Corcheas: Manolito Simonet: director de la agrupación cubana Manolito Simonet y su trabuco.

07:00PM El Narrador de Cuentos. El niño afortunado

07:30PM Rockanroleando: Cramberries, Limp Bizkit, Linkin Park

08:30PM Nocturno

09:00PM Espectador Crítico: La hora del cambio Título original: L’ora legale Año: 2017 Tiempo: 88 min. País: Italia Director: Salvatore Ficarra, Valentino Picone Reparto: Valentino Picone, Vincenzo Amato, Antonio Catania, Sergio Friscia, Eleonora De Luca, Alessia D’Anna, Ersilia Lombardo, Leo Gullotta, Salvatore Ficarra Género: Comedia | Política. Sátira Sinopsis: Los vecinos del pequeño pueblo siciliano de Pietrammare viven acostumbrados al caos que conlleva “saltarse la ley”, pero están hartos. Las carreteras tienen socavones, el tráfico es insufrible, la basura se acumula en las aceras y no hay día que un vecino no pise un homexcremento de perro. Tampoco les falta un gran puerto. . . sin barcos, y una fábrica altamente contaminante. Pero parece que ha llegado la hora del cambio: en las elecciones, un nuevo alcalde ha salido victorioso y viene con la firme intención de cumplir todo su programa electoral.

11:30PM Serie: Jamestown Cap. 6

30 05: 00 PERFILES PID- T- Yadasny Portillo Sps. Yadasni José Portillo Herrera, pianista nacido en La Habana, instrumentista y profesor de piano con un talento singular y una nutrida carrera que se remonta a los primeros años de su vida.

CONCIERTO (RTX) PID- T- Juan Gabriel (Parte II)

06:00PM MARAVILLOSO MUNDO PID- T- Verano 8 Siete animales maravillosos ya extintos Bailes del mundo. Lo mejor de la web

06:45PM ENTRE CUENTOS Y LEYENDAS PID- T- Liana de Lux Sinopsis: Son las mujeres bayamesas generadoras de múltiples historias. Un ejemplo de ello es quien con profundo dolor nos hizo saber la realidad de su vida. De una leyenda escrita por la incomprensión de la época hablará el programa.

09:30PM NTV LA PUPILA ASOMBRADA “Papá Hemingway, en finca Vigía”

08:01AM UPA NENE 1 Sept 18 Tira: Giggle park, Puzzle Game, Henry el glotón. T: 23´00´27

08:25AM PEPPA PIG Cap. 251 Cap. 252 T: 10´

08:37AM SIETE Y YO Cap. : 10 T: 22´

08:50AM DIME DIME Cap. : 27 T: 19´

09:17AM MINICINEMA ROBBY Y TOBBY EN EL VIAJE FANTASTICO Año 2016 País Alemania Dirección Wolfgang Groos Género Aventuras. Comedia. Ciencia ficción | Cine familiar Sinopsis Robbi y Tobbi no son unos amigos del todo normales, ya que Tobbi es un robot. Para un viaje repleto de aventuras construirán el Fliewatüüt, el vehículo perfecto para tierra, mar y aire. T: 1’45’39

10:57AM CINE EN CASA Año / 2007 Drama / MUSICAL

DIRECTOR: JULIE TAYMOR Película: Across the universo / A través del Universo

SINOPSIS: Canciones de Los Beatles ilustran la historia de dos amantes (Evan Rachel Wood, Jim Sturgess) que se involucran en la contracultura y movimientos antibélicos de los años sesenta. T: 2. 10. 14.

04:01PM SERIES DE LA SEMANA HELIX 1ª. Temp Cap. 11 T: 36´43´05 Cap. 12 T: 37´18´00

