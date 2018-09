Cartelera de la TV Cubana

BAAHUALI: EL ORIGEN DE LA LEYENDA (BAAHUBALI: THE BEGINNING)

10:07AM CINEMAINDIO BAAHUALI: EL ORIGEN DE LA LEYENDA (BAAHUBALI: THE BEGINNING) INDIA / AVENTURA FANTÁSTICA / 2016 / T: 2: 18 / DIR: S. S. RAJAMOULI INT: TAMANNAAH BHATIA, PRABHAS, RANA DAGGUBATI, NASSER Cuando Sanga y su esposo, integrantes de una tribu en la provincia de Mahismathi, salvan a un niño de ser ahogado, desconocen el futuro que ampara a dicho. El joven crece como un Shivudu, un espíritu libre con ansias de explorar las montañas y conocer sus orígenes. Durante el proceso, descubre el destino de su existencia y toma la valerosa decisión de enfrentarse al poderoso Bhallala Deva.

12:07PM DOCUMENTAL CHINO Título: Recordando la nostalgia. Dongfeng la solidaridad con la que se enfrentan al mar. China la región de los mil recuerdos, esta serie documental se acerca cálidamente desde el recuerdo de los que ya no están a cada uno de los pueblos donde las tradiciones son una parte muy importante de sus vidas.

12:35PM + LATINOS Talento: Cali y el Dandee; Maga Córdova; Rock and Lover.

