Cartelera de la tv cubana

08:00AM PEQUE VERANO Titulo: ¡A comenzar con alegría! Tema: Inicio del curso Sinopsis: Hablaremos de cómo debemos prepararnos para el inicio del nuevo curso escolar. El uniforme con todos los atributos, forros para la base material de estudio. Disciplina general

11:30AM LA CASA DEL CHEF Tiramisú (Se prepara con chocolate entre otros ingredientes) VC.

02:00PM ARTE 7 AMOR A LA DERIVA OVERBOARD (Titulo original) (Un mar de líos)

EEUU. / 2017 / 100 min. / Comedia / estreno / color / subtitulado al español Dir: Bob Fisher, Rob Greenberg Int: Anna Faris, Eugenio Derbez, Eva Longoria, John Hannah Un mimado y rico dueño de un yate, cae por la borda y pierde la memoria, por lo que se convierte en el objetivo de la venganza de su empleada maltratada, una madre soltera. (Remake de la comedia de 1987 del mismo nombre) . Serie: EL BUEN DOCTOR – CAPITULO 10 Capitulo 10: El sacrificio (The Good Doctor: Sacrifice)

EEUU. / 2017 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Seth Gordon Int: Freddie Highmore, Richard Schiff, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas El doctor Marcus reúne a los residentes para informarles que un reconocido deportista necesita una reconstrucción múltiple en su codo y por esto dos de ellos se encargan de asistirlos a él y al Dr. Meléndez; mientras que el otro trabajará con el Dr. Matt Coyle. Después de esto Shaun se dirige a la oficina de Aaron, ya que este quiere presentarle a la psicóloga que va a tratar de ayudarlo para que pueda superar sus crisis. Mientras se encargan operar a la paciente, el Dr. Matt Coyle trata de ganarse la confianza de Claire, y por esto le permite hacer varias intervenciones. Al darse cuenta que Shaun no quiere aceptar las charlas con Melissa, Aaron le propone un trato para que acepte su ayuda. Claire le pide a Jared que cambien de paciente, ya que no se siente cómoda trabajando al lado del doctor Coyle.

05:00PM LIGA JUVENIL DE LA NEURONA

05:30PM LUCAS Van Van, Leo Mesa, Raúl Torres, El Pichi, Celestino Esquerre

06:30PM A OTRO CON ESE CUENTO

07:00PM PALMAS Y CAÑAS Talento: Alveydi Verdecia, Los Candela, Willian Borrego, Yaniel Alejandro, Manuel Milo, Pompillo y Jose M. Herrera

08:30PM LA COLMENA TV

09:30PM SERIE POLICIACA: TRAS LA HUELLA Título: La Historia de Joseph Sinopsis: Un reasentado cubano que se dedicaba a traficar con drogas en los estados unidos, utilizó el dinero productpo de esa actividad para realizar lavado de dinero en Cuba, siendo capturado por el Grupo Operativo, procesado y sancionado por el Tribunal

10:15PM AMORES DIFICILES MAL DE PIEDRAS Mal de pierres Francia-Bélgica-Canadá / 2016 / 120´ / Drama romántico / Estreno / Color / Subtítulos en español Dir: Nicole García Reparto: Marion Cotillard, Louis Garrel, Àlex Brendemühl, Brigitte Roüan, Victoire Du Bois, Aloïse Sauvage, Daniel Para, Jihwan Kim, Victor Quilichini. . . La historia sigue los pasos durante 20 años de una sofisticada mujer, que tras contraer matrimonio con un hombre después de la II Guerra Mundial, se enamora de un enfermo que conoce en un balneario al que acude para tratar las piedras que tiene en su riñón. Premios 2016: Premios César: 8 nominaciones inc. mejor película, director y actriz (Cotillard) Festival de Cannes: Sección oficial largometrajes a concurso.

12:15AM EN LA MADRUGADA SU CARTELERA NOVELA EXTRANJERA TELECINE EL CASO SK1 Título original: L’affaire SK1 Francia / 2014 / 120 min / accion / Rep. / Subt. Director: Frédéric Tellier Reparto: Raphaël Personnaz, Nathalie Baye, Olivier Gourmet, Michel Vuillermoz, Adama Niane, Christa Théret, Thierry Neuvic, William Nadylam, Marianne Denicourt, Chloë Stéfani, François Rabette, Anthony Paliotti París, 1991. Franck Magne es un joven inspector que inicia su carrera en la Policía Judicial. Su primer caso es el asesinato de una joven. Pronto descubre casos relacionados pero se enfrenta rápidamente con la realidad del trabajo de investigación: la falta de recursos, largas horas, la burocracia. . . Pasan los años y las víctimas se multiplican. Las pistas están borrosas. Pero Franck Magne, obsesionado con el caso, no dejará de intentar descubrir y dar caza al monstruo responsable de los crímenes, llevando a cabo la que sería la investigación más compleja de la historia de la policía francesa hasta la fecha.

