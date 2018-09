Cartelera de la TV Cubana

10:00AM SERIE DE ARTE 7 Serie: EL BUEN DOCTOR – CAPITULO 11 Capitulo 11: Islas – Parte uno (The Good Doctor: Islands Part One)

EEUU. / 2017 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Seth Gordon Int: Freddie Highmore, Richard Schiff, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas Después de escuchar los consejos de su paciente y revelarse en contra de Aaron, Shaun desaparece y Aaron se inquieta, al no tener noticias de él, por lo cual decide ir a buscar a Lea ya que cree que ella lo está escondiendo. Al deshacerse de Aaron, Lea le propone a Shaun que finja estar enfermo para que puedan hacer algunas cosas que él nunca se ha atrevido a hacer. En otro lugar Marcus busca al doctor Meléndez para informarle que tiene una cirugía de trasplante de riñón; pero el donante es su hermana gemela a la que está unida cranealmente. Mientras se dirigen a su aventura, Shaun se sincera con Lea y le cuenta los momentos que vivió de su infancia y cómo perdió a su conejo y a su único hermano. Por su parte, Jared intenta hablar con Marcus para que lo deje volver a hacer su residencia en el hospital.