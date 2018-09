Cartelera de la TV Cubana

02:03PM SENDEROS DEL OESTE TRAS LA PISTA DE LOS ASESINOS (7´4 rating) Título original: Seven Men from Now (7 Men from Now) Estados Unidos / 1956 / 78 min. Dirección: Budd Boetticher Reparto: Randolph Scott, Gail Russell, Lee Marvin, Walter Reed, John Larch, Fred Graham, Don ‘Red’ Barry, John Un antiguo sheriff, atormentado por el asesinato de su mujer a manos de siete atracadores durante un robo a la Wells Fargo, decide vengarse de todos y cada uno de los culpables. . Completamiento: Filme: Tras la Pista de los Asesinos Fragmentos del Filme a Exhibir Serie: Hacia el Oeste Temporada 2 Cap. 3 Próximamente: La Puerta del Diablo (Estreno) El Filme de Hoy: Comentario del Filme: Tras la Pista de los Asesinos