TELECINE (Cine de CF) LA MATRIZ (The Matrix) E. Unidos / 1999 / 2. 11min. / C. Ficción / reposición Basada en un guion original de las hermanas Lana y Lilly Wachowski. Tema: Distopía. Thriller futurista. Informática. Solipsis. Dirección: Lilly Wachowski y Lana Wachowski, Intérpretes: Keanu Reeves, Laurence Fishburne y Carrie-Anne Moss Thomas Anderson es un brillante programador de una respetable compañía de software. Pero fuera del trabajo es Neo, un hacker que un día recibe una misteriosa visita. . . Un nuevo mundo lleno de interrogantes se abre ante él: ¿Son los seres humanos más valiosos que mecanismos electrónicos inteligentes? ¿Puede vivir la mente sin el cuerpo o el cuerpo sin la mente? Premios y Distinciones: 1999: 4 Óscar: Mejor montaje, sonido, efectos visuales y efectos sonoros 1999: 2 Premios BAFTA: Mejores efectos visuales y sonido. (5 nominaciones) 1999: Sindicato de Productores (PGA) : Nominada a Mejor película. No necesita completamiento.

NOVELA La nocturna CAP. 31

08:57AM ESTOCADA AL TIEMPO TTR EAT 20180902 1961 Asume el INDER el promotaje del boxeo en todo el país En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 961 se dicta una Resolución mediante la cual el INDER asume el promotaje del boxeo profesional en todo el país, al suspenderse los carnets de promotores y cesar los contratos existentes entre estos, los managers y los boxeadores 1977 Comienza la I Copa Mundial de atletismo Comienza en la ciudad alemana de Dusseldorf la primera Copa del Mundo de atletismo, que tuvo al cubano Alberto Juantorena entre sus principales animadores. Juantorena venció el día inaugural en los 800 metros planos, en un espectacular duelo con el keniano Mike Boit, uno de sus principales rivales en aquellos momentos, y en la jornada del cierre ganó los 400, en carrera que había tenido que repetirse por irregularidades en el momento de la arrancada 1979 Inaugurados en México los X Juegos Mundiales Universitarios En el estadio olímpico de la capital mexicana son inaugurados oficialmente los décimos Juegos Mundiales Universitarios. La delegación cubana se ubicó al finalizar la justa en el puesto 21 en el medallero, con 3 preseas de plata e igual número de bronce

09:00AM VIDEOTECA DEPORTIVA: Documental sobre Golf

10:00AM PULSO DEPORTIVO

12:00PM BEISBOL DE SIEMPRE: Capitulo 7 Pitch / Final del Mundial Italia 1988

02:00PM TODO DEPORTES FUTBOL INTERNACIONAL: Barcelona vs Huesca DIF

06:00PM VALE 3: PLAY OFF SEMIFINALES WNBA

02:00PM Complotazo El complotazo-Especialísimo: Raúl Paz El complotazo-Featuring: N. Valdés ft. L. Torres / D. Blanco ft. Diván / Buena Fe ft. A. Daniel El complotazo- Romántico: Vania Borges El complotazo-Más sonado: El complotazo-Monografías: Raúl Paz / Vania Borges

CHIQUILIN, ELSIDA GONZALEZ. Espectáculo de música infantil en el Karl Marx

04:00PM Suena Bonito. Luis Fonsi

04:45PM Nuestra canción. LA GENTE, ENID ROSALES

05:00PM Flash Musical Episodios musicales en series dramáticas (IV) : como los musicales se incluyen en series dramáticas o comedias que no tienen un perfil musical en aras de resaltar un momento climático. Serie Star, cap. 3, 2da temporada.

06:00PM El Taller de Peña: Los celulares A partir de la rotura o no funcionamiento de un celular se aborda los aspectos fundamentales para una manipulación adecuada, el significado de los iconos fundamentales así como los cuidados que se deben tener para lograr su buen funcionamiento y alargar su vida útil. Historia técnica: Se abordan los aspectos fundamentales de su evolución así como alguna novedad tecnológica reciente. Curiosidad: tamaño de los tornillos de un celular comparándolos con otros.

06:30PM Entrevista a Premios Nacionales de Periodismo José Julio González Rivas

07:00PM Contar la Historia. ¡Y la yegua se te va! Sinopsis: Documental cubano que recoge la rivalidad de los Bandos de Majagua en las fiestas populares, salvaguarda de la cultura cubana.

