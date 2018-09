Cartelera de la TV Cubana

09:00AM TREN DE MARAVILLAS LA DAMA Y EL VAGABUNDO Título original. Lady and the Tramp Estados Unidos / 1955 / 75 min. / Animación. Infantil | Perros / Lobos Dirección: Clyde Geronimi, Hamilton Luske, Wilfred Jackson Reparto: Animación Reina es una preciosa perrita de pura raza que vive feliz en su hogar. Isabel y Jaime, la miman mucho y ella c corresponde feliz a sus cuidados. Sin embargo, el día en que sus dueños deciden hacer un viaje, la vida de Reina se ve alterada; la llegada de la tía Clara con sus gatos no provoca más que sobresaltos. Menos mal que conoce a Golfo, un perro vagabundo muy simpático Completamiento: