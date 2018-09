Cartelera de la TV Cubana

09:00AM TREN DE MARAVILLAS BAMBI Título original: Bambi Estados Unidos / 1942 / 70 min. / Animación. Drama. Infantil | Naturaleza. Animales. Cine familiar Dirección: David Hand Reparto: Animación Con los primeros rayos del sol iluminando la pradera, un nuevo príncipe ha nacido en el bosque. Tan pronto como Bambi aprende a dar sus primeros pasos, comienza a jugar con sus nuevos amigos, et Tambor, el conejo juguetón y Flor, la tímida y adorable mofeta. Pero la diversión de patinar sobre el lago helado, de mordisquear las florecillas y de juguetear entre los árboles del bosque será sólo el principio de un largo aprendizaje. Guiado por su sabio amigo el Búho, Bambi aprenderá lecciones sobre el valor del amor, la pérdida de los seres queridos, la madurez; en definitiva, aprenderá a seguir el camino de la vida. Completamiento: Estación Había una vez: Los 3 cerditos Estación Sorpresa: Cuenta la leyenda: Humberstone Estación Animados: La casa de Mickey mouse: La casa de Donald

01:45AM CINE DE TERROR CUANDO UN EXTRAÑO LLAMA Título original: When a stranger calls (remake) Estados Unidos / 2006 / 92 min. / Terror / REP. / Color / Subtitulada al español Dir. Simon West Reparto: Camilla Belle, Tommy Flanagan, Tessa Thompson, Brian Geraghty, Clark Gregg, Katie Cassidy. Jill Johnson, una estudiante de bachillerato, se prepara para trabajar de canguro una noche más en una casa situada en una lejana colina. Una vez dormidos los niños, Jill asegura la puerta y conecta la alarma. Pero la tranquilidad de la joven se transforma en miedo cuando unas misteriosas llamadas telefónicas insisten en que compruebe si los niños se encuentran bien. Su miedo se convierte en terror cuando, gracias a la policía, localiza las llamadas y comprueba que proceden del interior de la casa.