08:30PM Paréntesis Título: “La Tabla de Cuba: música popular hecha por jóvenes”. Invitado: Yadiel Bolaño Ferrer (bajista y compositor-La Habana) Sps: Un acercamiento a la música popular a partir del trabajo de la joven agrupación La Tabla, y del lanzamiento de su segundo trabajo discográfico “Tablero”. Talento: La Tabla

09:00PM 4×4 4 4X4-Clásicos: Rod Stewart 4X4-Featuring: Keith Urban ft. Carrie Underwood / William Bell & Gary Clark Jr. / Tori Kelly ft. James Bay 4X4- Más solicitado: Maroon 5 4X4- Éxitos del momento: 4X4- Monografías: Rod Stewart, Maroon 5.

10:00PM Momentos: Especial con Adalberto Álvarez y su Son. Presentación de temas del disco “De Cuba pa`l mundo entero. .

10:30PM Rodando el musical: Lo más reciente del cine musical juvenil (3ra parte) Aborda los estrenos de 2017 del cine musical donde los protagonistas son los jóvenes con escenas de las películas: : El ritmo de la victoria, Sing street, Eden, Besar y llorar, Pitch Perfect, 3. Openin night, Todo sobre mi, Llos últimos cinco años

04:30PM PARA UN PRÍNCIPE ENANO PID- T – Los Crood Cap. 11 Idaten Jump Cap. 5

JAP / AVENT / FANT 2017 / T-1: 39 Min Dirección: Kunihiko Yuyama Sinopsis: En “Pokémon ¡Te elijo a ti!” un joven Ash Ketchum se encontrará con un indisciplinado Pikachu, y cuya relación se convirtió en uno de los vínculos más emblemáticos de la cultura popular de todos los tiempos

06:00PM ARTE CON ARTE PID- T- María Amelia

15 06: 30 HISTORIAS (RTX) PID- T- Licencia de paternidad

VOCES Y CUERDAS PID- T- Dedicado a jóvenes cultores de las tradiciones españolas y mexicanas en la música tradicional cubana. Sinopsis: Resaltar cómo el gusto del pueblo cubano por la herencia española y mexicana se ven reflejada en un mismo programa. Invitados: Alejandro Valdés y Palo de Agua, Mariachi Santini-Garibaldi. y Lic. Gisela Sosa, musicóloga del ICMUD.

08:02AM ALGO PARA RECORDAR ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE (Murder on the Orient Express)

EEUU. / Drama suspenso / 1974 / T: 2: 08 / Dir: Sidney Lumet Int: Albert Finney, Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, Jacqueline Bisset Sinopsis: (Adaptación de una de las novelas más conocidas de Agatha Christie) . Narra la historia de un asesinato perpetrado durante un viaje en el legendario Orient Express. La investigación del famoso detective belga Hercules Poirot (Albert Finney) tropieza con grandes dificultades, pues los ilustres pasajeros disponen de una coartada que los excluye como sospechosos. Premios 1974: Oscar: Mejor actriz secundaria (Ingrid Bergman) . 6 nominaciones 1974: Premios BAFTA: Mejor actor sec. (Gielgud) , actriz sec. (Bergman) y Música. 1974: Sindicato de Directores (DGA) : Nominada a Mejor director T: 1. 29. 08

09:53AM DOMINGO EN CASA Película: EL MISTERIO DE LA FLORERIA: FLORES DE VENGANZA (Flower Shop Mystery: Snipped In The Bud)

EEUU. / Drama suspenso / 2016 / T: 1: 27 / ESTRENO Dir: Bradley Walsh Int: Brooke Shields, Brennan Elliott, Beau Bridges, Claire Rankin Sinopsis: Abby es una ex-abogada dueña de una tienda de flores. Un día recibe un misterioso pedido de rosas negras para una universidad y decide hacer la entrega personalmente. Lo que no sabe es que terminará involucrada en la investigación de un asesinato. T:

11:41AM CINEMA JOVEN Película: CREPÚSCULO (Twilight) EEUU. / Fantástico / 2008 / T: 2: 02 / Dir: Catherine Hardwicke Int: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Billy Burke Sinopsis: Bella Swan siempre ha sido una joven distinta a sus compañeras del instituto de Phoenix. Cuando su madre se volvió a casar, la mandó a vivir con su padre, a la pequeña y lluviosa ciudad de Forks, Washington, una población sin ningún aliciente para Bella. Pero entonces conoció al misterioso y atractivo Edward Cullen, un joven distinto a los demás. T:

