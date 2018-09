Cartelera de la TV Cubana

10:30AM LO BUENO NO PASA Roberto Sánchez, Carlos Puebla, Adolfo Guzmán y Mundito González

11:45AM 40 SEMANAS Y MAS Tema: Maternidad y paternidad responsables Título: Mujeres en edad fértil, prevención y atención a la diabetes Sinopsis: Los hábitos de vida y de alimentación son la clave fundamental para evitar enfermedades crónicas no trasmisibles en las mujeres en edad de procrear. El invitado ofrecerá una panorámica donde se incluyen consejos, recomendaciones y otros aspectos para prevenir una de las enfermedades endocrinas de mayor incidencia en Cuba y el mundo: la diabetes