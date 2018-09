Cartelera de la TV Cubana

02:00PM SERIE NACIONAL DE BEISBOL ISLA DE LA JUVENTUD vs CAMAGÜEY DESDE EL CRISTOBAL LABRA EN VIVO CAMPEONATO MUNDIAL DE ESGRIMA WUXI CHINA 2018

07:15PM SERIE NACIONAL DE BEISBOL CIEGO DE ÁVILA vs GRANMA DESDE EL JOSÉ RAMÓN CEPERO EN VIVO FUTBOL INTERNACIONAL: LIGA DE CAMPEONES REAL MADRID vs AS ROMA DIF