02:06PM FILMECITO HERCULES País Estados Unidos Dirección John Musker, Ron Clements Género Animación. Fantástico. Comedia. Musical. Infantil | Mitología. Antigua Grecia Sinopsis Hércules, el hijo de Zeus y de Alcmena, reina de Tebas, es secuestrado del Olimpo por los secuaces de Hades, que tienen la misión de despojarlo de su inmortalidad. Hércules crecerá en un mundo de mortales hasta que le llegue la hora de regresar al Olimpo. T: 1’32’55

03:36PM MINICINEMA PUP STAR WORLD TOUR II Año 2016 País Canadá Dirección Robert Vince Guion Kirsten Hansen, Anna McRoberts, Robert Vince (Historia: Anna McRoberts, Robert Vince) Género Comedia. Infantil | Cine familiar. Animales. Perros / Lobos. Música Sinopsis Un Yorkshire Terrier, que compite en un concurso televisivo de canto, está separado de su dueño por un oportunista trabajador de la perrera. T: 1’33’00

05:10PM CINE DE AVENTURAS Película: PIRATAS DEL CARIBE: LA MALDICIÓN DE LA PERLA NEGRA (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) EEUU. / Aventuras / 2003 / T: 2: 23 / Dir: Gore Verbinski Int: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley Sinopsis: Mar Caribe, siglo XVIII. El aventurero capitán Jack Sparrow piratea en aguas caribeñas, pero su andanzas terminan cuando su enemigo, el Capitán Barbossa, después de robarle su barco, el Perla Negra, ataca la ciudad de Port Royal y secuestra a Elizabeth Swann, la hija del Gobernador. Will Turner, amigo de la infancia de Elizabeth, se une a Jack para rescatarla y recuperar el Perla Negra. Pero Barbossa y su tripulación son víctimas de un conjuro que los condena a vivir eternamente y a transformarse cada noche en esqueletos vivientes. El conjuro sólo puede romperse si devuelven una pieza de oro azteca y saldan una deuda de sangre. El rescate de la bella Elizabeth será una tarea difícil, pues la maldición es real y será difícil enfrentarse con quienes no pueden morir. T: 2. 22´52

ELLAS Y ELLOS Película:

TELE CINE Pelicula:

DIRECTORES EN ACCIÓN Película:

MULTICINE Película:

09:00AM TROVA TV: Encuentro Cercano Con Silvio Y Pablo 2

09:30AM LUSOFONIA: Hit Lusofonía 4. Paulo Sousa, Waze, Nelson Freitas, Natiruts & Mónica Ferraz, Matias Damasio Ft. Héber Marques, Ricardo Vila Ft. Víctor Freitas E Felipe, Virgul

10:00AM CON CIERTOS PREFERIDOS: One Republic

11:00AM CUBANÍSIMOS: Achy Lang

12:00PM VIDEO MUNDO: Camila Cabello, David Guetta & Sia, Niall Horan, Liam Payne & J Balvin, Kylie Minogue con Gente de Zona

01:00PM CONCIERTOS TROVADORES: Pedro Rivero

01:30PM ENTRE CLAVES Y CORCHEAS: Michel Herrera

02:00PM CLAVE LATINA: Descemer Bueno, Enrique Iglesias con El Micha, Leslie Grace, Becky G, CNCO, Major Lazer con J Balvin & Sean Paul

03:00PM LA CUERDA: Cristian Alejandro, Conexo, Y Renacer

04:00PM LOS 12 MEJORES: Ed Sheeran, Cardi B, Maroon Five, Dua Lipa

05:00PM TROVA TV: Encuentro Cercano Con Silvio Y Pablo 2

05:30PM LUSOFONIA: Hit Lusofonía 4. Paulo Sousa, Waze, Nelson Freitas, Natiruts & Mónica Ferraz, Matias Damasio Ft. Héber Marques, Ricardo Vila Ft. Víctor Freitas E Felipe, Virgul

06:00PM VIDEO MUNDO: Maroon 5 con Cardi B, David Guetta & Sia, Shawn Mendes, Lost Frequencies con Sandro Cavazza, Jonas Blue con Jack & Jack, 5 Seconds Of Summer

07:00PM HORA ROCK: Muse, Panic! At The Disco, Dream Theater, Amy Lee, Slash con Myles Kennedy, Marmozets

08:00PM NUESTRA CANCION: El Poeta Del Sol

08:15PM DE MI SANTIAGO: Septeto Los guanches

LUCAS:

10:30PM CINE CLAVE: Chorus Line. Un Musical Título original: A Chorus Line Año: 1985 País: Estados Unidos Director: Richard Attenborough Reparto: Michael Douglas, Terrence Mann, Alyson Reed, Audrey Landers, Michael Blevins, Jan Gan Boyd, Yamil Borges