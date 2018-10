Representantes de más de una veintena de compañías de 14 países participarán en el 26 Festival Internacional de Ballet de La Habana Alicia Alonso, anunciaron hoy organizadores.

El evento de más de 50 años volverá a reunir aquí a relevantes figuras de la cultura mundial para compartir un mismo lenguaje: la danza, según confirmaron en conferencia de prensa.

La entidad organizadora, el Ballet Nacional de Cuba (BNC), desarrollará la XXVI edición del 28 de octubre al 6 de noviembre, con el propósito de celebrar los 70 años de su fundación, un hecho que dio lugar a la única escuela de ballet en Latinoamérica con sello propio y reconocimiento universal.

Una de las particularidades de la programación de la cita será la gran temporada prevista para festejar los 75 años del debut escénico de Alonso en el clásico Giselle, que se espera sea asumida por primeras figuras cubanas y foráneas.

Hasta el momento, esas funciones serían interpretadas por la surcoreana Hee Seo, el norteamericano Cory Stearns y los cubanos Viengsay Valdés, Sadaise Arencibia, Grettel Morejón, Rolando Sarabia y Dani Hernández.

En los demás espectáculos se alternarán igual artistas del prestigioso BNC con bailarines y compañías invitadas de otros países, algunos de los cuales estrenarán obras en la isla caribeña.

La cita, de carácter bienal, tendrá entre sus sedes al Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, las dos salas del Teatro Nacional (Avellaneda y Covarrubias), el Mella y el Martí.

En estos escenarios, se presentarán compañías como el Ballet del Gran Teatro de Ginebra, Suiza; el Ballet Nacional de Praga, República Checa; los conjuntos de Rafael Amargo y María Juncal, de España; y el Danish Dance Theatre, de Dinamarca.

Bajo el título de Stars of American Ballet danzarán en La Habana artistas del New York City Ballet como Daniel Ulbricht, Teresa Reichlen, Ask la Cour, Sterling Hyltin, Adrian Danchig-Waring, Indiana Woodward y Gonzalo García.

A ellos se sumarán los también bailarines norteamericanos Joseph Gatti y Danielle Diniz; así como los especialistas en bailes de salón Antonina Skobina y Denys Drozdyuk, ambos oriundos de Ucrania pero residentes en Estados Unidos.

Algunas de las coreografías propuestas pertenecen a creadores de renombre como George Balanchine, Christopher Wheeldon y Alexei Ratmansky.

Igualmente, del American Ballet Theatre vendrán Hee Seo, Isabella Boylston y Cory Stearns; mientras del Ballet del Teatro Colón de Buenos Aires, Argentina, arribarán Camila Bocca, Juan Pablo Ledo, Macarena Giménez y Maximiliano Iglesias, junto a su directora Paloma Herrera.

Con más de medio siglo de historia, el Festival Internacional de Ballet de La Habana Alicia Alonso constituye un momento favorable para el intercambio artístico entre primeras figuras del mundo de la danza, personalidades, críticos, especialistas y empresarios. (PL)