Por LISET GARCÍA

Fotos: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA

Qué ha cambiado en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, es la pregunta que se hizo el periodista y profesor canadiense Arnold August, para llegar a conclusiones, o tal vez, a aproximaciones acerca de ese complejo asunto, por demás, de larga data. Las respuestas podrán hallarse en su más reciente texto, Relaciones Cuba-Estados Unidos ¿Qué ha cambiado?, presentado en el espacio del Sábado del Libro, este 22 de septiembre, en la calle de madera de La Habana Vieja.

Como aseguró su presentador, el ensayista Luis Toledo Sande, este libro aporta luz sobre la permanencia esencial del imperialismo como sistema afanado en dominar al mundo, ya acuda –no solo si de Cuba se trata– a rejuegos engañosos, como la línea representada por Barack Obama, o a la desfachatez con que Donald Trump encarna la vertiente más groseramente agresiva.

Este texto, con prólogo del Profesor Emérito de la Universidad de Toronto, Keith Ellis, es uno de los que el acucioso escudriñador de la realidad cubana –ha pasado los últimos veinte años de su vida viajando frecuentemente a Cuba–, ha publicado en la Isla y fuera de ella. Otros como Cuba y sus vecinos: democracia en movimiento (Editorial Ciencias Sociales, 2014), y Democracy in Cuba and the 1997-98 Elections (Editorial José Martí, La Habana, 1999), forman parte de los numerosos artículos que han resultado de su investigación. El reseñado aquí fue publicado por la Editorial Oriente, y fue traducido por la escritora Aida Bahr.

Entre otros capítulos, el lector tendrá a su alcance Desafíos para Cuba en 2017 y después, Entrevistas con cinco de los principales expertos en Relaciones Cuba-Estados Unidos, El bloqueo: de Obama a Trump, Fidel y la guerra cultural relámpago encabezada contra la “dictadura”, cuyo alcance habla del riesgo que asumió Arnold August al desafiar la opinión hegemónica sobre tales escabrosos asuntos.

Relaciones Cuba-Estados Unidos… será presentado también el viernes 26 en el Museo Memorial de la Denuncia, a las 3 pm, por Ricardo Alarcón, profundo conocedor de este tema.

Por su constante labor a favor de dar a conocer al mundo interioridades de la realidad cubana, a Arnold August le fue otorgada por el Consejo de Estado de la República a propuesta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, en julio pasado, la Medalla de la Amistad.