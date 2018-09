Cartelera de la TV Cubana

05:00PM BUENAS PRACTICAS LAS MUJERES EXISTEN Sinopsis: No se deben esconder con el lenguaje, aparecen: Agné Garcés (joven cantante) , Filiú Téllez (joven conductora del NTV) y campesina destacada de Artemisa.

02:00AM CINE DE TERROR MI AMIGO DAHMER Título original: My friend Dahmer Estados Unidos / 2017 / 107 min. / Terror / EST. / Color / Subtitulada al español Dir. Marc Meyers Reparto: Ross Lynch, Vincent Kartheiser, Anne Heche, Dallas Roberts, Miles Robbins, Alex Wolff. Jeff Dahmer es un adolescente fuera de lugar luchando para sobrevivir a la escuela secundaria con una vida familiar en ruinas. Recoge animales atropellados, se fija en un corredor de barrio, y se enfrenta a su inestable madre y su bien intencionado padre. Pronto comienza a portarse mal en el instituto, y sus gamberradas estúpidas ganan adeptos hasta crear una banda llamada The Dahmer Fan Club, dirigida por Derf Backderf. Pero esta camaradería no puede ocultar su creciente depravación. Al acercarse a la graduación, Jeff se mueve en espiral hacia la pérdida de control, acercándose cada vez más a la locura.