05:25PM FILMECITO 101 DALMATAS II Año 2003 País Estados Unidos Dirección Jim Kammerud, Brian Smith Guión Jim Kammerud, Brian Smith, Garrett K. Schiff (Novela: Dodie Smith) Género Animación. Comedia. Infantil | Secuela. Perros / Lobos Grupos Secuelas de Clásicos de Disney | 101 dálmatas Novedad Sinopsis Perdido en un mar de manchas, el pequeño Patch quiere destacar sobre los demás cachorros y sueña con convertirse en un perro “único en su especie” como su estrella favorita de televisión, Relámpago. Cuando Patch se separa accidentalmente de su familia, tiene la oportunidad de conocer a su héroe y milagrosamente, convertirse en su socio en la vida real. Mientras, Cruella se ha convertido en mecenas de un excéntrico artista cuya pintura se compone de juegos de manchas. Para inspirarle, Cruella secuestra a todos los cachorros de Dálmatas. Juntos Patch y Relámpago planean rescate y Patch descubre que realmente es un perro único T: 1’13’53

07:05PM CICLO DE DOCUMENTALES DE RELIZADORES CUBANOS. Conversación con Cintio Vitier Parte 1 T: 1. 28. 43.

08:00PM CALABACITA

08:01PM MEGACONCIERTOS Talento: GENTE DE ZONA T: 01´07´54´´13

09:41PM MULTICINE Película:

10:40PM SERIE MORDIDA3ª. Temp. Cap. T: 42 SERIE MORDIDA 3ª. Temp. Cap. T: 42

11:22PM TIEMPO DE CINE Película: T: 2. 09. 52

02:26AM EUROPA EN CONCIERTO Título:

03:23AM MULTICINE Película:

05:03AM SERIE MORDIDA 3ª. Temp. Cap. T: 42 SERIE MORDIDA 3ª. Temp. Cap. T: 42

05:45AM DOCUMENTAL Programa: Mitos de Grecia. Capítulo 6 Thor, el Dios Nórdico del trueno T: 45´11´08 Sinopsis: Documental acerca de la historia de Thor, Dios Nórdico del trueno en la mitología griega.

06:30AM UPA NENE Tira: Mira lo que encontré, Mona y Sketch, Tricky Tracks T: 21´40´00

07:06AM EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL Cap. 65 LA RABIA T: 11´

07:27AM PEPPA PIG Capítulo 253 Capítulo 254 T: 10´ EL BEBE JEFAZO CAP 10 T: 22´

09:00AM COLECCIÓN SALSERA: Alexander Abreu & Havana de Primera, Leoni Torres, Azúcar Negra, Víctor Manuelle, Mónika Mesa ft Waldo Mendoza, Airán Muñoz

09:30AM ONDA RETRO: Ritmos 4

10:00AM CON CIERTOS PREFERIDOS: Celine Dion en Boston

11:00AM CUBANÍSIMOS: Charanga latina parte 2

12:00PM VIDEO MUNDO: Armin van Buuren con James Newman, Steve Angello, Sam Martin, Kygo, Miguel, Calvin Harris, Dua Lipa

01:00PM A TODO JAZZ: Festival de Jazz II

02:00PM CLAVE LATINA: Becky G, Fanny Lu con El Mola, Manuel Carrasco, Cali y El Dandee, Wisin con Ozuna, Abraham Mateo, Yandel, Jennifer Lopez

03:00PM HORA ROCK: Iron Maiden, Trivium, Muse, Flyleaf, Children of Bodom, 10 Years, Nightwish, Stone Sour, Foo Fighters

04:00PM LUCASNOMETRO:

05:00PM COLECCIÓN SALSERA: Alexander Abreu & Havana de Primera, Leoni Torres, Azúcar Negra, Víctor Manuelle, Mónika Mesa ft Waldo Mendoza, Airán Muñoz

05:30PM ONDA RETRO: Ritmos 4

06:00PM VIDEO MUNDO: Evanescence con Lindsey Stirling, Niall Horan, Jennifer Lopez, Sia, Becky G, Fergie, The Chainsmokers

07:00PM TODO MUSICA: Con William Zambrano y Roly García, Aurora Basnuevo, Thalía y Sueños de ángeles y Ernesto Blanco con los niños de Cantándole al sol.

07:30PM SIN LIMITES: Orishas

08:00PM CLAVE LATINA: Descemer Bueno, Enrique Iglesias con El Micha, Leslie Grace, Becky G, CNCO, Major Lazer con J Balvin & Sean Paul, Carlos Vives

09:00PM PERFILES: Carmen Rosa

09:30PM CUBANÍSIMOS: Concierto de Athanai

11:00PM LUCASNOMETRO: