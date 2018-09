Cartelera de la TV Cubana

EE. UU. / 2002 / 1: 33 / drama romántico / reposición / a color / subtitulado en español Director: Tom Tykwer Intérpretes: Cate Blanchet, Giovanni Ribisi, Remo Girone, Stephania Rocca (Basado en) . Cuatro personas mueren en un atentado en Turín. Una profesora de inglés es arrestada. No se defiende de las acusaciones y se muestra abatida por el resultado del crimen. Su objetivo era un traficante de drogas, responsable de la muerte de su marido y de muchos de sus alumnos. La policía no le cree y sostiene que es un atentado de carácter político. Tema: errores en las opciones de lucha individuales contra males sociales. Completamiento:

04:00AM TELECINE (HIST. DEL CINE) DR. INSÓLITO O CÓMO APRENDÍ A NO PREOCUPARME Y AMAR LA BOMBA DR. STRANGELOVE OR HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE THE BOMB REINO UNIDO / 1964 / 93′ / SÁTIRA / ESTRENO EN CUBA / B-N / SUBTÍTULOS EN ESPAÑOL DIR: STANLEY KUBRICK. REPARTO: PETER SELLERS, STERLING HAYDEN, GEORGE C. SCOTT, PETER BULL, SLIM PICKENS, KEENAN WYNN, TRACY REED, PAUL TAMARIN, JAMES EARL JONES, FRANK BERRY, GLENN BECK, SHANE RIMMER, JACK CRELEY. . . Un general norteamericano, que culpa a los soviéticos de su impotencia sexual, crea el caos entre las potencias militares del mundo, al ordenar el bombardeo de la Unión Soviética. Según la novela Red Alert, de Peter George. Premios Bafta a Mejor filme, filme británico y dirección de arte (Ken Adam) ; premio Mejor guion (Kubrick, George, Terry Southern) de la Unión de Escritores de Estados Unidos; premio Bodil de Dinamarca a Mejor filme europeo; premio Hugo de la Asociación Mundial de Ciencia-Ficción a Mejor filme; premio Mejor filme extranjero del Sindicato Nacional de Escritores Cinematográficos de Italia, premio Mejor dirección del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York. Declarado patrimonio audiovisual de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Completamiento: