Cartelera de la TV Cubana

09:00AM TREN DE MARAVILLAS TOM Y JERRY Y EL SECRETO DEL GALEÓN PIRATA Título original: Tom and Jerry in Shiver Me Whiskers Estados Unidos / 2006 / 76 min. / Comedia / Doblada Director: Scott Jeralds Reparto: Animación Tom decide embarcarse en el barco del malvado Capitán Rojo. Allí tiene que limpiar la cubierta y atender a los piratas. Pero su suerte cambiará cuando encuentre una botella con un mapa que muestra el camino hacia el tesoro. Un suelo que deberá compartir con un pequeño ratón llamado Jerry que estaba dentro de la botella. . . Completamiento: Estación Había una vez: La reina de las nieves Estación Sorpresa: Cuenta la leyenda: Tololo pampa Estación Saber: Qué es el feudalismo Estación Animados: Dora y sus amigos en la ciudad