Cartelera de la TV Cubana

08:02AM ALGO PARA RECORDAR VIVIR POR VIVIR (VIVREPOURVIVRE) FRANCIA / DRAMA / 1967 / T: 2: 10 / DIR: CLAUDE LELOUCH INT: YVES MONTAND, ANNIE GIRARDOT, CANDICE BERGEN Robert Coster, un importante periodista de la televisión francesa, vive feliz con su mujer hasta que una noche, en un hotel, conoce a una joven modelo de la que se enamora y con la que mantiene un romance a espaldas de su mujer. Premios: 1967: Nominada al Oscar: Mejor película de habla no inglesa 1967: Globos de oro: Mejor película de habla no inglesa 1968: Premios BAFTA: Nominada a Mejor música

05:10PM CINE DE AVENTURAS PIRATAS DEL CARIBE: EN EL FIN DEL MUNDO (Pirates of the Caribbean: At World’s End) (Pirates of the Caribbean 3)