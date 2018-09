Cartelera de la TV Cubana

02:03PM SENDEROS DEL OESTE ODIO EN LAS PRADERAS Título original: Buck and the Preacher Estados Unidos 7 1972 / 102 min. Dirección: Sidney Poitier Reparto: Sidney Poitier, Harry Belafonte, Ruby Dee, Cameron Mitchell, Denny Miller, Nita Talbot, John Kelly, Tony Brubaker, Bobby Johnson Después de la Guerra de Secesión (1861-1865) , Buck (Poitier) , un sargento de caballería del ejército de la Unión, recorre la frontera de Colorado buscando esclavos para liberarlos, acompañado por una mujer y un maestro de la estafa: “El Predicador”. Durante el viaje son atacados por un grupo de cazadores de recompensas que quieren devolver los esclavos a sus antiguos amos. Completamiento: Fragmentos del filme a exhibir Video Clip: Justin Moore en: You like I need a drink El oeste en animados: Las caídas del coyote Próximamente: Justicieros del infierno (ESTRENO) La película de hoy: Comentario del filme: Odio en las praderas

09:51PM HISTORIA DEL CINE DR. INSÓLITO O CÓMO APRENDÍ A NO PREOCUPARME Y AMAR LA BOMBA Dr. Strangelove or how i learned to stop worrying and love the bomb Reino Unido / 1964 / 93′ / Sátira / Estreno en Cuba / B-N / Subtítulos en español Dir: Stanley Kubrick. Reparto: Peter Sellers, Sterling Hayden, George C. Scott, Peter Bull, Slim Pickens, Keenan Wynn, Tracy Reed, Paul Tamarin, James Earl Jones, Frank Berry, Glenn Beck, Shane Rimmer, Jack Creley. . . Un general norteamericano, que culpa a los soviéticos de su impotencia sexual, crea el caos entre las potencias militares del mundo, al ordenar el bombardeo de la Unión Soviética. Según la novela Red Alert, de Peter George. Premios Bafta a Mejor filme, filme británico y dirección de arte (Ken Adam) ; premio Mejor guion (Kubrick, George, Terry Southern) de la Unión de Escritores de Estados Unidos; premio Bodil de Dinamarca a Mejor filme europeo; premio Hugo de la Asociación Mundial de Ciencia-Ficción a Mejor filme; premio Mejor filme extranjero del Sindicato Nacional de Escritores Cinematográficos de Italia, premio Mejor dirección del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York. Declarado patrimonio audiovisual de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos