Cartelera de la TV Cubana

INT Colin Farrell, Samuel L. Jackson, Michelle Rodriguez, Olivier Martínez, LL Cool J, Josh Charles, Brian Van Holt, Jeremy Renner, Larry Poindexter, Page Kennedy, Denis Arndt, Lindsey Ginter, Jeff Wincott Basada en la popular serie de televisión de los años setenta “Los hombres de Harrelson”. En su versión cinematográfica Jim Street (Colin Farrell) es un agente de policía de Los Ángeles que busca desesperadamente una oportunidad para vestir el uniforme del cuerpo de élite S. W. A. T. (Special Weapons and Tacticts Unit) . La ocasión llega cuando Hondo (Jackson) , el jefe del comando, recibe la orden de reclutar a cinco policías para el cuerpo. Tras semanas de riguroso entrenamiento, el nuevo equipo entra inmediatamente en acción: un notorio capo de la droga (Olivier Martinez) ofrece cien millones de dólares a quien lo libere del control policial. Mientras custodia al detenido, el equipo S. W. A. T. es perseguido por una implacable y bien armada banda de mercenarios. Completamiento: La Fontana de Trevi, Italia (0: 07: 09)

03:00AM TELECINE LIBEREN A WILLY – EL GRAN ESCAPE Título original: Free Willy: Escape from Pirate’s Cove Estados Unidos / 2010 / 101 min. Dirección: Will Geiger Reparto: Bindi Irwin, Beau Bridges, Mike Falkow, Darron Meyer, Jeanne Neilson, Kevin Otto, Matthew Dylan Roberts, Bongolethu Mbutuma Kirra (Bindi Irwin) una niña australiana de once años, se ve obligada a pasar una temporada con su abuelo (Beau Bridges) en Sudáfrica. Una noche su abuelo encuentra una orca atrapada en medio de una tempestad y decide capturarla. Nace entonces una gran amistad entre la niña y el animal, al que llama Willy. Cuando la orca crece y resulta imposible seguir cuidándola, la única solución que se presenta es venderla a un individuo sin escrúpulos cuya intención es ganar dinero exhibiéndola en un parque temático. Kirra, aterrada, intentará que su amiga vuelva a vivir libremente en el océano. Completamiento: Fragmentos del filme a exhibir El mundo del cine: Las crónicas de Shannara Cap. 9 El filme de hoy: Comentario del filme: Liberen a Willy – El gran escape