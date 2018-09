Cartelera de la TV Cubana

06:32PM Tengo algo que decirte: Tema: Danza Espiral Sinopsis: Se hablará de una compañía de danza contemporánea que ha alcanzado gran presitigio para la danza cubana. Acerca de su trabajo no comentará la directora de Danza Espiral, Liliam Padrón. Invitados: Liliam Padrón, directora de Danza Espiral, bailarines de la compañía. Sección: Collage de imágenes, Flashazos s / danza Invitados: Liliam Padrón, Directora

09:35PM Letra fílmica El amor en los tiempos del cólera Título original: Love in the Time of Cholera Dirección: Mike Newell Basado en la novela de Gabriel García Márquez Protagonistas: Javier Bardem, Giovanna Mezzogiorno, Benjamin Bratt, Liev Schreiber, Fernanda Montenegro, John Leguizamo, Laura Harring, Catalina Sandino Moreno, Angie Cepeda, Héctor Elizondo, Alicia Borrachero, Unax Ugalde, Paola Turbay, Marcela Mar, Laura García, Ana Claudia Talancón País: Colombia Año: 2007 Género: Drama romántico. Mesa Redonda (rtx)